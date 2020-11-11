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Новости Политика Украины
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Портнов (629) увольнение (2508) Бутусов Юрий (3908) ГБР (2548) Венедиктова (727) Ермак Андрей (1186) Бабиков (76) Татаров Олег (349) Сухачев (52)

Ермак ведет в Раде переговоры по отставке Венедиктовой с поста Генпрокурора, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак ведет в Раде переговоры по отставке Венедиктовой с поста Генпрокурора, - Бутусов

Глава Офиса Президента Андрей Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Сейчас на время коронавируса процесс приостановлен, но, очевидно, после выздоровления, Ермак приложит все усилия, чтобы вынести вопрос на голосование в зал.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой, конечно, высокая. Ермак не действует без поддержки Зеленского, так что "слуги" дадут много голосов. А добрать среди депутатских групп и фракций недостающее тоже можно без проблем - это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела, под такое всегда найдутся желающие. Кто будет выдвинут в новые Генпрокуроры пока не озвучивается, но от какой группы влияния будет кандидат уже ясно.

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Ермак действует совместно со своим ближайшим сейчас соратником Андреем Портновым, который сумел назначить своего протеже Олега Татарова на должность замглавы ОП по правоохранительным органам. Также Ермак и Портнов пролоббировали у Зеленского назначение на должность и.о. главы Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, и увольнение из ГБР человека Венедиктовой - замглавы ГБР Бабикова. А теперь они намерены прибрать к рукам и должность Генпрокурора. Ермак и Портнов потерпели поражение, попытавшись быстро назначить своего прокурора САП и уволить директора НАБУ, и сейчас рассчитывают получить контроль за антикоррупционными органами, а также за деятельностью МВД, получив в свои руки ГПУ.

Все это еще раз показывает насколько хаотичное представление у президента Зеленского о правоохранительной деятельности. Да, в общем, президент в своем послании Верховной Раде честно сказал, что не понимает, почему не дают результат его правоохранители. Зеленский меняет новые лица на должностях, при этом ответственности за обещанные посадки коррупционеров и предшественников все меньше, силовая вертикаль государства все слабее и слабее. По какой причине назначили Рябошапку, какие задачи ему поставили, почему уволили? Президент не огласил. Почему назначили Венедиктову, какие задачи, почему собирают голоса за увольнение? Президент не огласил. Зеленский создает атмосферу в своем окружении постоянной войны всех против всех, постоянных интриг, где нет рациональной логики, нет последовательности, где нож в спину могут вставить любому. Самое важное в системе Зеленского - не то как ты работаешь, а как часто ты можешь нашептывать президенту на ухо. Вместо публичной политики, политики принципов и правил, Зеленский все глубже погружается в дворцовые интриги, и погружает власть в коалиции, заговоры и кулуарные договоренности, упуская ее тем самым из своих рук", - рассказал Бутусов.
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Топ комментарии
+34
Порошенко виграв вибори в Америці, так , що на вихід всі зєбуїни. Ермак ведет в Раде переговоры по отставке Венедиктовой с поста Генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5645
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11.11.2020 10:47
+32
Так Порошенко корупціонер чи ні?
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11.11.2020 10:57
+31
ЗеДолбоДятлы, завхоз дЕрьмак болен на корону или нет?
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11.11.2020 10:43
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Страница 2 из 2
Как это уволить венедятлову?!!! Оно ж делало такую сердитую мордочку, такие злые глазёнки и так трогательно оправдывалась в сети... Правда не посадило никого. Да и зачем сажать хороших людей, когда они могут поделиться... Лично я начал бы с того, что повесил красивыми гроздьями на фонарях ВСЕХ антикоррупционеров, все эти напк, гпу, сап, набу, гбр... Они все имеют абсолютно полную картину грабежа нищей и воюющей страны и все твари только наживаются на ворах, мародерах при власти. Нет политической власти начать радикально ломать систему всеобщей государственной коррупции.
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11.11.2020 12:01 Ответить
що вже і ця курва не така?
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11.11.2020 12:05 Ответить
хуженэбудет ??? чі далібуде ??? или всё таки какаяразница ??? делаем ставки....
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11.11.2020 12:07 Ответить
зы. почти по профессору Преображенскому - сквозняк он в головах а не просто сломалась
форточка......
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11.11.2020 12:14 Ответить
президент в своем послании Верховной Раде честно сказал, что не понимает, почему не дают результат его правоохранители - тому що до булави треба голови
Источник: https://censor.net/ru/n3230318
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11.11.2020 12:17 Ответить
это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела: ИНТЕРЕСНО КАКИЕ ЭТО ДЕЛА!!!! они вобще хоть какието есть)))))))))))))))))))))))))
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11.11.2020 12:24 Ответить
Чего мелочиться? Портнова в генпрокуроры!
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11.11.2020 12:31 Ответить
Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 429
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11.11.2020 12:32 Ответить
Ветер перемен из сша. Бенедиктова досвидос😷
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11.11.2020 12:35 Ответить
Эх,нелюди.Дайте хоть немного Бенядиктовой на президентской даче пожить.Только вьехала и опять лахи собирать надо. Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 959
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11.11.2020 12:35 Ответить
Ото ж бо, зима на носі, а вони - виселяти, хай би вже перезимувала, бо по судах "затаскає".
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11.11.2020 12:41 Ответить
Ірочка ще й труси не розложила по поличкам- не встигла! А вже треба робити вьобензідойч з держдачі! Дура! З ким ти злигалася? З каліброваними ідіотами!
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11.11.2020 17:43 Ответить
Ага. С приходом Байдена надо срочно избавляться от "100% своего генпрокурора".

