РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4640 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
732 7
карантин (16730) Крым (26017) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Оккупационные власти призывают переболевших COVID-19 крымчан сдавать плазму, чтобы использовать ее при лечении: "Это новая методика, которую мы внедряем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Оккупационные власти призывают переболевших COVID-19 крымчан сдавать плазму, чтобы использовать ее при лечении:

В Крыму начали сбор "антиковидной плазмы" для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщил подконтрольный России министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко 11 ноября на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, заготовку плазмы у доноров проводит Центр крови в Крыму.

"Переливание антиковидной вирусинактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции. У переболевших пациентов образуются антитела, которые помогают нам бороться с болезнью и помогают иммунной системе человека. Это новая методика, которую мы внедряем", - сообщил Остапенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за пандемии COVID-19 в Германии были отменены почти миллион пассажирских авиарейсов

Он призвал переболевших коронавирусом крымчан с 18 до 54 лет стать таким донором.

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская отмечает рост смертности от коронавирусной инфекции на полуострове. По ее данным, за последние две недели у нас зарегистрировано 49 летальных случаев, в том числе за последнюю неделю – 28.

За минувшие сутки в Крыму от коронавируса скончались еще три пациента, всего за время пандемии от данной инфекции, по данным крымских властей, умерли 188 человек.

Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Также читайте: Ежедневно админграницу с оккупированным Крымом пресекают до 700 человек, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Решают вопрос водоснабжения.
показать весь комментарий
11.11.2020 11:40 Ответить
Мочу переболевших надо пить. Соответствует концепции нехватки питьевой воды.
показать весь комментарий
11.11.2020 11:44 Ответить
пірібалєвших надоть кал кушать глісти зашітять...
показать весь комментарий
11.11.2020 11:50 Ответить
Блазень вже виробляє вакцину з асфальту. Нехай купують.
показать весь комментарий
11.11.2020 11:54 Ответить
Стесняюсь спросить, а как же "вакцина" спутник-в? И еще парочка других?
Или они только сифилис у коров лечат?
А, даже сифилис не лечат?
показать весь комментарий
11.11.2020 12:06 Ответить
надо попробовать еще урину переболевших!
показать весь комментарий
11.11.2020 12:58 Ответить
Новая методика?
Ахринеть.
Де они так брехать учатся
показать весь комментарий
11.11.2020 13:19 Ответить
 
 