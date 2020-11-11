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Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет пример с Украины, этим нужно гордиться. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Карантин по выходным даст возможность экономике не рухнуть окончательно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Идет очень много диалогов и споров о том, как действовать. Стопроцентного рецепта нет ни у кого в мире. Правительства всех стран ищут лучшие решения. Мы находимся в плотной коммуникации со странами Европы. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться.

Нужно посмотреть, какой сценарий развития в Европе и в Украине. У нас очень тяжелая ситуация, много заболевших. Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей - мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся - это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", - отметил глава правительства.

По мнению премьера, карантин по выходным даст возможность экономике не рухнуть окончательно.

"Так называемый локдаун выходного дня - возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить развитие пандемии, зафиксировать ситуацию на том уровне, на каком она есть сегодня. Локдаун на две недели ничего не даст. Он должен быть минимум три недели - за это время экономике будет нанесен непоправимый ущерб", - заявил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+43
Дядя, вы дурак?
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11.11.2020 09:23
+37
Та вони уваги на нас не звертають.
З країни борця ми перетворились на країну кловуна дрібного посіпаки кучерявого Беня.
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11.11.2020 09:26
+32
Видно те шо нюхав буратін тепер нюха шмигаль, поки той хворий)
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11.11.2020 09:25
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Что он курит?
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11.11.2020 16:19 Ответить
Перешел на тяжелые.
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11.11.2020 23:13 Ответить
Как - то странно он про "европейцев"......А мы кто ? Чай не на мацковии живем. Подарите очкарику глобус.
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11.11.2020 16:24 Ответить
циничные *уки
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11.11.2020 17:32 Ответить
вони питають: "Що ви робите?". ПРАВИЛЬНА відповідь буде: "МИ ВГРОБИЛИ СТАРИХ ДО ТОГО, ЯК ЇХ ВБИВ ВІРУС!!!!" Тому що вірус найстрашніший для старших, а в Україні до старості тупо не доживають....
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11.11.2020 17:35 Ответить
Було б Шмигалю, непогано, якщо б ти брав приклад з європейців, а не плигав на задніх лапках перед Ахметовим, випрошуючи чергову кісточку.
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11.11.2020 18:45 Ответить
и этот мудак
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11.11.2020 18:54 Ответить
Шмигаль дві дози курнув, напевно
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11.11.2020 20:00 Ответить
а як можна курнути дві, чи три дози? там як найменше гриби псілоцібінові Шмигаль про боротьбу з COVID-19: Європа бере приклад з України, цим треба пишатися - Цензор.НЕТ 9071
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11.11.2020 20:30 Ответить
так, так, беруть приклад. Так само я послуговуючись живим прикладом алкашні ніколи не зловживав в житті алкоголем, а останнім часом (років вже з 5) не вживаю зовсім.
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11.11.2020 20:12 Ответить
галоперидол срочно!!! Шмигаль про боротьбу з COVID-19: Європа бере приклад з України, цим треба пишатися - Цензор.НЕТ 4770
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11.11.2020 20:28 Ответить
*****... "бєрьот прімєр")), чогось сміюсь.. Сподіваюсь, Європа хоч не вкладе на лопатки свою економіку, так як Україна.
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11.11.2020 20:37 Ответить
Да, подтверждаю, тут все хотят как в Украине
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11.11.2020 20:44 Ответить
У меня мама умерла 9.11. в Бобровица Черниговская обл 67 лет, из-за халатности врача Солодкого Сергея Михайловича и отсутствия надлежащего обеспечения кислородом, Поступила с кислородом 93-94, а через 7 дней в закрытом гробу вынесли. Этот урод назначил конскую дозу антибиотика даже не спросив есть ли проблемы с сердцем, никаких анализов, кардиограм нечего, просто так на авось. Ложите на кровать и лейте, а будет синеть от нехватки кислорода, заберите на пару часов отдышаться у того кто еще не синий. Выдержит так вылечили, а нет дак ковид убил и никакой ответственности и страха. На 40 человек они поставили 10 литровый концентратор, и пускают когда синеть начинает пациент возле форточки дышать легче.
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11.11.2020 20:47 Ответить
В каком смысле? Все будут в Европе ходить без масок?
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11.11.2020 20:50 Ответить
это прикол???????? европа тратит триллионы. а нас выделили 2,7 миллиарда баксов и которых 40 акатали в асфальт а остальные хрен знает куда идут. потому что в больницах нихрена нет. еслиб было то люди не тратили бы по 30-50 тысяч на лечение. короче, ...издабол
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11.11.2020 20:58 Ответить
А вы чего ожидали?Что бы вас лечили как в Швейцарии?
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11.11.2020 21:01 Ответить
В больницу свозят с двух раенов общим населением 60к, 8 месяцев уже госпитализация идет, все что они купили для обеспечения кислородом это один концентратор за 140к грн
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11.11.2020 21:07 Ответить
не надо как в Швейцарии. хоть бы больных домой не отправляли. людям и этого хватило бы. а еслиб еще и лекарства были, то ВАШШШЩЩЕ, ляпота
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11.11.2020 21:34 Ответить
Лекарства есть и в аптеке, а вот кислорода нет, не надо лекарств, дайте то что нельзя купить в аптеке.
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11.11.2020 22:48 Ответить
Боже, спаси Украину от идиотов!
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11.11.2020 21:24 Ответить
Idiot!
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11.11.2020 22:21 Ответить
Они там все наркоманы?
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11.11.2020 22:37 Ответить
Zебіли Сер!
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12.11.2020 02:02 Ответить
"Цензор" заведите в вашем издании рубрику"нарочно не придумаешь" и размещайте в ней высказывания шмыгалей всяких!
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11.11.2020 23:39 Ответить
ахметовский вЫпердыш решил всех "удивить".....)))))
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12.11.2020 08:17 Ответить
*****, нет слов...
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12.11.2020 08:46 Ответить
Яким, же конченим виродком треба бути, щоб нести таку маячню...
Ще Україна не знала таких цинічних ідіотів при владі.
Тварь, я тобі бажаю лягти з ковідом в пересічну інфікціонку з одним кісневим концентратором на 50 чоловік .
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12.11.2020 09:36 Ответить
Гражданин Шмыгаль! Пройдитесь внезапно по коммунальным инфекционным больницам и Ваше чувство гордости усилится. Мы можем стать примером для Европы в части экономии средств для Пенсионного фонда.
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12.11.2020 10:35 Ответить
У багатьох речах європейці беруть приклад з нас, цим треба пишатися.Джерело: https://censor.net/ua/n3230295
Ххххххххххххххххххх
Шмигаль, а тебе не мешает гордиться собой тот факт, что чемпион по борьбе с коронавирусом лежит в больнице с етим вирусом? Вирусом в легкой форме, а больнице - круче в стране нет.
Не смущает?
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12.11.2020 21:19 Ответить
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