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жалоба (123) медицина (2450) Минздрав (4828) Кучер Ярослав (30)

Больше всего жалоб в контакт-центр по противодействию COVID-19 поступает на работу семейных врачей, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Больше всего жалоб в контакт-центр по противодействию COVID-19 поступает на работу семейных врачей, - Минздрав

Наибольшее количество жалоб (37%), поступающих в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19, касаются работы семейных врачей, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Темы звонков, по которым оставляли обращения (жалобы или вопросы, которые требуют дополнительного решения) – работа семейных врачей (37%), предоставление услуг медучреждениями (25%), работа лабораторий (11%), работа поликлиник, амбулаторий (7%), жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест (4%)", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кучера, больше всего таких обращений зарегистрировано в Киевской (22%), Днепропетровской (9%), Харьковской (7%), Черкасской (6%) областях и Киеве (9%). Своевременно и качественно обрабатывают обращения граждан Волынская, Черкасская, Одесская, Черниговская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская, Херсонская и Николаевская области.

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Замминистра отметил, что с начала работы контакт-центр принял около 27 тыс. звонков, из них 7,631 тыс. звонков были обработаны в автоматическом режиме.

"19,188 тыс. звонков направили на операторов, из них 15,945 тыс. звонков приняли и обработали вовремя, 3,243 тыс. звонков были во время нагрузки и операторы им перезвонили. 50% звонков касаются диагностики, около 9% вопросов - амбулаторного лечения, 6% - бесплатных и платных тестирований, 5,7% - порядка прохождения самоизоляции и 3,6% - подписания деклараций", - уточнил Кучер.
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Топ комментарии
+2
Выдавливают еще и семейных из системы, а они в этой ситуации остались самыми здравомыслящими.
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11.11.2020 10:31
+1
Сімейні лікарі по великому рахунку і не лікарі.
Вони переважно не лікують, а консультують й посилають... до справжніх лікарів.
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11.11.2020 10:31
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До сімейного лікаря неможливо потрапити на прийом. Весь час на визовах і прийому нема.
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11.11.2020 10:30 Ответить
страницу хелси.ми
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11.11.2020 12:09 Ответить
Сімейні лікарі по великому рахунку і не лікарі.
Вони переважно не лікують, а консультують й посилають... до справжніх лікарів.
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11.11.2020 10:31 Ответить
Выдавливают еще и семейных из системы, а они в этой ситуации остались самыми здравомыслящими.
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11.11.2020 10:31 Ответить
Харе статистику приводить, конкретно что делается для улучшения обслуживания пациентов?
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11.11.2020 10:43 Ответить
ничего!
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11.11.2020 11:02 Ответить
Зато бабло за ничтожную консультацию - берут хорошо
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11.11.2020 12:01 Ответить
ну и мудак.
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11.11.2020 12:11 Ответить
Был на той неделе у своей семейной - тихий дурдом! Телефон звонит непрерывно, бестолковые пенсионеры в трубке по пол часа не могут объяснить, чего звонят, ну и реально много с короновирусом...
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11.11.2020 12:14 Ответить
 
 