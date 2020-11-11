В двухэтажном торгово-складском здании на Львовщине произошел пожар: сгорела крыша площадью 2 800 кв. м, - ГСЧС

В Бориславе (Львовская обл.) в двухэтажном торгово-складском здании произошел пожар, жертв и пострадавших нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"11 ноября в 03:17 в г. Борислав. в двухэтажном торгово-складском здании возник пожар. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Спасатели ГСЧС потушили пожар в 5:03 утра.

Отмечается, что огонь уничтожил крышу площадью 2 800 кв. м.

К тушению привлекалось 36 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

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