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За сутки в МВД выявили 455 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в МВД выявили 455 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях

За последние сутки коронавирусом заболели 455 правоохранителей Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Днепропетровской (+37), Киевской областях (+21) областях и в Киеве (+64).

С начала пандемии коронавирусом заболели 16 429 сотрудников МВД, выздоровели - 15 416, умерло - 45.

Также читайте: От коронавируса в Киеве за сутки умерли 20 человек, выздоровели - 469, выявили 965 новых случаев, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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За сутки в МВД выявили 455 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях - Цензор.НЕТ 4875
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11.11.2020 11:04 Ответить
Этих не жалко,пусть все передохнут,земля станет чище
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11.11.2020 11:32 Ответить
 
 