В Беларуси задержали журналиста "Радио Свобода" Груздиловича, он в изоляторе

В Минске милиция задержала журналиста белорусской службы "Радио Свобода" Олега Груздиловича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что накануне милиционеры пришли в квартиру журналиста Олега Груздиловича и показали ему фотографии с акции протеста 25 октября в Минске.

"Милиционеры сказали, что нужно уточнить кое-что, и отвезли его во Фрунзенский РОВД Минска, где он якобы ожидает сотрудника милиции", - сказала жена Олега Марьяна.

Через несколько часов ей позвонили из РОВД и сообщили, что ее муж находится в следственном изоляторе на улице Окрестина.

25 октября Груздилович получил редакционное задание на работу над акцией протеста от газеты "Народная воля".

Олег Груздилович - известный белорусский журналист, специализирующийся на вопросах прав человека, более 20 лет проработавший корреспондентом "Радыё Свабода", был аккредитован МИД до 29 августа 2020 года, когда четыре корреспондента Свабоды были лишены аккредитации. Олег сотрудничал с независимыми белорусскими СМИ. Автор книги "Кто взорвал минское метро".

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