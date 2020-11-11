Оккупационные власти призывают переболевших COVID-19 крымчан сдавать плазму, чтобы использовать ее при лечении: "Это новая методика, которую мы внедряем"
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В Крыму начали сбор "антиковидной плазмы" для лечения больных коронавирусом.
Об этом сообщил подконтрольный России министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко 11 ноября на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По его словам, заготовку плазмы у доноров проводит Центр крови в Крыму.
"Переливание антиковидной вирусинактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции. У переболевших пациентов образуются антитела, которые помогают нам бороться с болезнью и помогают иммунной системе человека. Это новая методика, которую мы внедряем", - сообщил Остапенко.
Он призвал переболевших коронавирусом крымчан с 18 до 54 лет стать таким донором.
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская отмечает рост смертности от коронавирусной инфекции на полуострове. По ее данным, за последние две недели у нас зарегистрировано 49 летальных случаев, в том числе за последнюю неделю – 28.
За минувшие сутки в Крыму от коронавируса скончались еще три пациента, всего за время пандемии от данной инфекции, по данным крымских властей, умерли 188 человек.
Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
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Или они только сифилис у коров лечат?
А, даже сифилис не лечат?
Ахринеть.
Де они так брехать учатся