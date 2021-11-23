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Шмыгаль назвал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине: Это огромный прорыв для Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Шмыгаль назвал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине: Это огромный прорыв для Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. Он считает "гражданам стало проще достучаться до власти".

Как информирует Цензор.НЕТ, о ходе децентрализации в Украине рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".

В частности, он ответил на вопрос ведущей о критике, что мэры в регионах берут на себя много полномочий.

"Реформа по децентрализации - несомненно, одна из самых успешных. Местная власть в результате этой реформы стала как никогда сильной. Местные громады получили землю, деньги и полномочия, а вместе с ними и ответственность. Сегодня все на местах есть. Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд - это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана главам громад и избранным советам", - сказал он.

По словам Шмыгаля, гражданам стало проще достучаться до власти.

"По большому счету, громады стали мощным инструментом с коротким расстоянием до власти. Сегодня каждый член громады знает, куда идти, чтобы задавать неудобные вопросы. Каждый может прийти к избранному им руководителю, и тот должен ответить на вопросы, потому что у него есть деньги и полномочия для управления процессами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль

Реформа продолжается более четырех лет, и у нас есть примеры процветающих громад, и есть примеры громад, где неудачно велось управление, поэтому были избраны другие руководители, так как если руководитель не способен вести дела, то его быстро заменят. На следующих выборах, а то и скорее", - сказал он.

По словам премьера, в результате децентрализации мэры городов перестанут заниматься политикой.

"Эта реформа - огромный прорыв для Украины. Громады и люди оценят это в ближайшее время. Мэры станут ответственными хозяйственниками и перестанут заниматься политикой, так как нужно управлять хозяйством. Это самый важный показатель, по которому громада будет оценивать эффективность местного менеджера, а не политика. А политики должны остаться на государственном уровне, которые будут формировать политические векторы", - сказал он.
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Топ комментарии
+38
И тут примазались 🤢🤡💩🎪убогие , к успехам П Порошенко
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11.11.2020 07:51
+35
до реформи децентралізації команда зе немае ніякого відношення,це реформа Порошенка ,в команді зе здобутки; корупція зашкалюе, сепаратизм розвиваеться, судівська мафія ,гоніння проти активістів волонтерів,ветеранів ато оос,проти партії европейська солідарність,утрата довіри в европи,сша мвф
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11.11.2020 08:01
+34
Отто Йорк:

Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут.

Итак: я завидую Зеленскому.

Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью.

И отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти в самой большой стране Европы.

И совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир от Исландии до Новой Зеландии.

И вовсе не тому, что благодаря этому повороту судьбы он скоро может пополнить список украинских миллиардеров.

Нет, на всё это мне абсолютно похрен. Я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее

Но я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.

Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!

Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора ср@ных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу

Я, бл.., скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…

Это же грёбаное ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!

Но оно, курва, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!

P.S. Всё, выговорился. Наконец сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
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11.11.2020 08:12
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И тут примазались 🤢🤡💩🎪убогие , к успехам П Порошенко
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11.11.2020 07:51 Ответить
успех будет тогда , когда будут положительные результаты .Но их пока нет и говорить что это успех реформ для начала как минимум смешно .
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11.11.2020 07:55 Ответить
ви мабуть щось пропустили.
місцеві бюджети, завдяки децентралізації, збільшилися в рази, що безперечно є позитивним реузльтатом.
але шмигаль та інша зеленська гидота не мають до того жодного відношення.
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11.11.2020 09:12 Ответить
Я також вважаю, що діти повинні народжуватися за 3 місяці. Оце буде успєх. А 9 - це не положітєльниє рєзультати.
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11.11.2020 11:22 Ответить
А самі урізають кошти, які мають залишатися на місцях.
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11.11.2020 07:56 Ответить
до реформи децентралізації команда зе немае ніякого відношення,це реформа Порошенка ,в команді зе здобутки; корупція зашкалюе, сепаратизм розвиваеться, судівська мафія ,гоніння проти активістів волонтерів,ветеранів ато оос,проти партії европейська солідарність,утрата довіри в европи,сша мвф
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11.11.2020 08:01 Ответить
скажімо так: Порошенка-Гройсмана.
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11.11.2020 09:13 Ответить
Отто Йорк:

Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут.

