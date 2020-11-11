РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5055 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
1 267 15
Госпогранслужба (5405) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) КПВВ (330)

Оккупанты на Донбассе не пропускают людей через КПВВ даже несмотря на то, что все пункты пропуска начали работу, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Оккупанты на Донбассе не пропускают людей через КПВВ даже несмотря на то, что все пункты пропуска начали работу, - Госпогранслужба

Российско-оккупационные войска не пропускают людей через контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:

в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 131 человека, на выход - 66 человек;
в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТ оформлены 5 граждан и 5 транспортных средств.
А в КПВВ "Золотое" - 1 человек и в КПВВ "Счастье" - 1 человек, которые отправились в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти.

В КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.

Также читайте: Не открыв КПВВ на Донбассе, Россия продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям "нормандской четверки", - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Так отправьте туда Фокина с Кравчуком, Сивоху и всю их ЗЕленую братию, пусть наладят ситуацию. В чем проблема? Мало войска отвели, или плохо в окопах прячемся, может недостаточно очко пуйлу отполировали?
показать весь комментарий
11.11.2020 11:34
+2
Смешной заголовок про то , что все пункты начали работу, а оккупанты не пропускают.
А если бы один из этих пунктов заработал, то пропускали бы?
Что-то зависит от количества пунктов?
Или от того , что там все решают оккупанты, а не Кравчуки с Фокиными и величайшим лидером современности
показать весь комментарий
11.11.2020 11:26
+1
Нехай Кравчук пожаліється в "Спортлото".
показать весь комментарий
11.11.2020 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смешной заголовок про то , что все пункты начали работу, а оккупанты не пропускают.
А если бы один из этих пунктов заработал, то пропускали бы?
Что-то зависит от количества пунктов?
Или от того , что там все решают оккупанты, а не Кравчуки с Фокиными и величайшим лидером современности
показать весь комментарий
11.11.2020 11:26 Ответить
Оккупанты на Донбассе не пропускают людей через КПВВ даже несмотря на то, что все пункты пропуска начали работу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3516
показать весь комментарий
11.11.2020 11:37 Ответить
Нехай Кравчук пожаліється в "Спортлото".
показать весь комментарий
11.11.2020 12:49 Ответить
не договорились о тарифах..., надо договариваться, кто ж надурняк пропускать будет...
показать весь комментарий
11.11.2020 11:31 Ответить
Так отправьте туда Фокина с Кравчуком, Сивоху и всю их ЗЕленую братию, пусть наладят ситуацию. В чем проблема? Мало войска отвели, или плохо в окопах прячемся, может недостаточно очко пуйлу отполировали?
показать весь комментарий
11.11.2020 11:34 Ответить
Пральна! Нечего к биндеравцам ездить. Могут распнуть!
показать весь комментарий
11.11.2020 11:58 Ответить
А можуь і не раз пнуть, особливо коли попадуться епілептички.
показать весь комментарий
11.11.2020 12:51 Ответить
Яка ж трагедія, просто не витримаєм цього...
показать весь комментарий
11.11.2020 12:06 Ответить
Сердце не витримує. Як же так! Там же наші люди!!!
показать весь комментарий
11.11.2020 12:53 Ответить
похожие на людей (прим.авт)
показать весь комментарий
11.11.2020 13:06 Ответить
Вважайте - слова наші люди взяті в лапки.
показать весь комментарий
11.11.2020 13:15 Ответить
У даному випадку окупанти виявилися розумнішими.
показать весь комментарий
11.11.2020 13:23 Ответить
І а ні тобі бунтів, а ні протестів, а ні навіть будь-якогось незадоволення з тієї сторони! Закрийте їх к куям та не роздраконюйте Наших Людей! (Як "визріють", то хай самі домовляються!)
показать весь комментарий
11.11.2020 13:48 Ответить
Сейчас один пенсионер расскажет, нам надо всем встать на колени и ползком доползти до КПП,там наши люди.
показать весь комментарий
11.11.2020 14:29 Ответить
 
 