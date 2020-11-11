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КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС открыл производство по вопросу о

Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении Президента Украины к административной ответственности.

Об этом КСУ сообщил в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного Суда Украины от 22 октября 2020 г. №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу", - рассказали в Конституционном Суде.

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22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный Суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный Суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ( "Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий").

Хмельницкий горрайонный суд интересуется, возможно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

18 сентября пленум Верховного Суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный Суд.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.

19 июня суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента.
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Топ комментарии
+35
КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 635
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11.11.2020 09:46
+25
Ну надо же! Дурак не нравится никому? Странно...
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11.11.2020 09:40
+19
То Зеля може порушувати будь-який закон , бо в нього імунітет ?
Мда....
Якщо наше кривосуддя не може покарати порушника, то може хоч коронавірус впорається.
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11.11.2020 09:37
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То Зеля може порушувати будь-який закон , бо в нього імунітет ?
Мда....
Якщо наше кривосуддя не може покарати порушника, то може хоч коронавірус впорається.
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11.11.2020 09:37 Ответить
Ну надо же! Дурак не нравится никому? Странно...
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11.11.2020 09:40 Ответить
бобек, єто Ахметка "обьединился против Зеленского?"
А шмигаль знает? КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 8603
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11.11.2020 09:42 Ответить
А Беня не поместился?
Или он для тебя не нечисть?!
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11.11.2020 09:46 Ответить
Медвечук голосує одностайно з слугами бені.
Скуповує КС, дестабілізує всю правову систему та нищить антикорупційні органи, ганьбить репутацію України.
І все це з дозволу твого Зелі.
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11.11.2020 09:46 Ответить
Якщо я йду по дорозі, і до мене підбігає собака і починає брехати- я її віджену. Якщо позад мене йде якесь мурло, і також буде відганяти ту собаку- чи означає це, що ми об'єднались?)))
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11.11.2020 09:48 Ответить
"Зеленському вдалося те, що не вдавалося жодному президенту України - він об"єднав УСІХ українців... Пи*дить його будуть усі, без винятку..."
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11.11.2020 09:50 Ответить
)))))))))) !! Браво !
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12.11.2020 00:40 Ответить
КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 6966 КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 8534
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12.11.2020 00:44 Ответить
КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 258
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12.11.2020 02:11 Ответить
Вибачте, в мене не відкривається Ваш коментар...
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12.11.2020 07:41 Ответить
Це новий посил для недорозвинених: всі проти Зе, а він хароший. І що цікаво - нарід хаває! Але нагадаю - скоро ваш Зєля загримить разом з бородатим чуваком, якого чомусь нема на фотошопці, у американську в"язницю, бо в штатах нема бєнєдіктових, баканових та інших друзів кловуна.
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11.11.2020 09:52 Ответить
Вот! Сразу видно - люди делом заняты а не какой-то хернёй. Хорошо что за это они получают неплохую зарплату из богатющего украинского бюджета!
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11.11.2020 09:39 Ответить
Та ладно, - шо спросили то и обьясняют. Мне вот тоже интересно - может ли особь, занимающая пост президента, делать все шо угодно не неся никакой ответственности
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11.11.2020 09:47 Ответить
Вполне могли оставить без рассмотрения. А Бубочка, не будь тупым жлобом, мог бы тихо заплатить этот копеечный административный штраф.
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11.11.2020 09:49 Ответить
Дело ж не в единичном случае штрафа а в принципе
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11.11.2020 09:51 Ответить
мені ,наприклад,огидна така троллінгова судова система,коли десятки суддів з заробітними платами трьохзначними цифрами тисяч вирішують кілька днів таку фігню на кілька тисяч. Раз ми усі президенти -значить усі рівні перед буквою заакону.
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11.11.2020 21:55 Ответить
То не люди, то т. н. "кс"! А занимаются рейтингом, якобы этих тварей хотят разогнать из-за "штрафа"...
Надеюсь увидеть 95 и "кс", на одной скамье подсудимых! Под шумок и цены на газ взвинтили...
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11.11.2020 10:51 Ответить
Ага, особенно это: "Третья коллегия судей Первого сената". Они сами наверное ржут.
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11.11.2020 11:17 Ответить
Кто ж его посадит?
Он же памятник КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 4731 КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 4731 КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 4731
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11.11.2020 09:39 Ответить
оно уже сидит ...на карантине,корона отомстила...
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11.11.2020 09:44 Ответить
корона сбила колпак? ))))
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11.11.2020 09:47 Ответить
Не,они в тандеме)
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11.11.2020 09:51 Ответить
оригинально ))))
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11.11.2020 09:54 Ответить
Та яка там корона! Байден!
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11.11.2020 10:50 Ответить
так и не спорим...корона или Байден...но по колпаку досталось ))))
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11.11.2020 10:53 Ответить
Вася, я не вірю в таке "лавиноподібне" захворювання "верхівки"... "Пацани" відчули, що "пахне смаленим", і вирішили "відморозиться" - сховалися під "шконку", і ждуть, коли криза - конституційна, економічна, управлінська, "розсмокчеться" сама собою... А коли їм будуть ставить питання, чому вони не "розрулювали ситуацію", вони "включать дурня" і скажуть, що були недієздатні, бо хворіли...
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12.11.2020 07:46 Ответить
мені інколи здається, що вони таке навмисно викабенівають, щоби їх вже скоріше усунули від сруля...(шоб тоді плакати-кричати що вони хотіли а їм не дали)))) тим паче в Україні так рідко відсторонені від влади керманичі отримують реальне покарання (тут тільки овощ взбзнув і втік...а інші...шановні і заможні...деякі он... навіть долею України крутять...як циган сонцем)
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12.11.2020 11:33 Ответить
- Да дайте же, в конце-концов, Зеленскому работать!!!
- Да мы даём… Он брать, с.ка, не хочет!!!
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12.11.2020 15:14 Ответить
Империя наносит ответный удар КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 120
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11.11.2020 09:40 Ответить
Оперативненьк и года не прошло.
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11.11.2020 09:42 Ответить
Бесплатный совет, чего уж возбудите дело за то что он знал что болен и заразил наших воинов на передовой вирусом умышленно.
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11.11.2020 09:43 Ответить
а як : -если я нарушу закон, я уйду?
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11.11.2020 09:45 Ответить
КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 2263
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11.11.2020 09:47 Ответить
Есть "стена Трампа" - 20000 ложных высеров деятеля на стикерах, налепленных на забор.

