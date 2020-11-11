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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 965, Одесчина - 705 и Киевщина - 693

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 965, Одесчина - 705 и Киевщина - 693

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (965), Одесской (705) и Киевской (693) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 11 ноября в Киеве коронавирусом заболели 965 человек.

Общее количество инфицированных составляет 46 632 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 914 человек, за прошедшие сутки - 20. С начала эпидемии выздоровели 17 473 пациента.

По состоянию на 11 ноября количество активных больных в Киеве составляет 28 245 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Киевская области.

Так, в Одесской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 705 человек. Общее количество инфицированных - 30 041. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 437 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 7 577 пациентов. Количество активных больных на Одесчине - 22 027.

В Киевской области коронавирусом заболели 693 человека. Общее количество инфицированных составляет 21 731 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 510 человек, за минувшие сутки - 16. С начала эпидемии выздоровели 9 337 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 11 884 человека.
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Не хочу нагнитать... но ситуация печальная. В Черновицкой области, как мне сообщили, уже перестают принимать людей на стационарное лечение. Куча пневмоний. Медиков не хватает. Многие из тех кто еще есть или хотят соскочить на больничный или вообще свалить. Пациенты многие медикаменты вынуждены приобретать за свой счет. Для адептов "никаковокаранавирусаНЕТ", если вам насрать на себя и своих близких, не подвергайте опасности тех, кому не пофиг. Соблюдаем правила. Ибо в декабре судя по всему будет пипец.
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11.11.2020 09:01 Ответить
Цікаво - хтось довіряє цим цифрам? Мені здається вони ніяк не співвідносяться з дійсністю. Я, наприклад, перехворів на корону місяць тому (Аналіз на антитіла IgG 7,15). Але в статистику ніяким чином не потрапив. І так з більшістю знайомих, що перехворіли. Думаю офіційну статистику по коронавірусу треба множити в рази.
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11.11.2020 09:21 Ответить
 
 