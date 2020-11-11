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В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро среды, 11 ноября, зафиксированы 10 611 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умер 191 человек, выздоровели 6 802 человека.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.

Также за последние сутки В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 06

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 03 госпитализированы - 1 453 человека;

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 03 летальных случаев - 191;

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 03 выздоровели - 6 802 человека;

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 03 осуществлено тестирований за сутки - 73 285 (в том числе методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - умерли более 9,1 тыс. человек, заболели - 542,4 тыс.

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 06

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 08заболели - 489 808 человек;

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 08выздоровели - 221 459 человек;

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 08 летальных случаев - 8 947;

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 3 735 166.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 11
В Украине выявлены 10 611 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 6 802 - выздоровели 12
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Зате які у нас тепер дороги!
В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали - Цензор.НЕТ 385
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11.11.2020 08:26 Ответить
Як ріки текучі...
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11.11.2020 08:41 Ответить
Больше газу - менше ям. Девіз автомобілістів. В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали - Цензор.НЕТ 1107
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11.11.2020 08:46 Ответить
Битум и щебенка - рецепт борьбы с короновирусом от зеленского и его коМанды
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11.11.2020 08:43 Ответить
Цим бітумом треба лікувати Зе
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11.11.2020 08:45 Ответить
осуществлено тестирований за сутки - 73 285 (в том числе методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377). Источник: https://censor.net/ru/n3230284\\\\\\\\\

Наконец-то Их медицинское Вяличество Соизволили сообщить.
Правда х.з. эти ифы и пцр, последнее это вроде то шо делают 7-10 дней?(когда многих поциентов уже 3 дня как отпели и забыли).
Кстати, половина из этого - наверное депутатам, мусорам и прочим товарищам. Бо если бы тесты делались только "симптомщикам", то заболевших было бы целых 50к.
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11.11.2020 08:55 Ответить
А если бы, как в Словакии, оттестировали бы всё взрослое население за два дня, а не тех, кто с деньгами и пневмонией, то заболевших было бы 100-200к. Потому как, я подозреваю, основная часть "бессимптомных" как раз и разносит заразу дальше, когда ездит на работу и с работы в транспорте. Но это только мои догадки и предположения, нельзя сказать ни да, ни нет, никто и не пытается узнать правду.
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11.11.2020 09:07 Ответить
Вы нагло лжети!!11
Почитать только тут в коментах: на рынке - всем пофиг, в лучшем случае шнобели над маской. В маршрутке - В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали - Цензор.НЕТ 106 и т.д.
Так шо в Словакии на 2млн. = 25к. настигнули пораженных, то у нас при самом минимале было бы на 40млн.(ну, 35 пускай - не жалко))) - 0.5м., а учитывая то шо не думаю шо словаки так на рынках ся ведут и то шо у них вряд ли есть скотовозки, то у нас легко было бы 1-1.5м.
Разве что чет не так, ибо вон весной Зеля напустил загробитчан, Дубинский аж чуть не обосрался, много матерился и высрал шо приехало чет 3м. их, но как-то ничего не случилось.... В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали - Цензор.НЕТ 4218
может то шо мы православные?)
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11.11.2020 09:13 Ответить
Ну ок, ты считаешь, что будет полмиллиона, я не стану спорить, возможно и полмиллиона. Важно то, что эпидемию УЖЕ невозможно остановить, она УЖЕ вышла из под контроля и УЖЕ НИКАКИЕ МЕРЫ НЕ СНИЗЯТ заболеваемость. Ну разве что закатать асфальтом ещё пару дорог и запилить ещё пару видосиков. Это точно поможет.
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11.11.2020 10:08 Ответить
с чего это "будет"?
я просто продолжил твою мысль на примере Словакии - протестировать всех = будет больше. т.е. уже есть. то есть ЕСТЬ
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11.11.2020 10:31 Ответить
 
 