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Новости Общество
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Бахматюк (164) Укрлендфарминг (89)

Из-за личной мести Сытника бюджет недополучит в этом году 1,5 млрд грн, - Бахматюк

Новости Цензор.НЕТ Общество

Из-за личной мести Сытника бюджет недополучит в этом году 1,5 млрд грн, - Бахматюк

Бизнесмен Олег Бахматюк рассказал в интервью, как его преследование директором НАБУ Артемом Сытником за год нанесло 1,5 млрд прямого ущерба государству.

Об этом сообщают Українські новини.

Бизнесмен заявил в интервью Дмитрию Гордону, что его предприятие "Укрлендфарминг", один из крупнейших агрохолдингов страны, ежегодно платило 2-3 млрд грн налогов в государственный бюджет. Однако за год давления на его компанию со стороны НАБУ по так называемому "делу Писарука-Бахматюка" привело лишь к 1,5 млрд грн прямых потерь для государства: "Мы с 2015 года за 3 года уплатили 7.7 или 7.8 миллиарда налогов всех уровней. Это налог на зарплату, это НДС, это налог на прибыль, налог на землю ... То есть в год мы платили где-то от 2 до 3 миллиардов гривен. Даже немного иногда больше. Сейчас, я думаю, мы заплатим половину. Потому что стараниями НАБУ и всех гончих, которые имитируют бурную деятельность и рассказывают, что они преследуют интересы государства, а на самом деле они его уничтожают и занимаются имитацией, что я могу аргументированно доказать без всякой эмоции - к сожалению, я оказался в этой ситуации ".

Олег Бахматюк отметил, что неоднократно обращался к президенту и премьер-министру относительно неправомерных действий директора НАБУ, которые приводят к огромным потерям для государственного бюджета: "В течение этого года я, наверное, раз пять обращался к президенту, премьеру и говорил: "Пожалуйста, усовестите человека, который в год забирает 1,5 миллиарда из бюджета. Усовестите человека, который личную месть поставил выше интересов государства. Усовестите человека, который преступает закон и подменяет себя тем законом, или целесообразностью, - и фактически назначает виновным. Потому что это приводит к уменьшению поступлений налогов в бюджет, несет угрозу трудоустройству украинских граждан".
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Топ комментарии
+5
Ну и зачем это здесь?
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11.11.2020 12:35
+5
Чета очень много этого мудака на цензор.да? Реклама?
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11.11.2020 12:39
+3
Не всё так печально. Сколько прямых субсидий получил? Сколько этот экспортёр вернул НДС?
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11.11.2020 12:49
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Ну и зачем это здесь?
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11.11.2020 12:35 Ответить
Чета очень много этого мудака на цензор.да? Реклама?
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11.11.2020 12:39 Ответить
Сытник - это один из главных борцов с коррупцией. А коррупция так и осталась там, где была. Однозначно этот борцун боролся не там и не с тем. Вредная фигура, этот Сытник.
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11.11.2020 12:47 Ответить
Шкідлива для корупціонeрів？ Мабуть.
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11.11.2020 16:02 Ответить
ні, для корупціонерів то зовсім не шкідливо. Там багато претензій до НАБУ, починаючи з організацій спокус, за які слід би було садити самих співробітників НАБУ до невміння й нехотіння висліджувати справжню корупцію.
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11.11.2020 18:47 Ответить
Не всё так печально. Сколько прямых субсидий получил? Сколько этот экспортёр вернул НДС?
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11.11.2020 12:49 Ответить
прямой экономический ущерб - это в основном документально подтверждаемый экономический ущерб.(с).Документы есть? Нет, но я могу рассказать. Дальше можно не читать...
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11.11.2020 12:51 Ответить
Сытник хорошо справляется с работой, ним довольны те, кто туда всунул.
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11.11.2020 12:52 Ответить
"Мы с 2015 года за 3 года уплатили 7.7 или 7.8 миллиарда налогов всех уровней. Это налог на зарплату, это НДС, это налог на прибыль, налог на землю ... То есть в год мы платили где-то от 2 до 3 миллиардов гривен" ---- если так считать как считает владелец обанкротившегося банка, тогда сразу возникает вопрос - а как тогда так вышло, что МХП с более чем в 2 раза меньшим банком земли только за один 2019 год выплаттил около 12 млрд грн налогов, зарплат и тд? Думаю не зря его дрючат
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11.11.2020 13:08 Ответить
Іпать, так це "державник" в нас, виявляється.
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11.11.2020 13:42 Ответить
Великий державник ! Коли країна могла би получити мільйон- це державник. А коли страна моглаб одержати мільярд, але не одержала - це вже великий державник.
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11.11.2020 14:45 Ответить
Все олигархи и корупционеры спасают страну и Бахматюк среди них.
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11.11.2020 14:39 Ответить
Это что, типа эта **** поля не засеяла и не убрала из-за Сытника? Что за угрозы о невыплате налогов? За такие заявы он уже позавчера должен на нарах мотыляться.
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11.11.2020 14:46 Ответить
 
 