Шмыгаль назвал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине: Это огромный прорыв для Украины
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. Он считает "гражданам стало проще достучаться до власти".
Как информирует Цензор.НЕТ, о ходе децентрализации в Украине рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".
В частности, он ответил на вопрос ведущей о критике, что мэры в регионах берут на себя много полномочий.
"Реформа по децентрализации - несомненно, одна из самых успешных. Местная власть в результате этой реформы стала как никогда сильной. Местные громады получили землю, деньги и полномочия, а вместе с ними и ответственность. Сегодня все на местах есть. Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд - это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана главам громад и избранным советам", - сказал он.
По словам Шмыгаля, гражданам стало проще достучаться до власти.
"По большому счету, громады стали мощным инструментом с коротким расстоянием до власти. Сегодня каждый член громады знает, куда идти, чтобы задавать неудобные вопросы. Каждый может прийти к избранному им руководителю, и тот должен ответить на вопросы, потому что у него есть деньги и полномочия для управления процессами.
Реформа продолжается более четырех лет, и у нас есть примеры процветающих громад, и есть примеры громад, где неудачно велось управление, поэтому были избраны другие руководители, так как если руководитель не способен вести дела, то его быстро заменят. На следующих выборах, а то и скорее", - сказал он.
По словам премьера, в результате децентрализации мэры городов перестанут заниматься политикой.
"Эта реформа - огромный прорыв для Украины. Громады и люди оценят это в ближайшее время. Мэры станут ответственными хозяйственниками и перестанут заниматься политикой, так как нужно управлять хозяйством. Это самый важный показатель, по которому громада будет оценивать эффективность местного менеджера, а не политика. А политики должны остаться на государственном уровне, которые будут формировать политические векторы", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
місцеві бюджети, завдяки децентралізації, збільшилися в рази, що безперечно є позитивним реузльтатом.
але шмигаль та інша зеленська гидота не мають до того жодного відношення.
Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут.
Итак: я завидую Зеленскому.
Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью.
И отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти в самой большой стране Европы.
И совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир от Исландии до Новой Зеландии.
И вовсе не тому, что благодаря этому повороту судьбы он скоро может пополнить список украинских миллиардеров.
Нет, на всё это мне абсолютно похрен. Я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее
Но я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.
Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора ср@ных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, бл.., скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…
Это же грёбаное ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, курва, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
P.S. Всё, выговорился. Наконец сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
Скрбiн .
Так і є.
На привеликий жаль, таких як він 46(73) відсоткиі шо робити?
А народ дурнуватий понаобирав крадунів, які тепер будуть тринькати гроші області на свої майнові забаганки.
а зеленский кстати пытается её уничтожить, вернуть всё как было при рыгах