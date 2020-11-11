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Кернес (1286) Харьков (6515) лечение (909)

Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета

Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что мэр города Геннадий Кернес продолжает лечение от коронавируса COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" и планирует вернуться домой до старта работы новоизбранного горсовета - в декабре.

Об этом Сидоренко рассказал телеканалу "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спикер горсовета отреагировали с юмором на открытие уголовного дела по факту исчезновения Кернеса.

"Юмор приходит постепенно. Ведь когда его похоронили впервые - было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно. До первой сессии, которая состоится не позднее середины декабря, он должен быть здесь", - пояснил Юрий Сидоренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы "Шарите". ФОТО

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

Также читайте: Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова, но на следующий день закрыла, "потому что местонахождение его известно".
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Топ комментарии
+12
Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 2424
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11.11.2020 10:38
+8
У труні?
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11.11.2020 10:36
+7
Хоть тушкой, хоть чучелом но таки вернёться. Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 8289
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11.11.2020 10:36
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У труні?
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11.11.2020 10:36 Ответить
Судячи з фото, Кернес може не дожити до цього свята демократії. А якщо і повернеться то овочем який без нагляду західних лікарів довго не протягне.
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11.11.2020 10:51 Ответить
Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 5886
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11.11.2020 11:38 Ответить
Хоть тушкой, хоть чучелом но таки вернёться. Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 8289
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11.11.2020 10:36 Ответить
В каком виде вернется Кернес, в в виде мумии или зомби ?
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11.11.2020 10:36 Ответить
Со щитом или на щите ( ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς, лат. aut cum scuto, aut in scuto).
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11.11.2020 10:37 Ответить
Вернется в виде идеи, вокруг которой сплотятся соратники Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 7157
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11.11.2020 10:38 Ответить
Да не страшно, там допа всегда на горизонте есть + фельдман от жоппоблока, есть кому из пархатых подменить гепу в нелегком деле грабежа Харькова, тем более харьковское быдло совсем не против.
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11.11.2020 11:28 Ответить
Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 2424
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11.11.2020 10:38 Ответить
Вернется домой?))))чтож там за схемы,шо пытаются живой труп втюхать...
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11.11.2020 10:38 Ответить
Под шумок, да с его єлектронной подписью...
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11.11.2020 11:32 Ответить
в маленькой красивой урне...
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11.11.2020 10:41 Ответить
Чому цей камуняка попхався в ненависну Гейропу лікуватись?
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11.11.2020 10:43 Ответить
Коли це гєпа став комуністом? Він жид, а це означає що в нього є тільки одна ідеологія - красти та грабувати, і якщо для цього треба для того щоб догодити ватним харків"янам прикидатись захисником пам"ятника леніну, то він буде це робити. Був би гєпа мером Львова або Тернопіля, то кричав би "Героям Слава" на кожному кроці, та не вилазив бі з вишиванок.
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11.11.2020 11:24 Ответить
Он три месяца лечится от коронавируса? Какой-то зверский вирус напал на Гепу Адольфовича.
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11.11.2020 10:43 Ответить
А дееспособность дорогого гЕПЫ кто-нибудь будет проверять или поверим соратникам на слово?
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11.11.2020 10:44 Ответить
А что такое стволовой инсульт?
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11.11.2020 10:52 Ответить
Двойник-то хоть качественный ?
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11.11.2020 10:53 Ответить
на фотошопе вчера не очень, глаза прикрыты. перекошен. в капсуле дорого держать, тем более в Германии где операция около 50 стоит. Уйти с честью надо уметь, чтобы тебя запомнили с лучшей стороны.
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11.11.2020 10:57 Ответить
Для двійника не можуть знайти таку бридку персону, тому поки що оригінал. Може згодом вдасться надрукувати на 3D-принтері щось схоже, якщо принтер не відмовиться
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11.11.2020 11:01 Ответить
голограммой ?
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11.11.2020 11:00 Ответить
Просто ЕЦП. А большего и не нужно.
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11.11.2020 11:03 Ответить
ключ - хорошо...но некоторые его хотят лицезреть (хотя вид там... не для слабонервных)))
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11.11.2020 11:06 Ответить
Мумификация позволяет. Заморозка в азоте тоже неплоха.
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11.11.2020 11:16 Ответить
неплоха))) та ваще - шикарна! )))
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11.11.2020 11:18 Ответить
калограмой
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11.11.2020 11:06 Ответить
В вигляді голуба прилетить.
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11.11.2020 11:07 Ответить
По закону Гєпа повинен прийняти присягу (якось дивно це звучить що до бандюка) набагато раніше від початку роботи міськади. Що, знову планують порушувати закон? Хоча якраз для бандюка це природньо.
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11.11.2020 11:11 Ответить
Спритність рук і ніякого шахрайства: фотографуєш напівтруп після інсульту і потім роками керуєш містом-мільйонником від його імені. Це ніякий не "новий Рузвельт", а щось на кшталт "Вікенду з Берні" та історій трупів Ясіра Арафата, Сталіна чи Карімова, про яких їх оточення після смерті цих "достойників" говорило нарідам, що вони живіші усіх живих, в цей же час ділячи гроші та владу.
Втім, виборці Харкова ще не найтупіші: україчники і Лозінського обрали головою ОТГ.
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11.11.2020 11:13 Ответить
а нигде...ни в каком Законе о выборах...или какомнить подзаконном акте.. совсем нет никаких вопросов о здоровье кандидата и его физических возможностях осуществлять предвыборную гонку, сами выборы и в случае победы свои мэрские функции (а это ж не только лежать овощем и моргать глазиком)
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11.11.2020 11:21 Ответить
Да его и в комме выберут. Скажите кто-то харьковчанам что каждые выборы там е только Гепа баллотируется)) Там еще и другие в списках есть..или они по савецкай привычке)
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11.11.2020 11:39 Ответить
Кто смотрел "Человек -швейцарский нож" поймет каким вернется Гепа Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3102
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11.11.2020 11:43 Ответить
Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 9107
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11.11.2020 13:04 Ответить
 
 