КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком
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Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении Президента Украины к административной ответственности.
Об этом КСУ сообщил в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного Суда Украины от 22 октября 2020 г. №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу", - рассказали в Конституционном Суде.
22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный Суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный Суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины ( "Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий").
Хмельницкий горрайонный суд интересуется, возможно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.
18 сентября пленум Верховного Суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный Суд.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.
Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.
Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".
В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.
19 июня суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента.
Пожалуйста, подождите...
Мда....
Якщо наше кривосуддя не може покарати порушника, то може хоч коронавірус впорається.
А шмигаль знает?
Или он для тебя не нечисть?!
Скуповує КС, дестабілізує всю правову систему та нищить антикорупційні органи, ганьбить репутацію України.
І все це з дозволу твого Зелі.
Надеюсь увидеть 95 и "кс", на одной скамье подсудимых! Под шумок и цены на газ взвинтили...
Он же памятник
- Да мы даём… Он брать, с.ка, не хочет!!!
Так и тут надо - Стена "я нарушил, я ухожу"(подсчет скока раз Зеля насрал на голову всему т.н. народу)
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3а межами людяності !!
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1. В аспекті конституційного подання:
треба розуміти так, що Президент України на час
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа.
1.2. Положення частини першої статті 111 Конституції України
треба розуміти так, що конституційна процедура
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього
кримінальної справи.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.
Про админштраф тут ни слова. Т.е. к админке презика очень даже можно привлекать.
еще б в ЕСПЧ запрос подали (да, я знаю процедуру) )))
А про адмін. порушення нічого не сказано.