Только ведь все ходы уже записаны... Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5530
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11.11.2020 12:39 Ответить
І це при тому, що тільки попередньо оголосили про перемогу. А що буде коли Байден вступить на посаду?
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11.11.2020 12:44 Ответить
А Портнов чиїх буде? від Путлера ?
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11.11.2020 14:56 Ответить
Зеленский все глубже погружается в дворцовые интриги.


Сюжети серіалів завжди побудовані на інтригах, - це його рідне, його життя.
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11.11.2020 12:41 Ответить
Вірніше не в інтриги, а в відходи життєдіяльності.
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11.11.2020 12:43 Ответить
Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6720 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6720 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6720 100% +++
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11.11.2020 15:31 Ответить
IZE inform Судя поступающей информации основные группы бенефициаров отстранения Зеленского от власти решили активировать юридическую сторону этого вопроса. Суть вопроса состоит в юридической возможности привлечения к юридической ответственности действующего президента, суть которой не совсем четко сформулирована в нынешнем законодательстве. Причина проста - действия Зеленского стали полностью выпадать из контекста действующего законодательства, игнорирование им норм закона тало глобальным, но в законодательстве отсутствуют нормы и формы препятствия такому законодательному игнорированию. 18 сентября 2020 г. пленум Верховного Суда обратился к Конституционному Суду с просьбой официального трактования первой части 105 статьи Конституции Украины по поводу возможного привлечения действующего президента Украины к административной ответственности. 22 октября 2020 года постановлением коллегии судей КСУ было открыто конституционное производство №231-3(І)/2020 по данному вопросу.
Положительное решение по данному вопросу открывает большие возможности в сфере привлечения Зеленского к ответственности, например за "неналежне виконання повноважень передбачених Конституцією і Законами України"
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11.11.2020 13:08 Ответить
А зачем назначали? Тогда в отставку также должен уйти инициатор назначения Бенядиктовой.
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11.11.2020 13:09 Ответить
Святосла́в Миха́йлович Писку́н (род. 8 марта 1959, Бердичев Житомирской области, УССР, СССР) - украинский государственный, политический и общественный деятель. Единственный в истории страны, занимавший трижды должность генерального прокурора Украины (2002-2003, 2004-2005 и 2007). Генерал-лейтенант налоговой милиции.

Я ничего не имею против Юры, я его хорошо знаю. Мы в более менее нормальных отношениях. Я, будучи генеральным прокурором, с ним работал, когда он был министром. Мы ели из одной чашки. Что я имею против Юры? Я же для пользы государства говорю, что [генпрокурором] должен быть юрист, вашу мать! Все, точка.