Так и тут надо - Стена "я нарушил, я ухожу"(подсчет скока раз Зеля насрал на голову всему т.н. народу)
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11.11.2020 09:50 Ответить
З першого свого дня порушив, з не конституційного розпуску ВР. Далі я вже втомився рахувати.
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11.11.2020 09:52 Ответить
КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 635
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11.11.2020 09:46 Ответить
КС пошел ва банк? или "вспомнить всё" ???? ))))
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11.11.2020 09:47 Ответить
Show must go on: КС решил составить конкуренцию "кварталу-95"... КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 1353
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11.11.2020 09:48 Ответить
Не скажи)ославит зебобу на весь Мир,как совсем конченого кретина
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11.11.2020 10:02 Ответить
Ну да, у Зели иммунитет(хорошо хоть не к вирусу), но поглядев на него скока индивидов тоже не напялит намордники? Скока из них оштрафуют? Скока подохнет? Скока заразит еще кого-нить? Скока тех кого заразили подохнут+скока заразят сами? и т.д.
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11.11.2020 09:48 Ответить
Шо, уже в тюрьму зенаркомана?
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11.11.2020 09:50 Ответить
Да еще нет,но репутацию среди рукопожатных в Мире,оно уже себе не поднимет
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11.11.2020 10:01 Ответить
Нда,и всемирный банк требует отчета об ковид фонде...а тут еще весь Мир узнает,что оно еще больший кретин,чем они думали...вот зебоба и "заболел"
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11.11.2020 09:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ozF5wughdd0

