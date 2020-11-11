В ВСУ зафиксирован 20-й летальный случай от коронавируса, за сутки выявили 117 инфицированных, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 11 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 2 258 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

Зафиксирован 20 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

"Работник ВСУ (г. Одесса) находился на стационарном лечении в отделении реанимации для инфекционных больных "Больницы водников" по поводу острой респираторной болезни COVID-19, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией. Положительный ПЦР от 6 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, вследствие быстрой нарастающей полиорганной недостаточности началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Работник ВСУ по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрированы 117 новых случаев заболевания.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 20 человек. На лечении дома под контролем медицинской службы остаются 97 человек.

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