Я говорю ему: "Рябошапка, скажи, пожалуйста, сколько у тебя есть прокуроров, на которых ты можешь положиться и которые могут возглавить органы прокуратуры в течение двух недель?". "Их надо найти", - сказал. А ему: "Вот видишь, тебе надо найти, а у меня есть дискетка, а на ней 5 тысяч людей".Ну, у меня дискетка, извините. Мне уже немало лет.

А вы читали ее заявление по поводу меня? Что Пискун "служил не президентам, а Украине".

Вы должны знать, что прокурора словить в 100 раз легче, чем судью.
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11.11.2020 13:51 Ответить
Так глава ОП (организованной преступности) болеет коронкой или на голову?
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11.11.2020 13:11 Ответить
Каждое следующее назначение в зеленой команде хуже предыдущего. Казалось бы, что может быть хуже Венедиктовой? Но я верю, что Бубочка удивит всех адекватов этой страны...
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11.11.2020 13:19 Ответить
Гелетей
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12.11.2020 00:56 Ответить
ЗеБубенчик не успокоится пока не посадит Пороха. Даже эта безмозглая курица не рискнула ввязаться в это, за что и хотят ее снять скорее всего. Других причин не вижу
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11.11.2020 13:22 Ответить
где нет рациональной логики...Источник: https://censor.net/ru/n3230318 Бутусов, логіка вся раціональна на відміну від історії, політології, журналістики та інших окультних та ірраціональних дисциплін... Весь умисел і неадекватно-хаотичні дії цієї особи досить популярно виразив арахамія:» Потому, что он так захотел !»
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11.11.2020 13:22 Ответить
И що Венедиктова? Помогли тебе ляхи Зеленые?
Мавр сделал дело, мавр теперь свободен
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11.11.2020 13:33 Ответить
Да какое дело эта ***** смогла сделать? Ну разве что сняла пару видосиков.
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11.11.2020 15:34 Ответить
Шо уже?! Ви не оправдали високого доверия.
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11.11.2020 13:42 Ответить
Оправдала или не оправдала-какая разница!!!! Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6976 Как всегда у зелёных плановая эвакуация от ответственности ,СВОИХ неумех и СВОИХ засветившихся в грязных интригах людей!!!Ведь кто из "народа" сейчас помнит о Богдане,Гончаруке,Рябошапке и куче других министров?!НИКТО!!!Как говориться..с глаз долой и сердца вон!!! Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7587
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11.11.2020 15:12 Ответить
Походу зебилы что бы успокоить свое стадо посадят а может и повесят клоуна
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11.11.2020 13:54 Ответить
Хочется надеяться. Мне больше нравится посла "а" Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 584 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 584 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 584
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11.11.2020 15:36 Ответить
перестала давать?
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11.11.2020 13:59 Ответить
Досточно прочитать последний абзац данной статьи, чтобы понять масштаб того звездеца, который привели к власти идиоты любящие приколы.
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11.11.2020 14:07 Ответить
Клоуни і є клоуни , їмо їх г повними ложками! А пані дбс: як нема розуму, то він і не появиться! Студенти зачекались
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11.11.2020 14:14 Ответить
Бутусов утверждает, что если Венедиктову в итоге отправят в отставку, то новым генеральным прокурором станет Андрей ПОРТНОВ, ранее уже протолкнувший своего протеже Олега Татарова на должность замглавы Офиса президента.
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11.11.2020 14:15 Ответить
Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6296
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11.11.2020 14:19 Ответить
Как Ермак может вести переговоры, если он болен корононавирусом
https://censor.net/ru/news/3229970/glava_ofisa_prezidenta_ermak_zabolel_koronavirusom
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11.11.2020 14:25 Ответить
видимо Богдан маловато шептал, раз его убрали. Или не в то ухо...
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11.11.2020 14:25 Ответить
Надо было ему шептать в бенину жопу. Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8422 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8422 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8422
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11.11.2020 15:38 Ответить
Два установленных агента спецслужб вражеского государства (россии/кацапстана) - агент "Козырь" он же агент "Тихий" (Глава ОП Андрей Ермак) и его Зам. - агент "Кувшинов" (Олег Татаров) продолжают свою деструктивную работу по внедрению во все органы государственной власти, специальные службы/суды/правоохранительные органы в Украине людей, лояльных кремлю и поддерживающих идею воссоединения с россией (врагом) на любых условиях. Фактически идет ползучая оккупация всех ветвей власти сепаратистами/коллаборантами.
