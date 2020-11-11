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НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства в 62 делах.

Об этом говорится в заявлении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за принятия Решения Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27.10.2020 № 13-р / 2020 Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) было вынуждено направить в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам.

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Среди них - дела таких должностных лиц:

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Олега Гладковского, бывшего первого заместителя Секретаря СНБО;

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Александра Тупицкого, Председателя Конституционного Суда Украины;

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Олега Ляшко, бывшего народного депутата;

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Нестора Шуфрича, народного депутата;

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Сергея Таруты, народного депутата;

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Игоря Насалика, бывшего Министра энергетики и угольной промышленности;

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Вадима Новинского, народного депутата;

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Антона Полякова, народного депутата;

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 01 Елены Сотник, бывшего народного депутата.

Этим и другим должностным лицам повезло, ведь работа, проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ.

Из-за решения КСУ от 27.10.2020 № 13-р / 2020 работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", проводить по собственной инициативе проверку возможных фактов нарушения требований этого Закона, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное", - заявили в НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 10
НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича 11
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Топ комментарии
+8
зробили це разом) Спасіба зеленськаму за "пожиттєве за корупцію" НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 249
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11.11.2020 11:18
+5
Чего ворье и добивалось, браво!!!!
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11.11.2020 11:39
+4
Не, это -"каких тебе ещё реформ не хватает?" НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 7813
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11.11.2020 11:25
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зробили це разом) Спасіба зеленськаму за "пожиттєве за корупцію" НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 249
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11.11.2020 11:18 Ответить
Такое уже было. Рука руку моет. НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 4266
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11.11.2020 11:22 Ответить
Не, это -"каких тебе ещё реформ не хватает?" НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 7813
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11.11.2020 11:25 Ответить
🤣
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11.11.2020 11:33 Ответить
мне зеленский тоже не нравится, но хоть не надо врать. из 15 судей: зенелох назначил двух, овощ трех, остальные 10 назначены еще шоколадным мародером. так что "спасибо" адресуй мародеру
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11.11.2020 11:51 Ответить
А яких саме двох суддів призначив Зеленський? При ньому склад суддів КСУ взагалі не змінювався.
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11.11.2020 12:49 Ответить
я немного не прав. назначил не зеленский, а съезд судей уже во время зеленского. судьи филюк и юровская, назначены в ноябре 2019
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11.11.2020 13:12 Ответить
ТУПИЦЬКОГО НАЗНАЧИВ ЯНУКОВИЧ а "ШОКОЛАДНИЙ" назначив 4-х що не голосували за рішення КС А СТОСОВНО "БАРИГИ" ніхто цього не доказав і нічого про це казати
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11.11.2020 13:19 Ответить
а кто то пытался доказать? достаточно посмотреть как на его заводе говняные катера для вмс построили, по цене корветов. было б желание...
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11.11.2020 13:22 Ответить
Дебіли не відіковні, та те і розрахунок
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11.11.2020 15:27 Ответить
****--председатель ВР разумков---МОГ ПОСТАВИТЬ В СРОЧНОМ порядке прект закона о нелегитивности отмены закона КС,нет это РЫЛО ЛЯГЛО ПОД коломойшу и других падолей
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11.11.2020 13:37 Ответить
обнуление
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11.11.2020 11:23 Ответить
Чего ворье и добивалось, браво!!!!
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11.11.2020 11:39 Ответить
на это было рассчитано "мудрое и законное" решение КС ...
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11.11.2020 11:40 Ответить
Круто, сами запретили против себя вести уголовные дела. И тишина....
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11.11.2020 11:41 Ответить
где запретили? разве они отменили статью о незаконном обогащении? абы шото ляпнуть
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11.11.2020 11:52 Ответить
Опа, це виходить, що КСУ свинарчука відмазав?
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11.11.2020 11:58 Ответить
а кто мешает его посадить за незаконное обогащение?
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11.11.2020 12:04 Ответить
Воровські клани виникли ще при Кравчуку,найбільшого розвитку досягли при Порошенкові,який і очолив іх.Вина Зеленого в нірішучості та некомпетентності,от соєві старано шукають на кого все звалити щоб не сидіти...
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11.11.2020 12:21 Ответить
вигнати назк як зрадників
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11.11.2020 12:40 Ответить
в дурдомі по 2-х берегах старого Дніпра триває повний пырд-пыс-дын.Все описано в Кобзарі, і, як і 300 років тому, нема кінця знущань над українцями.
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11.11.2020 13:51 Ответить
дякуем продажным врагам Украины из кс.
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11.11.2020 18:36 Ответить
 
 