-
-

3а межами людяності !!
.
.
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11.11.2020 10:05 Ответить
адмінка то таке, краще імпічмент
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11.11.2020 10:07 Ответить
КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком, а "95-ый" сократил штраф в 100 раз! =))
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11.11.2020 10:26 Ответить
Прикол в том, что в 2003 году КСУ уже разъяснил ст. 105.

1. В аспекті конституційного подання:
треба розуміти так, що Президент України на час
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа.
1.2. Положення частини першої статті 111 Конституції України
треба розуміти так, що конституційна процедура
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього
кримінальної справи.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.

Про админштраф тут ни слова. Т.е. к админке презика очень даже можно привлекать.
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11.11.2020 10:49 Ответить
Тобто дозволено все, що не заборонено законом.
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11.11.2020 10:52 Ответить
Бой скорпионов в банке за бюджетный счет.
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11.11.2020 10:50 Ответить
Воно то так, але поки пани *********, то чуби-то болять у мужиків.
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11.11.2020 10:55 Ответить
Больше нечем КС заняться?Все в стране изаконах зашибись?Самое важное дело рассматривают.
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11.11.2020 11:11 Ответить
к ним обратились, они и рассматривают. это ж не их инициатива
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11.11.2020 11:42 Ответить
чем **** занимаются эти Пи...сы с сумасшедшими зарплатами!!!! короче какой поп, такой и приход.....
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11.11.2020 11:19 Ответить
Процесс пошел. Очевидно, что речь идет не о карантине. Речь идет о зеленском как президенте. С голубого ручейка, как известно, начинается большой потоп.
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11.11.2020 11:31 Ответить
Создают прецедент
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11.11.2020 19:40 Ответить
протянут три месяца и закроют дело в связи с истечением сроков давности. админку вообще не проблема в суде развалить, с этим даже студент второго курса любого юрфака справится.
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11.11.2020 11:45 Ответить
Только у меня бытует мнение что на Володьку @уй ложат или кладут абсолютно все,в том числе и техничка в "офисе" со словами "ни КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 8594уем ни страной управлять не может?
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11.11.2020 12:23 Ответить
Це помста КС суду Зеленському
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11.11.2020 12:37 Ответить
Бубочка принимает со всех сторон как актриса немецкого фильма! Звиздец экрана!
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11.11.2020 12:38 Ответить
КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 83
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11.11.2020 14:08 Ответить
Нравится он кому-нибудь или не нравится, дебил он или не совсем, не имеет значения. Фемида слепа, она руководствуется законом а не чувством эмпатии. И если Хмельницкой Фемиде нужно разъяснение от КС, то возникает серьезный вопрос о компетентности её служителей в Хмельницком.
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11.11.2020 14:27 Ответить
я не юрист, но разве подобные вопросы в юрисдикции конституционного суда? КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 1890

еще б в ЕСПЧ запрос подали (да, я знаю процедуру) )))
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11.11.2020 16:58 Ответить
Особисто мене абсолюютно не цікавить,що там ці тіпа судді вирішать.
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11.11.2020 17:28 Ответить
продажные, мелочные, мстительные. на мыло.
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11.11.2020 19:01 Ответить
Преза не можна притягнути по кримінальних статтях (цікаво, а якщо когось грохне, наприклад ??).
А про адмін. порушення нічого не сказано.
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11.11.2020 20:52 Ответить
Навіщо ці полумєри? Імпічмент - та й на цьому фсьо.
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12.11.2020 00:48 Ответить
Чем они занимаются,***.
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12.11.2020 01:11 Ответить
Почему эти так называемые "судьи" еще на свободе
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12.11.2020 02:02 Ответить
 
 