Их задача - в следующем году через запуск схемы "местные референдумы" максимально "качнуть" ситуацию в Украине.
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11.11.2020 14:28 Ответить
Одной из ключевых фигур среди огромного кол-ва российской агентуры в Украине является Андрей Портнов (агент" Казбек").
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11.11.2020 14:35 Ответить
Це він про всяк випадок її прибирає. Раптом вона заарештує його брата, який торгує державними посадами.
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11.11.2020 14:52 Ответить
Портнов тупо ищет тех, кто сможет тупо и по безпределу посадить Степаненко и Пороха.
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11.11.2020 15:20 Ответить
Ну да, видел его обьяву на OLX
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11.11.2020 15:32 Ответить
Ох уж этот Байден! Ему наверное по кайфу украинских генпрокуроров увольнять! : ))
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11.11.2020 15:30 Ответить
Я думаю, что Зебанутый бубочка забздит при Байдене поставить генпрокурором Портнова.
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11.11.2020 15:40 Ответить
Пускай лучше сам Байден назначит у нас генпрокурора. Хоть что-то хорошее сделает, а то уже задолбал увольнять : ))
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11.11.2020 15:44 Ответить
Вместе с генпрокурором, надо и самого Ермака коленкой под зад, хватит уже зе, прикрывать своего кореша.
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11.11.2020 15:31 Ответить
За что????
Она же своя в доску и никого из "хороших" людей не посадила.
Может ее загородный домик кому приглянулся?
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11.11.2020 15:41 Ответить
Все достижения Майдана - коту под хвост. Ермак с Портновым рулят, превращая Украину в failed state.
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11.11.2020 15:45 Ответить
что-то непонятное творится в нашем королевстве!
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11.11.2020 15:52 Ответить
Так відразу було видно, що бєніного ручного пуделя ЗЕбіли вибрали.
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11.11.2020 16:01 Ответить
Не смогла посадить Мародьора, т.к. не за что. А очень хочется!
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11.11.2020 16:06 Ответить
место генпрокурора как пороблэно. шо ни генпрокурор - 0 результата. Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5649
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11.11.2020 16:54 Ответить
Дерьмак не хочет уголовное дело на Байдена жрать вместе с портянкиной мадавохой
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11.11.2020 16:54 Ответить
не ведитесь на разводилово клоунов
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11.11.2020 17:31 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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11.11.2020 17:32 Ответить
***
Із шкури лізе, аж пищить зелена рать -
Таваріщ Путєн дав команду расшатать!
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11.11.2020 20:40 Ответить
Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4202
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11.11.2020 20:42 Ответить
Рано радуетесь , тупят зеклоуны ка4 обычно-Аляска за Трампа щас пересчитают «Грузию» вручную и всплывут карусельщики....Где баден баден деньги возьмёт на все обещалки..... демократы обделаются по полной....Почтовые махинации с голосами просто похоронят этого самого старого президента сша....
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11.11.2020 23:25 Ответить
Только что - не читайте советских газет-
У низці випадків, за твердженням позивачів, "спостерігачам від республіканців фізично і навмисно блокували доступ до представників виборчих комісій, посилаючись на соціальну дистанцію через коронавірус, у той час як спостерігачам від демократів дозволяли підходити ближче".Аляска Мичиган Джорджия - там и пенс на подходе))))
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11.11.2020 23:34 Ответить
Сепарня извращается.
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11.11.2020 22:59 Ответить
Как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь. Это я о зелёной власти и не только. О власти олигархии в Украине.
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12.11.2020 04:00 Ответить
и этот на 100%
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12.11.2020 04:37 Ответить
А что он понимает?
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12.11.2020 08:05 Ответить
Избрать президентом страны полное ничтожество?????
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12.11.2020 10:31 Ответить
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