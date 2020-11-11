Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы
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Печерский районный суд Киева отказал Государственному бюро расследований в заочном аресте экс-судьи Родиона Киреева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
Сообщается, что данное решение было принято на основании вывода Конституционного Суда о том, что статья Уголовного кодекса об ответственности за неправосудные решения не соответствует Конституции.
Отметим, Киреев вел дело Тимошенко в 2011 году относительно превышения служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. 11 октября этого же года он приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы.
В апреле 2014 года Верховный суд Украины закрыл газовое дело Тимошенко из-за отсутствия состава преступления. Кирееву же в 2014 году заочно были предъявлены подозрения в вынесении заведомо неправосудного решения об аресте бывшего премьера Юлии Тимошенко в 2011 году и нарушении ее права на защиту.
Напомним также, что в июле 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск судью Печерского районного суда Киева Родиона Киреева. Высший совет юстиции одобрил увольнение Киреева за нарушение присяги.
В январе 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Киреева. 19 сентября 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил задержать Киреева.
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Цикотно їм, не хочуть прецедента створювати бо розуміють, що завтра вони можуть як Радіоша в біга податись 😀😀😀
К которому у зелечки никаких претензий.
безбожники не понимают справедливости в принципе
в этом суть
Волнует другое, на каком основании ее выпустили.
Надеюсь, она ещё получит возможность досидеть остаток срока.
А хтось доказав , що це рішення є незаконним ?
Звідьнення Тимошенко - чисто політична дія !
Треба відновити справедливість та відправити їїї досиджувати свій термін
Чи вона компенсувала нанесені Україні збитки ?
Москва, 19 січня 2009 року
19 січня, після наради в Києві за участі Ющенка, де Тимошенко розповіла про досягнуті домовленості з Путіним, вона вилетіла до російської столиці.
Олег Дубина, після прильоту Тимошенко до Москви, попрямував з нею до будинку уряду Росії, де повідомив їй, що не підписуватиме газові контракти без рішення Кабінету міністрів України.
"Ця розмова відбулася біля кабінету прем'єр-міністра Росії Путіна. Я спілкувався з Тимошенко один на один і свідків цієї розмови не було. Лише після відмови підписувати контракти Тимошенко надала мені директиви від 19 січня 2009 року, затверджені особисто нею, на яких стояла печатка Кабінету міністрів України", - розповів Дубина на допитах.
За даними слідства, Тимошенко вручила Дубині директиви близько 17 години. Як зізнався керівник "Нафтогазу" слідчому, отримавши директиви, він запитав у Тимошенко, чи затверджені вони рішенням уряду. Прем'єр на це відповіла: "Так, затверджені. 19 січня 2009 року. Турчинов це рішення урядом прийняв".
Дубина стверджує, що не мав підстав не довіряти словам Тимошенко та не міг зателефонувати комусь із членів уряду, щоб перевірити сказане прем'єр-міністром, оскільки вона постійно перебувала поряд.
Паралельно в Києві Олександр Турчинов справді збирав засідання Кабміну, на якому членам уряду роздали проект розпорядження уряду про схвалення директив і сам документ, який пізніше Тимошенко затвердила одноособово. Але оскільки Турчинов зрозумів, що більшості голосів за директиви не буде, він взагалі вирішив не ставити їх на голосування.
Фатальні директиви
За даними слідства, директиви, які Тимошенко представила Дубині як "директиви уряду", вона підготувала особисто 18 січня 2009 року в будівлі уряду, після чого дала їх надрукувати "невстановленим слідством особам". По справі спеціально допитувалися фахівці секретаріату Кабміну на предмет пунктуації та орфографічних помилок у директивах.
Їхню увагу привернуло те, що директиви були набрані різними за розміром шрифтами, деякі абзаци не мають центрування "по ширині", а в деяких місцях відсутні пробіли. "Зважаючи на кваліфікаційні вимоги до спеціалістів Кабінету міністрів, та вимоги до оформлення документів, жоден з операторів ніколи би не допустив такої кількості елементарних помилок", - ідеться у висновках слідства.
Як повідомив на допиті Ющенко, Тимошенко затвердила директиви зранку 19 січня, перед відльотом до Москви, тоді як уряд безрезультатно розглянув це питання лише в другій половині дня.
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