Итак: я завидую Зеленскому.

Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью.

И отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти в самой большой стране Европы.

И совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир от Исландии до Новой Зеландии.

И вовсе не тому, что благодаря этому повороту судьбы он скоро может пополнить список украинских миллиардеров.

Нет, на всё это мне абсолютно похрен. Я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее

Но я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.

Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!

Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора ср@ных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу

Я, бл.., скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…

Это же грёбаное ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!

Но оно, курва, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!

P.S. Всё, выговорился. Наконец сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
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11.11.2020 08:12 Ответить
Якщо людина дебiл , то треба iiй про це сказати . Бо воно того не знаэ .
Скрбiн .
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11.11.2020 09:11 Ответить
Тяжко сказати краще!
Так і є.
На привеликий жаль, таких як він 46(73) відсоткиі шо робити?
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11.11.2020 09:18 Ответить
Это не крик, это вопль души! Верится, что не одной.
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11.11.2020 10:03 Ответить
В дурнів сумнівів не буває. Це просто аксіома.
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11.11.2020 10:43 Ответить
Кучма восстановил олигархат им изобретенный...Сказочники Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України - Цензор.НЕТ 9491Данилыч старался 2 каденции а земляк Зеля разрушил...Анекдот...
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11.11.2020 08:13 Ответить
Зеленский политик..... Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України - Цензор.НЕТ 8509из первого класса школы сразу поступил в Университет..уникум и вундеркинд...но так не бывает...
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11.11.2020 08:17 Ответить
Ты то, гнида ахметовско-воровская, сюда каким боком?
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11.11.2020 08:32 Ответить
Принцип замполита: Командир работает - отойди и не мешай; командир отдыхает - приблизься и помоги!
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11.11.2020 08:37 Ответить
успешная потому что без банковой и оп.
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11.11.2020 08:34 Ответить
как только в отг пришшлют своих смотрящих и этому придет ...издец
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11.11.2020 08:35 Ответить
Зелень плагіатори і брехуни. Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України - Цензор.НЕТ 7619
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11.11.2020 08:59 Ответить
Такие Земрази.
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11.11.2020 09:00 Ответить
Децентрализация - это этап уничтожения государства, разделение на отдельные феодально-рабовладельческие княжества без законов!
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11.11.2020 09:02 Ответить
СН завалять цю реформу.
А народ дурнуватий понаобирав крадунів, які тепер будуть тринькати гроші області на свої майнові забаганки.
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11.11.2020 09:12 Ответить
В Україні пора вводити нові цифри - шмигаліон і шмигаліард. Це теж саме що міліон і міліард, але які існують тільки в голові зе-каманди.
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11.11.2020 09:14 Ответить
Шмигаль - що продався за "рошенки" ? Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України - Цензор.НЕТ 8760
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11.11.2020 09:16 Ответить
Реформу децентрализации провёл Порошенко

а зеленский кстати пытается её уничтожить, вернуть всё как было при рыгах
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11.11.2020 10:02 Ответить
Якби вибори відбулися зараз Зеленський втратив би підтримку парламенту.Оприлюднено нові рейтинги.Провладна президентська партія "Слуга Народу" скотилася на третє місце,натомість "ОПЗЖ" вийшла на перше місце про що це говорить?
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11.11.2020 10:18 Ответить
Какой глубокий кругозор премьера, выходит за пределы территории ТЭЦ!
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11.11.2020 10:06 Ответить
Шміґоль...
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11.11.2020 11:26 Ответить
тільки неконституційна, більшовицька, та протирічить здоровому глузду.
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11.11.2020 11:39 Ответить
 
 