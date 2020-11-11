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Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский

Украина утопает в мусоре. Решить проблему могли бы новые современные мусороперерабатывающие заводы, однако ни власти на местах, ни многочисленные экоактивисты не объясняют гражданам Украины, что такие объекты полностью безопасны.

 Так министр экологии Роман Абрамовский отреагировал на вопрос "Фокуса" по поводу летнего международного скандала между Украиной и Венгрией, когда мусор с Закарпатья водами реки Тиса смыло на территорию соседней страны, пишет Обозреватель.

"Эта ситуация повторяется из года в год. Мы мгновенно отреагировали: выехали в район паводков, организовали МВД и Экологическую инспекцию, которые провели аудит территорий в пойме рек. Они нашли огромное количество стихийных свалок, а это зона ответственности местного самоуправления. Знаете, в горных районах люди думают, что вода поднимется и все вынесет, поэтому свалки устраивают на берегах рек, у самой воды. Весной реки разливаются и уносят мусор. Но украинские реки не мусоропроводы. Необходимо повышать сознательность людей. По сути, венгры выловили наш мусор, утилизировали его", - объяснил Абрамовский.

Он отметил: высшая государственная власть быстро отреагировала на скандальную ситуацию, а вот на местах особых изменений не произошло.

"Президент поставил задачу срочно решить этот вопрос — закрыть стихийные свалки, провести разъяснительную работу среди населения. Но вы же понимаете, что люди это делали на протяжении 200–300 лет, за год очень тяжело изменить их традиции", - подчеркнул министр.

Он заявил, что ситуацию могло бы изменить строительство современных мусороперерабатывающих заводов во всех регионах Украины. Но этот процесс тормозят протесты местных жителей, которым никто не объяснил, что новые объекты не принесут им никакого вреда.

"В том же Закарпатье глава областной администрации Алексей Петров пытался выделить земельный участок, чтобы создать на нем безопасный полигон и построить завод по механико-биологической обработке мусора. В результате люди запротестовали, перекрыли трассу из Мукачева на Ужгород. Здесь есть вина и обладминистрации, которая должна проводить более масштабную разъяснительную работу. Первое, что нужно пропагандировать: современные технологии переработки отходов экологически безопасны, это касается и выбросов в атмосферу, и ароматики", - подчеркнул Абрамовский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экология в Украине превратилась в орудие политического рейдерства: такое мнение высказывают профессиональные экологи. Эксперты отмечают, что многочисленные украинские эко-активисты активно митингуют под стенами отдельных производств и используют тему окружающей среды для политической борьбы - но никак не реагируют на такие болезненные для Украины темы, как наводнения наЗакарпатье, неконтролируемые стихийные свалки или пожары в Чернобыльской зоне.
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Топ комментарии
+3
В Европе строят мусоросжигательные заводы которые не только утилизируют мусор а и вырабатывают енергию для отопления. А в Украине платят Ахметову десятки миллиардов для утилизации енергии.
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11.11.2020 12:20
+3
...Эксперты отмечают, что многочисленные украинские эко-активисты активно митингуют под стенами отдельных производств и используют тему окружающей среды для политической борьбы - но никак не реагируют на такие болезненные для Украины темы, как наводнения на Закарпатье, неконтролируемые стихийные свалки или пожары в Чернобыльской зоне...., потому что за это "активистам" никто не платит...
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11.11.2020 12:22
+3
Надо просто перестать мусорить!
Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский - Цензор.НЕТ 4236
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11.11.2020 12:24
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Могут. Но что-то никто никак не решится. Потому что будет бит мудрым украинским наридом.
Украинский завод по переработке мусора может быть построен не ближе чем на Луне.
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11.11.2020 12:20 Ответить
Потрібно звільнити міністра екології Абрамовського який системно протидіє екоактивістам і звільняє з посад директорів природоохранних територій, які займають принципову природоохоронну позицію. Міністрество екології оголосили новий конкурс на посаду директора нацпарка Тузлівські лимани, найкращого нацпарку України, який веде найбільш жорстку боротьбу з браконьєрами та бандитами які хочуть забудувати прибережну косу під гральне місто Зеленського!
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11.11.2020 12:30 Ответить
В Европе строят мусоросжигательные заводы которые не только утилизируют мусор а и вырабатывают енергию для отопления. А в Украине платят Ахметову десятки миллиардов для утилизации енергии.
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11.11.2020 12:20 Ответить
"Президент поставил задачу срочно решить этот вопрос - закрыть стихийные свалки, провести разъяснительную работу среди населения. Но вы же понимаете, что люди это делали на протяжении 200-300 лет, за год очень тяжело изменить их традиции"

Намекает на 2,3,4 срок?
Так нужно завод строить или провести разъяснительную работу среди населения?
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11.11.2020 12:20 Ответить
...Эксперты отмечают, что многочисленные украинские эко-активисты активно митингуют под стенами отдельных производств и используют тему окружающей среды для политической борьбы - но никак не реагируют на такие болезненные для Украины темы, как наводнения на Закарпатье, неконтролируемые стихийные свалки или пожары в Чернобыльской зоне...., потому что за это "активистам" никто не платит...
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11.11.2020 12:22 Ответить
а отечественные заводы точно будут такие же, как в ойропе? ну, якологичные...
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11.11.2020 12:24 Ответить
Надо просто перестать мусорить!
Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский - Цензор.НЕТ 4236
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11.11.2020 12:24 Ответить
Врешь ты, Рома! Украина утопает не "в мусоре", а в коррупции! И если бы не это, то и с мусором проблем бы не было.
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11.11.2020 12:24 Ответить
Да и "мусора" у власти полно накопилось, вонь нестерпимая.
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11.11.2020 12:27 Ответить
Vilniuse kak raz zapustili.Tut ona 40% dast otoplenija dlia goroda i elektricestvo takze budet vyrobatyvat gde to na 200000 Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский - Цензор.НЕТ 7054
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11.11.2020 12:34 Ответить
Этим летом отдыхали в селе Сходница Львовской области. И все бы хорошо, но... Курортный поселок с гостиницами и сотнями мест размещения отдыхающих (квартиры и частные пансионаты) не имеет своей канализации. По ночам из сточных ям у домовладений местные жители (кстати, патриоты в вышиванках и флагами у дома), сливают нечистоты в местную речушку Тустань. Зловоние, грязь... Все в речку. Речка уносить куда-то ниже по течению. И так, оказывается, повсюду в Карпатах. Думаю, и по всей Украине тоже.
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11.11.2020 12:35 Ответить
Потрібно заборонити звозити з Европи всякий хлам сюди, наприклад секон хенд одяг пошитий сінтетичною тканиною, також заборонити завизитти хлам бу техніки
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11.11.2020 12:50 Ответить
300 лет не утопала, а теперь утопает?
Во всём мире мусоро перерабатывающие заводы зарабатывают деньги!
И только у нас, требуют денег.
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11.11.2020 13:47 Ответить
а вы что только об этом узнали ????
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12.11.2020 12:14 Ответить
 
 