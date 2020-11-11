В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели
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В Украине по состоянию на утро среды, 11 ноября, зафиксированы 10 611 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умер 191 человек, выздоровели 6 802 человека.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 453 человека;
летальных случаев - 191;
выздоровели - 6 802 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 73 285 (в том числе методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377).
За все время пандемии в Украине
заболели - 489 808 человек;
выздоровели - 221 459 человек;
летальных случаев - 8 947;
проведено ПЦР-тестов - 3 735 166.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях", - рассказал Степанов.
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Наконец-то Их медицинское Вяличество Соизволили сообщить.
Правда х.з. эти ифы и пцр, последнее это вроде то шо делают 7-10 дней?(когда многих поциентов уже 3 дня как отпели и забыли).
Кстати, половина из этого - наверное депутатам, мусорам и прочим товарищам. Бо если бы тесты делались только "симптомщикам", то заболевших было бы целых 50к.
Почитать только тут в коментах: на рынке - всем пофиг, в лучшем случае шнобели над маской. В маршрутке - и т.д.
Так шо в Словакии на 2млн. = 25к. настигнули пораженных, то у нас при самом минимале было бы на 40млн.(ну, 35 пускай - не жалко))) - 0.5м., а учитывая то шо не думаю шо словаки так на рынках ся ведут и то шо у них вряд ли есть скотовозки, то у нас легко было бы 1-1.5м.
Разве что чет не так, ибо вон весной Зеля напустил загробитчан, Дубинский аж чуть не обосрался, много матерился и высрал шо приехало чет 3м. их, но как-то ничего не случилось....
может то шо мы православные?)
я просто продолжил твою мысль на примере Словакии - протестировать всех = будет больше. т.е. уже есть. то есть ЕСТЬ