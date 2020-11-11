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COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - умерли более 9,1 тыс. человек, заболели - 542,4 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - умерли более 9,1 тыс. человек, заболели - 542,4 тыс.

По состоянию на утро 11 ноября в мире зарегистрировали 542 418 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 190 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 51 810 889 случаев инфицирования, из них 542 418 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 279 550 человек, из них 9 190 за минувшие сутки.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - умерли более 9,1 тыс. человек, заболели - 542,4 тыс. 01

Побороли болезнь и вылечились 36,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 20-е место мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - умерли более 9,1 тыс. человек, заболели - 542,4 тыс. 02
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11.11.2020 08:12 Ответить
Врети вы все, нет никакого вируса. Это заговор мирового глубинного правительства рептилоидов, "щоб змусити пересічних рабів режиму носити ці кляті маски". Мне об этом Билл Гейтс сам лично сказал.
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11.11.2020 08:42 Ответить
 
 