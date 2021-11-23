Шмыгаль назвал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине: Это огромный прорыв для Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. Он считает "гражданам стало проще достучаться до власти".

Как информирует Цензор.НЕТ, о ходе децентрализации в Украине рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".

В частности, он ответил на вопрос ведущей о критике, что мэры в регионах берут на себя много полномочий.

"Реформа по децентрализации - несомненно, одна из самых успешных. Местная власть в результате этой реформы стала как никогда сильной. Местные громады получили землю, деньги и полномочия, а вместе с ними и ответственность. Сегодня все на местах есть. Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд - это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана главам громад и избранным советам", - сказал он.

По словам Шмыгаля, гражданам стало проще достучаться до власти.

"По большому счету, громады стали мощным инструментом с коротким расстоянием до власти. Сегодня каждый член громады знает, куда идти, чтобы задавать неудобные вопросы. Каждый может прийти к избранному им руководителю, и тот должен ответить на вопросы, потому что у него есть деньги и полномочия для управления процессами.

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Реформа продолжается более четырех лет, и у нас есть примеры процветающих громад, и есть примеры громад, где неудачно велось управление, поэтому были избраны другие руководители, так как если руководитель не способен вести дела, то его быстро заменят. На следующих выборах, а то и скорее", - сказал он.

По словам премьера, в результате децентрализации мэры городов перестанут заниматься политикой.

"Эта реформа - огромный прорыв для Украины. Громады и люди оценят это в ближайшее время. Мэры станут ответственными хозяйственниками и перестанут заниматься политикой, так как нужно управлять хозяйством. Это самый важный показатель, по которому громада будет оценивать эффективность местного менеджера, а не политика. А политики должны остаться на государственном уровне, которые будут формировать политические векторы", - сказал он.