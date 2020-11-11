Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет пример с Украины, этим нужно гордиться. ВИДЕО

Карантин по выходным даст возможность экономике не рухнуть окончательно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Идет очень много диалогов и споров о том, как действовать. Стопроцентного рецепта нет ни у кого в мире. Правительства всех стран ищут лучшие решения. Мы находимся в плотной коммуникации со странами Европы. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться.

Нужно посмотреть, какой сценарий развития в Европе и в Украине. У нас очень тяжелая ситуация, много заболевших. Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей - мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся - это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", - отметил глава правительства.

По мнению премьера, карантин по выходным даст возможность экономике не рухнуть окончательно.

"Так называемый локдаун выходного дня - возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить развитие пандемии, зафиксировать ситуацию на том уровне, на каком она есть сегодня. Локдаун на две недели ничего не даст. Он должен быть минимум три недели - за это время экономике будет нанесен непоправимый ущерб", - заявил он.

Также читайте: COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 965, Одесчина - 705 и Киевщина - 693