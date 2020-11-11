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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26017) водоснабжение (697) деоккупация (838) Кориневич Антон (88)

Вопрос водоснабжения Крыма позволит ускорить деоккупацию полуострова, - представитель президента в АРК Кориневич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос водоснабжения Крыма позволит ускорить деоккупацию полуострова, - представитель президента в АРК Кориневич
Фото: РОСБАЛТ

Вопрос водоснабжения оккупированного Крыма для украинского правительства является чуть ли не единственным рычагом давления на Россию в вопросе деоккупации полуострова. Легко от него отказываться Украина не планирует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель президента в АРК Антон Кориневич.

По словам Кориневича, вопрос воды позволит ускорить деоккупацию полуострова.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала - это важный рычаг давления на страну-оккупанта… Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", - заявил представитель президента в АРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма потребовали демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+39
где вы, **** , беретесь???? Дебилоиды, вопрос закрыт!!! Днепровская вода будет только в украинском Крыме!!! Фсьо...
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11.11.2020 09:57
+38
Опять начинают это мусолить!
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11.11.2020 09:52
+28
Водоснабжение Крыма водами Днепра может быть восстановлено только когда над парламентом Симферополя и Севастополем будет поднят флаг Украины. И никак иначе
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11.11.2020 09:59
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Опять начинают это мусолить!
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11.11.2020 09:52 Ответить
Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1327
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11.11.2020 10:19 Ответить
не дайте, а продайте...
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11.11.2020 12:01 Ответить
Яке продайте, тільки наПуй. Не можуть напоїти людей, валить в кацапію
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11.11.2020 12:19 Ответить
"А можна утром стулья, а денги вечером?-Можна, но деньги ВПЕРЕД!!!!"
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11.11.2020 10:52 Ответить
Ну нарешті! Чи зєбіли знову скажуть, що ці слова вирвані з контексту?
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11.11.2020 09:54 Ответить
Тобто? Чи у вас погано з розумінням написанного? Він сказав, що відсутність води - це важливий іструмент для впливу на оккупанта. Ніхто не казав, що ми маємо давати їм воду. Читайте уважніше.
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11.11.2020 10:07 Ответить
Питання деокупації прискорить вступ до НАТО і удар по кацапам з моря повітря і суші.
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11.11.2020 10:10 Ответить
Вопрос водоснабжения Крыма позволит ускорить деоккупацию полуострова, - представитель президента в АРК Кориневич.

Є дуже гарна річ, Кримський канал не придатний для використання. Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 3884
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11.11.2020 10:12 Ответить
Именно так - проблемный для Крыма вопрос водоснабжения позволит ускорить деоккупацию. Ибо без деоккупации этот вопрос решить невозможно. Шо не ясно?
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11.11.2020 10:24 Ответить
все зрозуміло, як і нада просто перестать стрелять. Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 370
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11.11.2020 10:28 Ответить
Шо, Сашко, мріяв чергову зрадну Зраду виколупати, а не зростається?
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11.11.2020 11:09 Ответить
Ні, я ж добре знаю, що в зєбілів все через дупу. Так, що це нормально.
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11.11.2020 11:11 Ответить
Кримський канал пора закопати!!!
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11.11.2020 12:14 Ответить
правильно но смущает вот эта фраза " Легко от него отказываться Украина не планирует" из сказанного можно сделать выводы что все таки планируют но хотят поторговаться . а правильно будет говорить категорически . никакой воды не будет . все точка и хватит зеленым эту тему мусолить
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11.11.2020 10:15 Ответить
Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1059
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11.11.2020 10:21 Ответить
Не вимагай неможливого- їм нарошені сказали збільшити викид сірководню, от воно дупу й дере!)))
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11.11.2020 10:32 Ответить
Коли жив у Криму, в 90-ті, то старожили попереджали, щоб воду зі скважини відразу не пив - там багато розчиненого вапняку. Трилітрову банку заливали водою і ставили на добу. Через час там з"являвся білий осад, на півтора-два пальці товщиною. Чисту воду обережно зливали і використовували. Тепер осад став удвічі товщий і кольоровий... Ну, прямо "веселка"...
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11.11.2020 10:09 Ответить
То природа натякає про їхню належність до ЛГБТ-спільноти!
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11.11.2020 10:31 Ответить
зальем их, штоле, до подбородков, пока не попросят пощады, я правильно понял новую стратегию?
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11.11.2020 09:55 Ответить
Смоем их пресной водой в Черное море.
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11.11.2020 09:57 Ответить
Вопрос НЕводоснабжения Крыма, звиздабол Кориневич.
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11.11.2020 09:56 Ответить
))))) ешо отправте в оккупировванной Крым гумконвой с орудием.зедебили
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11.11.2020 09:56 Ответить
ооо...как издалека зашел...
а вопрос подвоза боеприпасов в ордло ускорит их возврат в наши объятия???
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11.11.2020 09:56 Ответить
Да они просто перестреляют друг друга, но для этого надо еще разрешить контрабанду алкоголя оркам.
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11.11.2020 09:58 Ответить
а не надо останавливаться только на алкоголе...плюс туда же контрабасом наркотики, пранституток и казино на каждом КПВВ...
(пардон)))))
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11.11.2020 10:01 Ответить
А я писал Яценюку на емеил в 2014 как можно остановить войну за 2 дня:


Завозится по ключевым точкам грузовики с паленой водкой ( на основе метилового спирта). Потом машина "бросается", водитель уходит, мол везли нацыкам для потдержания боевога духа (аминь). Повстанцы эти автомобили находят и с воодушивленным вскриком: "ООООООооооооо, ВОДАЧЬКА!!! ФАРТУ МАСТИ АЗАЗА" - начинают употреблять сее пойло. Как следствие слепнут нахер или у них отказывают внутренние органы.
Н опочему-то куля-в-лоб не потдержал мою инициативу. Я думаю шо это заприщино женевской канвекцией Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4015
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11.11.2020 10:05 Ответить
По 2 казино, на вход и на выход что бы облапошить их до ниточки и они застрелятся от безисходности.
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11.11.2020 10:07 Ответить
где вы, **** , беретесь???? Дебилоиды, вопрос закрыт!!! Днепровская вода будет только в украинском Крыме!!! Фсьо...
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11.11.2020 09:57 Ответить
Дісно- де ви такі беретесь?

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала - это важный рычаг давления на страну-оккупанта… Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", - заявил представитель президента в АРК.Источник: https://censor.net/ru/n3230300
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11.11.2020 10:35 Ответить
Водоснабжение Крыма водами Днепра может быть восстановлено только когда над парламентом Симферополя и Севастополем будет поднят флаг Украины. И никак иначе
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11.11.2020 09:59 Ответить
Який ще парламент Кримська область в складі України.
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11.11.2020 10:13 Ответить
Та я за. Хай будет горсовет или облрада Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1327
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11.11.2020 10:17 Ответить
Если это только *позволит ускорить деоккупацию полуострова* - то х.ер вам
Если это *важный рычаг давления на страну-оккупанта* - то давите ( хотя зачем давить, просто ничего не делайте).
Главное не верьте крысчанам: Нах с полуострова потом вода (утром деньги - вечером стулья)
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11.11.2020 09:59 Ответить
На "істарическай Родине" "каренних кримчан с мокшанскими мордами" води достатньо - болота ще не висохли... Хай їдуть і п"ють...
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11.11.2020 10:19 Ответить
С какого переполоху, водоснабжение воинских частей Крыма ускорит деоккупацию ????
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11.11.2020 10:01 Ответить
Ну ось ви і зрозуміли, хто такі бувші 73%, з ким ми маємо справу.
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11.11.2020 10:05 Ответить
Ну я как бы давно это знал )))))
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11.11.2020 10:13 Ответить
Перечитайте еще раз.
Вопрос водоснабжения - не означает, что кто-то собирается давать им воду. Это вопрос давления.
Но да, "текст немного по-дебильному написан".
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11.11.2020 10:08 Ответить
Даже это не повлияет на доеккупацию Крыма, так же как и «нужно перестать стрелять»
Бурный вид деятельности, который ни чего не принесёт положительного.
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11.11.2020 10:14 Ответить
Более понятно было бы, - утром деньги, вечером стулья.
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11.11.2020 10:46 Ответить
Карабах - не Донбасс. Поэтому Россия не получает в Карабахе ничего вообще: ни землю, ни море, ни заводы, ни население. Кроме единственного параметра: временной приостановки нового взрыва под своим боком за счёт существенного отвлечения сил и средств теперь ещё и на этот дымящийся участок». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил известный российский политолог Григорий Трофимчук.

«Впрочем, за счёт естественного уменьшения бюджета на поддержание почти уже враждебной Армении это сделать удастся», - заявил политолог.

Он подчеркнул, что это - промежуточный итог «второй» карабахской войны.

