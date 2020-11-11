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В стационарах Киева сегодня лечатся 2038 больных COVID-19, из которых 697 пациентов - тяжелые, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В стационарах Киева сегодня лечатся 2038 больных COVID-19, из которых 697 пациентов - тяжелые, - Кличко

Количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации, не уменьшается. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2038 больных COVID-19, из них 31 ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам мэра, в тяжелом состоянии сейчас находятся 697 пациентов. Кислородную поддержку получают 894 больных. На аппаратах ИВЛ - 31 человек. Еще 51 пациент - на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны, не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! 
Берегите себя!" - написал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса в Киеве за сутки умерли 20 человек, выздоровели - 469, выявили 965 новых случаев, - Кличко

В стационарах Киева сегодня лечатся 2038 больных COVID-19, из которых 697 пациентов - тяжелые, - Кличко 01
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