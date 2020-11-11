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Новости Политика Украины
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Бойко (935) Зеленский (16534) Ляшко Олег (1639) Медведчук (1754) опрос (2619) Порошенко (19363) рейтинг (1617) Смешко (91) социология (528) Тимошенко (24577) КМИС (270) Киевский международный институт социологии (13) Рудик Кира (97)

Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, планируют проголосовать за:

  • Владимира Зеленского - 33,3%
  • Петра Порошенко - 17,3%,
  • Юлию Тимошенко - 11,1%,
  • Юрия Бойко - 10,5%,
  • Игоря Смешко - 9,5%,
  • Виктора Медведчука - 8,8%,
  • Олега Ляшко - 4,6%,
  • Киру Рудик - 0,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС"- 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентский рейтинг: Порошенко и Зеленский во втором туре, - опрос Центра Разумкова

Еще 4,4% проголосуют за другого кандидата.

Если сравнивать с данными опроса КМИС за апрель 2020 года, то рейтинг Зеленского упал с 40,9% до 33,3%. У всех остальных кандидатов рейтинг вырос.

Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС 01
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС 02
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС 03

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.
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Топ комментарии
+38
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4380
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11.11.2020 11:37
+26
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5460 Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7914
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11.11.2020 11:40
+25
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5710
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11.11.2020 11:41
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ЗЄ и "гетьман" понятия несовместимые. Гетьман в первую очередь- воин.
А оно трижды или четырежды дезертир и в армии вообще не служил.
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11.11.2020 12:50 Ответить
Подивіться якою маніпуляцією займається той КМІС,поступово в рейтинг включає мертвечука типу в нього він є,в нього може 2% від сили набереться але точно не 8,потім партія жопоблока раз і на першому місті опинилась,хоча два дні назад в рейтингах на третьому плюс місцеві вибори це показали.
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11.11.2020 12:50 Ответить
А де Пальчевський? Кіру Рудик поставили в таблицю рейтингу, а Пальчевського стерли. Велічайший політик після Зе і ви його не включили в таблицю. Жах.
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11.11.2020 12:51 Ответить
Ну Пальчевского видать решили вообще списать, бо он начал бубачьку критиковать.
Даже сам Гордон на него осерчал дюже. Покусился на самого величайшего, неблагодарный
Короче списали в утиль.
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11.11.2020 12:57 Ответить
что за 8,8 % умственноотсталых за Медведчука?
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11.11.2020 13:01 Ответить
Ну какой рейтинг, да за одну кадровую политику этого шоумена нужно глубоко зарыть.
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11.11.2020 13:23 Ответить
Кажись долбоящеры начинают что-то подозревать: за 1.5 года желающих голосовать за шута каломойши уменьшилось аж на 40%!
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11.11.2020 14:16 Ответить
Надо смотреть по первому туру. Как был 31%, так и остался.
Не поменялся рейтинг.
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11.11.2020 18:43 Ответить
Про «ампутированную совесть»

«С другой стороны, я вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же - на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат», - написал Зеленский в Фейсбуке.
Возмущение отсутствием массовых проявлений сочувствия к себе, любимому, по поводу своей болезни - как минимум это довольно странно, как максимум - это граничит с психическим расстройством.
Если у Бубочки память как у рыбки гуппи, то я напомню:
- Ампутированная совесть - это когда у тебя на поле боя мучительной смертью трое суток умирает сержант Журавель, а ты "тримаєш цей процес під ОСОБИСТИМ (!!!) контролем".
- Ампутированная совесть - это когда ты во время войны откосил от четырех повесток в военкомат, а потом рассказываешь, что ответственные за сдачу Крыма будут наказаны.
- Ампутированная совесть - это когда ты в тяжелой экономической ситуации для страны, помогаешь бородатой бабушке выводить деньги из Привата в оффшоры, не платишь налоги, а сейчас последние соки выжимаешь из среднего и малого бизнеса.
- Ампутированная совесть - это когда ты отпускаешь убийц Майдана, отпускаешь убийц Александра Хараберюша, отпускаешь садистку Терезу, отпускаешь свидетеля и соучастника сбитого Боинга, взамен бросаешь в застенки спецназовца ССО Андрея Антоненко.
- Ампутированная совесть - это когда в твоей ОПе сливают спец.операцию по ЧВК "Вагнер", тебе открытым текстом в MI-6 говорят, что в твоем окружении имеется "крот", а ты - даже не чешешься.
- Ампутированная совесть - это когда ты, не имея ни малейшего представления как управлять государством - поперся в президенты.
- Ампутированная совесть - это когда ты получаешь страну с растущим производством, экономикой и ВВП, доводишь ее до ручки и не несешь за это никакой ответственности.
Вот, что называется ампутированной совестью, Вова.
А когда ты намеренно или по своему скудоумию, откровенно подыгрываешь нашему лютейшему врагу, неудивительно, что над твоей "короной" будут шутить и даже желать смерти. Это естественно и логично для тех, кому "Україна понад усе".
Кстати, о шутках.
- Ты высмеивал Майдан - "эбонитовыми палочками".
- Ты смеялся над оккупацией Крыма - "очистим Москву от проституток".
- Ты смеялся над войной на Донбассе - "зеленые человечки просто аккуратно передвигают границу".
- Ты смеялся над Украиной - "порно-актриса из фильмов для взрослых".
И теперь человек с насквозь прогнившей душонкой, рассказывает нам о совести...
Шутка года, млядь.
Тупая, несмешная шутка, Вова.
І.Лютий
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11.11.2020 21:56 Ответить
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