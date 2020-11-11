Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты партии "Слуга народа", а также представители партии в новом составе горсовета, написали обращение на имя Президента в его поддержку.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, в последнее время ходит много слухов вокруг назначения нового губернатора Одесской области. Хочу развеять некоторые из них и обозначить свою позицию:
Народные Депутаты партии "Слуга народа" на пост губернатора рекомендуют своего коллегу. Народные депутаты партии "Слуга народа", а также представители партии в новом составе горсовета, написали обращение на имя Президента в его поддержку.
Также ходят слухи, что якобы одесский депутатский корпус "Слуги народа" во втором туре местных выборов будет поддерживать действующего мэра. Говорю за себя и официально заявляю: я не пойду на такое преступление против одесситов. Ведь за время нашей работы было обнародовано сотни фактов и десятки доказательств о хищении городского имущества, тотальной коррупции и злоупотреблений властью командой мэра.
На сегодня среди кандидатов на пост губернатора Одесской области начал фигурировать Сергей Гриневецкий. К господину Гриневецкому, как к человеку и профессионалу, у меня нет никаких вопросов. Но как известно, Гриневецкий – люстрирован и согласно Закону "Об очищении власти" не может занимать должность губернатора. К тому же, он представляет ту политическую силу, которая на протяжении последних 5 лет грабит и уничтожает Одессу. Мне непонятно, как вообще могут рассматривать его кандидатуру. Надеюсь, что это – просто фейк", - заявил Леонов.
Пожалуйста, подождите...
Ivan Rusev
Національний природний парк "Тузлівські лимани"
31 жовтня о 07:37 · Tatarbunary, Одеська область ·
ДЕНЬ «БРАТЬЕВ И ЛЮДЕЙ» ЧЕРНОГО МОРЯ
Основная часть моей сознательной жизни была связана с речными экосистемами. Море я посещал мало и, оно, почему-то, меня, никак не притягивало. Только после ряда экспедиционных поездок на Аральское море, я стал проникаться важностью морских экосистем, как для самих обитателей моря, как для самой биосферы, так и для людей. И именно катастрофа высыхания Аральского моря по безумству людей из СССР, еще в далеком 1982 году, стала отправной точкой, которая направила меня на активные действия по охране природы https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669907576528671&id=100005283042589. И вот, когда Минприроды Украины, 5 лет назад, предложило мне возглавить морской национальный природный парк «Тузловские лиманы», именно там я по настоящему понял, что море - это, своего рода, магнит. И, раз его полюбив, полюбив его запах, его нрав, его рассветы и закаты, его уникальный животный мир, среди которого умнейшие дельфины, ты с ним не можешь просто так расстаться.
Мы все можем по настоящему радоваться нашему прекрасному Черному морю, его удивительным обитателям, синему небу над ним, горячему и белому песку, миллионам ракушек на пляже - радоваться и чувствовать все это - одним, единым цельным миром удивительного природного явления. Так сложилось исторически, что каждое море Земли обладает своими собственными уникальными качествами. Например, Красное море славится красочным и богатым подводным миром, Мертвое море - считается самым соленым, Средиземное узнаваемо по кристально чистой голубой воде, Балтийское море богато янтарем, Азовское море знаменито отсутствием глубины, Аральское - тем, что стремительно уничтожено человеком в ХХ столетии, а Черное - сероводородом и тем, что его соленость в два раза ниже океанической. И вряд ли найдется море на Земле, которому в научной и художественной литературе повезло больше, чем Черному.
Тысячелетиями отношения человека и Черного моря строились таким образом, что человек активно, со все возрастающей энергией, использовал морские богатства. А, с другой стороны, в процессе своей деятельности вносил в моря и океаны огромное количество мусора, вредных и опасных для морей веществ, что создавало и создает экологические кризисы. Однако, самым печальным для меня является катастрофическое сокращение численности умнейших обитателей черного моря - дельфинов.
Дельфин с греческого переводиться как "брат". Дословно, очень часто переводят как "младенец". Всё потому, что крик младенца и новорожденного дельфина практически не различим. Иногда дельфинов называют "люди-моря". А если смотреть в утробе матери, то зародыши долгое время практически идентичны. Возможно, именно поэтому дельфины нас завораживают и вдохновляют. Самый распространенный вид дельфина в акватории Черного моря - Афалина. Его длинна достигает 3,5 метра, а вес может достигать 320 килограмм. Интеллект дельфинов поражает, дельфины способны к образному мышлению, довольно просто учат язык жестов, узнают себя в отражении зеркала и т.д. Человека с Афалинами связывает множество историй и мифов, задокументированные факты правдивых историй повествуют о частом спасении дельфинами людей. Многие слышали истории о том, что дельфины спасали тонувших людей. Но эти истории - материалы для будущих публикаций.
А сегодня, в этот день, 31 октября 1996 г. представители правительств Украины, России, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали в Стамбуле Стратегический план по спасению Черного моря. Этот день провозглашен международным днем Черного моря для объединения активных и привлечения новых участников природоохранного движения к защите нашего общего моря, широкого вовлечения общественности к решению экологических проблем, укрепления международного партнерства. Между тем, следует констатировать, что и сейчас, по-прежнему остается неустойчивая сплоченная общественная позиция, недостаточная осведомленность, активность и осознание необходимости консолидации усилий ученых, власти, бизнеса и общественности для решения неотложных экологических проблем Черного моря, столь важных, как для самой уникальной морской экосистемы, так и для нас - людей, живущих на его берегах.
Национальный природный парк «Тузловские лиманы», имея под охраной 882,79 га побережья Черного моря из общей площади нацпарка 27865 га, желает всем быть непримиримым к любым проявлениям издевательства и глумления над нашим общим, любимым и самым замечательным Черным морем, его "братьями и людьми".
Аднакласнікі ру кишать ось такими темами:
на нем клейма ставить негде
подонок и мразь, как и все от ж ириновского и вообще от московии
но хабаровчане вишли на протесті просто из-зп того, что их мнения не спрашивали, они намекнули, что они не бидло, а требуют они всего-навсего открітого прозрачного суда над подонком фургалом