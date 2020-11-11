Кабмин сегодня выделит средства на кислород для СОVID-больниц и рассмотрит программу развития авиапромышленности

Кабинет Министров на очередном заседании в среду рассмотрит вопрос о выделении средств для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19.

Докладывать этот вопрос будет министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его же инициативе может произойти перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год.

Министры могут определить государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" централизованной закупочной организацией. Они согласуют передачу целостного имущественного комплекса Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" в государственную собственность.

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Участники заседания планируют одобрить концепцию государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы. Они согласуют подписания соглашения с правительством Литовской Республики о тарифах консульского сбора за оформление долгосрочных (национальных) виз, а также подписание совместного заявления о дальнейшем сотрудничестве с правительством Германии по программе Федерального министерства экономики и энергии Германии для менеджеров "Готовы к сотрудничеству с Германией". Кроме того, одобрят проект соглашения с правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве.

Чиновники рассмотрят вопрос о подготовке и реализации экспериментального проекта по внедрению системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров будет инициировать утверждение плана мероприятий по внедрению системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения, а также порядка проведения осмотра состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование защиты которой установлено законом .

Министр социальной политики Марина Лазебная внесла на рассмотрение проект постановления о введении экспериментального проекта по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы.

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По инициативе и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета может быть образована межведомственная рабочая группа по реализации совместной морской повестки дня для Черного моря и стратегической программы исследований и инноваций для Черного моря.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко инициировать внесение изменений в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления общегосударственных мероприятий в сферах культуры и искусств, охраны культурного наследия, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей, государственной языковой политики, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.

Чиновники урегулируют некоторые вопросы реализации рамочного соглашения с правительством Дании относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине.

В повестке дня - одобрение основных направлений деятельности акционерного общества "Державний ощадний банк України" на 2020-2024 годы.

Также могут быть внесены изменения в положение о стипендии Кабинета Министров для выдающихся спортсменов, тренеров и деятелей физической культуры и спорта.

Чиновники согласуют проект указа Президента о Национальной стратегии государственной молодежной политики до 2030 года.

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Министры согласуют ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, проект закона о ратификации соглашения с правительством Польши о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе, изменения в закон о Национальной полиции, в закон об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности, изменения в Бюджетный кодекс о деятельности государственных реабилитационных учреждений для лиц и детей с инвалидностью.