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Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В условиях эпидемии коронавирусной инфекции нельзя было открывать школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

На вопрос журналиста, что бы она сделала в первую очередь, если бы оказалась на месте президента Владимира Зеленского, Голубовская ответила: "Я бы ужесточила контроль над соблюдением рекомендаций. Я ни за что в жизни не пустила бы детей в школу 1 сентября. Я понимаю, что это сложности для людей. Но сложности сложностям рознь. Я понимаю, что детей негде оставить. Но я знаю, что дети – это двигатель любой эпидемии. Дети пошли в школу – через две недели Киев попал в "оранжевую" зону".

Она отметила, что нужно было заранее обеспечить "койки с кислородом по всей Украине", а это невозможно сделать быстро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

1 сентября в Украине открылись все школы, за исключением тех, где высокая эпидемиологическая опасность.

27 октября директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что закрытие школ – не слишком эффективный метод в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.
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Топ комментарии
+19
Не пускать детей в школу? Сколько - год, два? Или сколько голубовской захочется?
И что дальше? Тогда у нас ЗЕбилов не 73% будет, а все 125%
Голубовская несет полную чушь.
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11.11.2020 10:37
+16
слушай, не тули мне про "дистанционное обучение" - я все это прошел в марте-мае, это дурдом, профанация и имитация учебного процесса.
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11.11.2020 10:45
+14
"заражение Ковидом происходит от взрослых к детям, а не наоборот"

Что за чушь? Дети - такие же люди и заражение просто передается от людей к людям - не важно - взрослые они или дети.
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11.11.2020 10:40
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Слушаешь мычание типа Я НЕ ЗНАЮ НО Я ЗНАЮ)))))
Просто необразованное создание))))) ВОТ ЭТО СИМВОЛ НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ ПО СЕМАШКО
все образование купленое за бабки Эпидемия показала что тупо мрак. Эти неучи даже нормально протоколы не могут написать в рекомендациях МОЗ!!!! Пишут дозировки препаратов одинаковые для любого пациента с разным весом (((( Ну просто МРАК!
ВООБЩЕ РЕФОРМУ МЕДИЦИНЫ НАДО НАЧИНАТЬ С РЕФОРМЫ МЕДОБРАЗОВАНИЯ!!! И переводить всю медицину на рыночные рельсы!! Иначе пипец всем
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11.11.2020 23:45 Ответить
Отдельно надо вспомнить еще одного перла некоего" доктора" на букву К!!))) Этот тип недавно обьявил что фимпинавир (АВИГАН) фуфломицин. Это при том что это базовый препарат в проколах МЗ РФ Японии Италии Франции и тд и реально показал свою эффективность при средней и легкой тяжести течения болезни. Но вот чудо-педиатр все знает)))) У него один рецепт откройте форточку и пейте и все)))) Вот вам и задачка поддам Кать кто есть кто )))
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11.11.2020 23:51 Ответить
Доктор К - просто шоумен, а не доктор. Ну а фавипиравир все же фуфломицин. Обратного пока еще никто не доказал. Ремдесивир, кстати, тоже. Самое интересное, что исследования по нему опубликовали после того, как ЕС закупила его на миллиарды евро, хотя результаты были известны гораздо раньше. Ну а нашим ослам даже публикация не помешала. В протоколах Италии и Франции в свое время и гидроксихлорохин был. Сильно помогало? Ни один противовирусный препарат не будет работать при ковиде. Потому что все они эффективны только в самой начальной стадии заболевания.
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12.11.2020 01:27 Ответить
В условиях эпидемии коронавирусной инфекции нельзя было открывать школы

Верно.
Но наши непрофессиональные власти все делают через жопу.
Сначала (весной) они перепугались и приняли чересчур жесткие меры.
Потом (осенью) они отнеслись недопустимо наплевательски и... уверенно полетели к состоянию Бергамо!
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12.11.2020 07:55 Ответить
ну, а зачем мне поиск в гугле на каких-то придурков, неспособных к пользованию современными средствами коммуникации?
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13.11.2020 21:42 Ответить
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