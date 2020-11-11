Оккупанты на Донбассе не пропускают людей через КПВВ даже несмотря на то, что все пункты пропуска начали работу, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Российско-оккупационные войска не пропускают людей через контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:
в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 131 человека, на выход - 66 человек;
в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТ оформлены 5 граждан и 5 транспортных средств.
А в КПВВ "Золотое" - 1 человек и в КПВВ "Счастье" - 1 человек, которые отправились в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти.
В КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.
Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.
Пожалуйста, подождите...
А если бы один из этих пунктов заработал, то пропускали бы?
Что-то зависит от количества пунктов?
Или от того , что там все решают оккупанты, а не Кравчуки с Фокиными и величайшим лидером современности