«Что касается турецких миротворцев по всей карабахской зоне, то это можно даже не обсуждать и не читать никаких бумаг. Негодовать не рекомендуется тоже: турецкие военные подразделения появятся здесь автоматически, просто по факту. Российские солдаты там будут не одни на оперативном просторе, и было бы странно рассчитывать на обратное», - сказал Григорий Трофимчук.
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11.11.2020 10:07 Ответить
Кацапы получают в Нагорном Карабахе еще одну военную базу в Армении. Азеры получают тех же армян которые вернутся под защитой "миротворцев" и они вместе, как и в 1989-1994 будут с наслаждением резать азеров под "строгим оком" ОБСЕ. Такая себе "бытовуха" которая сделала беженцами 1,2 млн азеров... Таким образом все "победы" Алиева сливаются в унитаз ибо жить азерам, которые сдуру вернутся в Нагорный Карабах, придется под присмотром "миротворцев" *****. В результате азеры "должны Эрдогану" а армяне ***** "как земля колхозу". Конфликт снова заморожен на десятилетия. Протурецкий диктатор Алиев оказался опереточным клоуном, а прозападный Пашинян "предателем". Денег на перевооружение у Армении нет и не будет. Насиление обнищает и начнется массовая эмиграция мужчин призывного возраста. Азербайджанцы попразднуют с месяц а потом и до них дойдет что их руководитель положил людей ни за фиг и тоже "лег" под ***** как и Пашинян. В итоге выиграл от бойни только *****. Это может вызвать устранение Пашиняна и Алиева собственным народом. Что, снова же, несказанно порадует *****.
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11.11.2020 10:58 Ответить
"беженцами 1,2 млн азеров" - сомнительная цифра.
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11.11.2020 13:31 Ответить
Такую цифру озвучивают азербайджанцы. У них "вилка" от 850 000 до 1,2.
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11.11.2020 13:48 Ответить
Моськва зашла в Карабах исключительно с оккупационными целями. Пока тихонько, малыми силами, но уверено и без потерь. В Крыму их тоже была кучка, 6000 немитих кацапських матросів, а чем это закончилось. 10.11.2020 года можно считать датой начала гибридной войны раши с Азербайджаном, но Азербайджан пока это знать не хочет . Они думают , что их минует горький опыт Преднестровья, Осетии, Абхазии, Грузии, Украины. Так не бывает. А турки, как всегда, покинут поле боя в самый сложный момент. Свои помидоры им дороже.
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11.11.2020 11:20 Ответить
кажуть, уринотерапія творить дива...
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11.11.2020 10:07 Ответить
Забудьте про воду з України в Крим. Поки там кацапи, води не буде. Нехай вони там в Криму хоч передохнуть всі, нам до того діла немає. І досить цю тему мусолить.
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11.11.2020 10:11 Ответить
Подскажу Кориневичу 100% рецепт деокупации: Для этого Украине необходимо стать ФРГ, а Крыму оставаться ГДР.

