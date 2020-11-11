За сутки в МВД выявили 455 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях

За последние сутки коронавирусом заболели 455 правоохранителей Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Днепропетровской (+37), Киевской областях (+21) областях и в Киеве (+64).

С начала пандемии коронавирусом заболели 16 429 сотрудников МВД, выздоровели - 15 416, умерло - 45.

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