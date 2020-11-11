От коронавируса в Киеве за сутки умерли 20 человек, выздоровели - 469, выявили 965 новых случаев, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 632.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Киеве еще 965 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 632", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Заболел также 31 медик.
В больницы столицы госпитализировали 92 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего коронавирус побороли 17 473 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском районе - 110, в Днепровском - 109 и в Деснянском районе - 106 случаев.
Пожалуйста, подождите...