Ермак ведет в Раде переговоры по отставке Венедиктовой с поста Генпрокурора, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса Президента Андрей Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Сейчас на время коронавируса процесс приостановлен, но, очевидно, после выздоровления, Ермак приложит все усилия, чтобы вынести вопрос на голосование в зал.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой, конечно, высокая. Ермак не действует без поддержки Зеленского, так что "слуги" дадут много голосов. А добрать среди депутатских групп и фракций недостающее тоже можно без проблем - это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела, под такое всегда найдутся желающие. Кто будет выдвинут в новые Генпрокуроры пока не озвучивается, но от какой группы влияния будет кандидат уже ясно.
Ермак действует совместно со своим ближайшим сейчас соратником Андреем Портновым, который сумел назначить своего протеже Олега Татарова на должность замглавы ОП по правоохранительным органам. Также Ермак и Портнов пролоббировали у Зеленского назначение на должность и.о. главы Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, и увольнение из ГБР человека Венедиктовой - замглавы ГБР Бабикова. А теперь они намерены прибрать к рукам и должность Генпрокурора. Ермак и Портнов потерпели поражение, попытавшись быстро назначить своего прокурора САП и уволить директора НАБУ, и сейчас рассчитывают получить контроль за антикоррупционными органами, а также за деятельностью МВД, получив в свои руки ГПУ.
Все это еще раз показывает насколько хаотичное представление у президента Зеленского о правоохранительной деятельности. Да, в общем, президент в своем послании Верховной Раде честно сказал, что не понимает, почему не дают результат его правоохранители. Зеленский меняет новые лица на должностях, при этом ответственности за обещанные посадки коррупционеров и предшественников все меньше, силовая вертикаль государства все слабее и слабее. По какой причине назначили Рябошапку, какие задачи ему поставили, почему уволили? Президент не огласил. Почему назначили Венедиктову, какие задачи, почему собирают голоса за увольнение? Президент не огласил. Зеленский создает атмосферу в своем окружении постоянной войны всех против всех, постоянных интриг, где нет рациональной логики, нет последовательности, где нож в спину могут вставить любому. Самое важное в системе Зеленского - не то как ты работаешь, а как часто ты можешь нашептывать президенту на ухо. Вместо публичной политики, политики принципов и правил, Зеленский все глубже погружается в дворцовые интриги, и погружает власть в коалиции, заговоры и кулуарные договоренности, упуская ее тем самым из своих рук", - рассказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
форточка......
Источник: https://censor.net/ru/n3230318
Только ведь все ходы уже записаны...
Сюжети серіалів завжди побудовані на інтригах, - це його рідне, його життя.
Положительное решение по данному вопросу открывает большие возможности в сфере привлечения Зеленского к ответственности, например за "неналежне виконання повноважень передбачених Конституцією і Законами України"
Я ничего не имею против Юры, я его хорошо знаю. Мы в более менее нормальных отношениях. Я, будучи генеральным прокурором, с ним работал, когда он был министром. Мы ели из одной чашки. Что я имею против Юры? Я же для пользы государства говорю, что [генпрокурором] должен быть юрист, вашу мать! Все, точка.
Я говорю ему: "Рябошапка, скажи, пожалуйста, сколько у тебя есть прокуроров, на которых ты можешь положиться и которые могут возглавить органы прокуратуры в течение двух недель?". "Их надо найти", - сказал. А ему: "Вот видишь, тебе надо найти, а у меня есть дискетка, а на ней 5 тысяч людей".Ну, у меня дискетка, извините. Мне уже немало лет.
А вы читали ее заявление по поводу меня? Что Пискун "служил не президентам, а Украине".
Вы должны знать, что прокурора словить в 100 раз легче, чем судью.
ляхиЗеленые?
Мавр сделал дело, мавр теперь свободен
https://censor.net/ru/news/3229970/glava_ofisa_prezidenta_ermak_zabolel_koronavirusom
Их задача - в следующем году через запуск схемы "местные референдумы" максимально "качнуть" ситуацию в Украине.
Она же своя в доску и никого из "хороших" людей не посадила.
Может ее загородный домик кому приглянулся?
Із шкури лізе, аж пищить зелена рать -
Таваріщ Путєн дав команду расшатать!
У низці випадків, за твердженням позивачів, "спостерігачам від республіканців фізично і навмисно блокували доступ до представників виборчих комісій, посилаючись на соціальну дистанцію через коронавірус, у той час як спостерігачам від демократів дозволяли підходити ближче".Аляска Мичиган Джорджия - там и пенс на подходе))))