Не? Никак? Понимаю, это же работать надо. То ли дело: краник открыл ... и ускорил деокупацию. Я еще в детстве читал что есть волшебная палочка. Странно, что Корниевич о ней не вспомнил.
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11.11.2020 10:14 Ответить
Вообще-то он говорит о том, что краник открывать никто не собирается до деоккупации.
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11.11.2020 10:27 Ответить
забудем о подаче води в крим,коринквичь,,,ти когда там прикацапурии жили бил запущенний ,голод разруха,навязали его украине ,ми его спасли ,дали воду ,отстроили,вся украина на крим роботала,и влруг хозяева нашлись , ,,,вернули в родную гавань,,,ти путлер наркотиками торговал в питере когда украина его спасала ,,, а теперь ,трандиш ,гавань,и то что хрещев нам его подарил,,херня,,,тогда все решал ц к к п с союза ,, и они решили его здихатся , отдать украине,пусть что хочет ,то и делает с ним,и пустили брехню ,что он нам его подарил,,
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11.11.2020 10:14 Ответить
нет деокупации - нет воды...в чем вопрос-то???..ускорить-замедлить.....
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11.11.2020 10:15 Ответить
Шановні читайте уважно і без фантазій. Мова йде не про те щоб подавати воду, а про те що питання подачі води використовується для прискорення деокупації- "Ми вважаємо, що питання води і Північно-Кримського каналу - це важливий важіль тиску на країну-окупанта ... Тому що, як показує життя, країна-окупант на цей момент не здатна самостійно вирішити проблему водопостачання", - заявив представник президента в АРК.Джерело: https://censor.net/ua/n3230300
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11.11.2020 10:17 Ответить
Уважно читати? А де ж тоді Зраду брати?
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11.11.2020 11:13 Ответить
Ничего не позволит ускорить.Наоборот,кацапы будут кричать что им хорошо в России и им не нужна Украина.
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11.11.2020 10:17 Ответить
"Сколько не кричи "Халва!!!", во рту слаще не станет...". (Ходжа Насреддин, Полное собрание сочинений, т. 1).
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11.11.2020 10:22 Ответить
Пусть кричат. И опреснителей пусть побольше в Крым нагонят - вопроса водоснабжения они все равно не решат, но денег у Рашки будет существенно меньше.
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11.11.2020 10:25 Ответить
Во, хитрож@пый! Пусть пьют мочу.
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11.11.2020 10:24 Ответить
Неправильно! Вопрос деокупации Крыма ускорит только превращение Крыма в солончаковую пустыню. И то врядли...Крым кремлевские воры украли навсегда. Подача воды в Крым государственное преступление. Карается законом.
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11.11.2020 10:24 Ответить
- Владимир Александрович!... Собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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11.11.2020 10:24 Ответить
Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1126
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11.11.2020 10:26 Ответить
Зебилы - они, конечно, зебилы...
Но если почитать ВСЮ СТАТЬЮ внимательнее, то он говорит в том смысле, что именно ОТСУТСТВИЕ НАЛИЧИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ поможет в деоккупации.
А в целом- да, я со всеми согласна: зебилов надо истреблять из власти как можно скорее!!!
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11.11.2020 10:27 Ответить
А как правильно: "ОТСУТСТВИЕ НАЛИЧИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" или "НАЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ?
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11.11.2020 11:20 Ответить
В данном случае - не важно.
Оба варианта хороши.
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12.11.2020 00:40 Ответить
Легко от него отказываться Украина не планирует. А как планирует отказываться? Тяжело? Типа "я не здамся БЕЗ бою"?
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11.11.2020 10:32 Ответить
Необходимо было написать, что вопрос водоснабжения оккупированного Крыма является важным рычагом давления на страну оккупанта Россию, но не единственным. Есть и другие рычаги давления, например, пример Азербайджан - военный вариант, очень действенный вариант. Вообще любые встречи, переговоры с оккупантом Россией необходимо начинать с вопроса деоккупации Украины, если этого нет, вставать и уходить. Необходимо также активизировать давление на Россию наших коллег с Евросоюза и США. Необходимо прекратить всякую торговлю, запретить транзит российских грузов через территорию Украины, национализировать всякие российские активы (бизнес, недвижимость, банки, вклады и т.д.). То есть, есть много действенных вариантов воздействия, но, к большому сожалению они не все используются
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11.11.2020 10:36 Ответить
Запхай собі цей "ричаг" в дупу і там ригуліруй. Приклад Карабаха нічого не навчив? 30 років!.. Скільки ж у нас тої вати у владі?
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11.11.2020 10:38 Ответить
Да если дать воду в Крым, о нем можно будет забыть навсегда! Сами же, гады, недавно утверждали, что населению воды хватает! Так что изменилось? Опять кто-то кому-то куда-то заглянул?!!
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11.11.2020 10:41 Ответить
Типа, мы такие, будем снабжать водой армию окупанта, а она такая "А, ну ладно мы тогда пошли." Это так рабатает? Да?Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6829
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11.11.2020 10:51 Ответить
Моськва вяличие на воду не меняет.
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11.11.2020 11:08 Ответить
Гнать ссаными тряпками из ОП всех этих пророссийский гандонышей. И ЗЕка тоже. . Это его политека.
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11.11.2020 11:13 Ответить
Вода в Крыму должна появиться только после того как в Севастополе, Керчи , Евпатории ,Симферополе будут подняты украинские флаги, и украинская армия займет весь полуостров и Крымский мост на пару км восточнее украинского острова Тузла. ( т.е. по факту полностью) И в Севастополе не будет ни одного даже надувного матраса Рашисткой Хфедерации. Та власть которая допустит что то другое, ( или даже заявить о виртуальной возможности подачи воды до этого) должна быть осуждена за измену и если успеют то выехать в Ростов.
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11.11.2020 11:54 Ответить
Какой Ростов???
Шоу должно продолжаться и из тюрьмы!
Ждём-с!!!
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12.11.2020 00:38 Ответить
Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 9995Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 9406Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1390Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7618
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11.11.2020 13:59 Ответить
Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1109
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11.11.2020 14:00 Ответить
 
 