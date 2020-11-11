Из-за личной мести Сытника бюджет недополучит в этом году 1,5 млрд грн, - Бахматюк

Бизнесмен Олег Бахматюк рассказал в интервью, как его преследование директором НАБУ Артемом Сытником за год нанесло 1,5 млрд прямого ущерба государству.

Об этом сообщают Українські новини.

Бизнесмен заявил в интервью Дмитрию Гордону, что его предприятие "Укрлендфарминг", один из крупнейших агрохолдингов страны, ежегодно платило 2-3 млрд грн налогов в государственный бюджет. Однако за год давления на его компанию со стороны НАБУ по так называемому "делу Писарука-Бахматюка" привело лишь к 1,5 млрд грн прямых потерь для государства: "Мы с 2015 года за 3 года уплатили 7.7 или 7.8 миллиарда налогов всех уровней. Это налог на зарплату, это НДС, это налог на прибыль, налог на землю ... То есть в год мы платили где-то от 2 до 3 миллиардов гривен. Даже немного иногда больше. Сейчас, я думаю, мы заплатим половину. Потому что стараниями НАБУ и всех гончих, которые имитируют бурную деятельность и рассказывают, что они преследуют интересы государства, а на самом деле они его уничтожают и занимаются имитацией, что я могу аргументированно доказать без всякой эмоции - к сожалению, я оказался в этой ситуации ".

Олег Бахматюк отметил, что неоднократно обращался к президенту и премьер-министру относительно неправомерных действий директора НАБУ, которые приводят к огромным потерям для государственного бюджета: "В течение этого года я, наверное, раз пять обращался к президенту, премьеру и говорил: "Пожалуйста, усовестите человека, который в год забирает 1,5 миллиарда из бюджета. Усовестите человека, который личную месть поставил выше интересов государства. Усовестите человека, который преступает закон и подменяет себя тем законом, или целесообразностью, - и фактически назначает виновным. Потому что это приводит к уменьшению поступлений налогов в бюджет, несет угрозу трудоустройству украинских граждан".