НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича
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НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства в 62 делах.
Об этом говорится в заявлении НАПК, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за принятия Решения Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27.10.2020 № 13-р / 2020 Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) было вынуждено направить в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам.
Среди них - дела таких должностных лиц:
Олега Гладковского, бывшего первого заместителя Секретаря СНБО;
Александра Тупицкого, Председателя Конституционного Суда Украины;
Олега Ляшко, бывшего народного депутата;
Нестора Шуфрича, народного депутата;
Сергея Таруты, народного депутата;
Игоря Насалика, бывшего Министра энергетики и угольной промышленности;
Вадима Новинского, народного депутата;
Антона Полякова, народного депутата;
Елены Сотник, бывшего народного депутата.
Этим и другим должностным лицам повезло, ведь работа, проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ.
Из-за решения КСУ от 27.10.2020 № 13-р / 2020 работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", проводить по собственной инициативе проверку возможных фактов нарушения требований этого Закона, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное", - заявили в НАПК.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
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