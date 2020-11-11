Вопрос водоснабжения Крыма позволит ускорить деоккупацию полуострова, - представитель президента в АРК Кориневич.

Вопрос водоснабжения оккупированного Крыма для украинского правительства является чуть ли не единственным рычагом давления на Россию в вопросе деоккупации полуострова. Легко от него отказываться Украина не планирует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель президента в АРК Антон Кориневич.

По словам Кориневича, вопрос воды позволит ускорить деоккупацию полуострова.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала - это важный рычаг давления на страну-оккупанта… Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", - заявил представитель президента в АРК.

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