Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
По данным опроса, планируют проголосовать за:
- Владимира Зеленского - 33,3%
- Петра Порошенко - 17,3%,
- Юлию Тимошенко - 11,1%,
- Юрия Бойко - 10,5%,
- Игоря Смешко - 9,5%,
- Виктора Медведчука - 8,8%,
- Олега Ляшко - 4,6%,
- Киру Рудик - 0,4%.
Еще 4,4% проголосуют за другого кандидата.
Если сравнивать с данными опроса КМИС за апрель 2020 года, то рейтинг Зеленского упал с 40,9% до 33,3%. У всех остальных кандидатов рейтинг вырос.
Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.
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А оно трижды или четырежды дезертир и в армии вообще не служил.
Даже сам Гордон на него осерчал дюже. Покусился на самого величайшего, неблагодарный
Короче списали в утиль.
Не поменялся рейтинг.
«С другой стороны, я вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же - на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат», - написал Зеленский в Фейсбуке.
Возмущение отсутствием массовых проявлений сочувствия к себе, любимому, по поводу своей болезни - как минимум это довольно странно, как максимум - это граничит с психическим расстройством.
Если у Бубочки память как у рыбки гуппи, то я напомню:
- Ампутированная совесть - это когда у тебя на поле боя мучительной смертью трое суток умирает сержант Журавель, а ты "тримаєш цей процес під ОСОБИСТИМ (!!!) контролем".
- Ампутированная совесть - это когда ты во время войны откосил от четырех повесток в военкомат, а потом рассказываешь, что ответственные за сдачу Крыма будут наказаны.
- Ампутированная совесть - это когда ты в тяжелой экономической ситуации для страны, помогаешь бородатой бабушке выводить деньги из Привата в оффшоры, не платишь налоги, а сейчас последние соки выжимаешь из среднего и малого бизнеса.
- Ампутированная совесть - это когда ты отпускаешь убийц Майдана, отпускаешь убийц Александра Хараберюша, отпускаешь садистку Терезу, отпускаешь свидетеля и соучастника сбитого Боинга, взамен бросаешь в застенки спецназовца ССО Андрея Антоненко.
- Ампутированная совесть - это когда в твоей ОПе сливают спец.операцию по ЧВК "Вагнер", тебе открытым текстом в MI-6 говорят, что в твоем окружении имеется "крот", а ты - даже не чешешься.
- Ампутированная совесть - это когда ты, не имея ни малейшего представления как управлять государством - поперся в президенты.
- Ампутированная совесть - это когда ты получаешь страну с растущим производством, экономикой и ВВП, доводишь ее до ручки и не несешь за это никакой ответственности.
Вот, что называется ампутированной совестью, Вова.
А когда ты намеренно или по своему скудоумию, откровенно подыгрываешь нашему лютейшему врагу, неудивительно, что над твоей "короной" будут шутить и даже желать смерти. Это естественно и логично для тех, кому "Україна понад усе".
Кстати, о шутках.
- Ты высмеивал Майдан - "эбонитовыми палочками".
- Ты смеялся над оккупацией Крыма - "очистим Москву от проституток".
- Ты смеялся над войной на Донбассе - "зеленые человечки просто аккуратно передвигают границу".
- Ты смеялся над Украиной - "порно-актриса из фильмов для взрослых".
И теперь человек с насквозь прогнившей душонкой, рассказывает нам о совести...
Шутка года, млядь.
Тупая, несмешная шутка, Вова.
І.Лютий