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Новости Политика Украины
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Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от

Глава политической силы "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партия ожидает справедливого расследования и приговора по делу подозреваемого в получении взятки новоизбранного главы Воловецкой объединенной территориальной громады в Закарпатской области Михаила Попелича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение партии в Telegram.

"Независимо от партийной принадлежности, взяточники и те, кто разворовывает бюджеты, должны быть строго наказаны. Мы не разделяем чиновников на "своих" и "чужих". "Слуга народа" полностью поддерживает справедливое расследование дела и вместе со всем обществом ожидает справедливых приговоров за возможную коррупцию и взяточничество", - сказал Корниенко.

Корниенко отметил, что даже тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добропорядочности.

"Однако никто не имеет "иммунитета" от преследований за коррупцию и другие преступления. Все должны быть равны перед законом. Этот принцип мы с командой президента Зеленского отстаиваем с первых дней работы. Именно поэтому уверены в неотвратимости наказания для всех, кто попытается наживаться на бюджетных ресурсах", - отметили в партии.


Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа": Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность

Как сообщалось, на Закарпатье СБУ задержала избранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.
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Топ комментарии
+13
депутат Юрченко "из СИЗО" не даст соврать Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 6912
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11.11.2020 11:29
+10
трындежь...
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11.11.2020 11:24
+8
По своєму Юрченку партія вже не очікує справедливого вироку.
До виборів браслетик наділи, зразу після виборів зняли.
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11.11.2020 11:31
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трындежь...
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11.11.2020 11:24 Ответить
депутат Юрченко "из СИЗО" не даст соврать Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 6912
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11.11.2020 11:29 Ответить
-И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. (с)
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11.11.2020 12:26 Ответить
Дадуть йому по попці і отпустять. Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 9762
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11.11.2020 11:24 Ответить
Корниенко отметил, что даже тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добропорядочности.

Тщательный отбор. Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 9823
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11.11.2020 11:27 Ответить
Весь непотріб сміттєвий позбирали 🤣 .
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11.11.2020 11:31 Ответить
Тщательная продажа мест в списках.
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11.11.2020 11:54 Ответить
Козлы нашли козла поменьше и хотят отдать его на съедение. Вот и вся логика, ничего нового. Есть нюанс: от этого козлами они быть не перестанут.
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11.11.2020 11:28 Ответить
Так тепер жеж можна незаконно збагачуватись ! "Конституційний" суд все "порішав" !
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11.11.2020 11:29 Ответить
По своєму Юрченку партія вже не очікує справедливого вироку.
До виборів браслетик наділи, зразу після виборів зняли.
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11.11.2020 11:31 Ответить
Справедливый приговор- это исчезновение вашего зеленого балагана так резко и случайно, как его повозка прикатила во власть.
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11.11.2020 11:32 Ответить
а кто вместо? советский народ на лучшее не потянет
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11.11.2020 12:11 Ответить
Оне своих в обиду не дают
Это всяких там антоненков, можно держать в узилищах без доказательств, потому лишь только, что на них тыкнул пальчиком величайший
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11.11.2020 11:34 Ответить
Бубочка зара вирішує .

Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 7225 . Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 6234 .
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11.11.2020 11:36 Ответить
Своих шестерок не можете посадить, куда вам до Пороха...
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11.11.2020 11:40 Ответить
Секундочку. Как это "партия ожидает справедливого приговора"? Это, простите, - давление на суд и следственные органы! Не надо не на кого давить! И вот когда ВАШ взяточник останется безнаказанным (как 99,9% всех взяточников) вот тогда и поговорим о вашей работе МВД, судов и пр.
А ваши "образцово показательные посадки" можете для наших европейских друзей оставить. Нам втирать не надо!
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11.11.2020 11:43 Ответить
Справедливый приговор... Понять, простить и отпустить?)
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11.11.2020 11:43 Ответить
Та что партия? Народ с 2014 года ждет справедливых приговоров!
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11.11.2020 11:47 Ответить
"по вере вашей будет вам" (с)
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11.11.2020 12:12 Ответить
Неужто, пожизненное с конфискацией？
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11.11.2020 11:53 Ответить
Надо срочно провести опрос.
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11.11.2020 11:55 Ответить
Смішні: а чого партія Зе не скаже про те хто рекомендував, пропустив і вирішив дати тому голові отг фантік від Зе на вибори, де були керівники від Зе в області, губернатор, який очолює список Зе в області, куратори області від Зе і нардепи від Зе, що всі рулили списками і роздачею фантіків Зе на вибори? Хто з цих усіх достойних буде нести хоча б політичну відповідальність за такого вельми достойного кандидата? Цікаво правда ж, ждем
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11.11.2020 11:57 Ответить
понять, отпустить, простить?
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11.11.2020 12:05 Ответить
выговор без занесения и снятия с учета
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11.11.2020 12:14 Ответить
 
 