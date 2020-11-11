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Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы

Печерский районный суд Киева отказал Государственному бюро расследований в заочном аресте экс-судьи Родиона Киреева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Сообщается, что данное решение было принято на основании вывода Конституционного Суда о том, что статья Уголовного кодекса об ответственности за неправосудные решения не соответствует Конституции.

Отметим, Киреев вел дело Тимошенко в 2011 году относительно превышения служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. 11 октября этого же года он приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы.

В апреле 2014 года Верховный суд Украины закрыл газовое дело Тимошенко из-за отсутствия состава преступления. Кирееву же в 2014 году заочно были предъявлены подозрения в вынесении заведомо неправосудного решения об аресте бывшего премьера Юлии Тимошенко в 2011 году и нарушении ее права на защиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговоривший Тимошенко судья Киреев стал адвокатом в Москве

Напомним также, что в июле 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск судью Печерского районного суда Киева Родиона Киреева. Высший совет юстиции одобрил увольнение Киреева за нарушение присяги.

В январе 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Киреева. 19 сентября 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил задержать Киреева.
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Топ комментарии
+15
печерский "судья Вовк".
К которому у зелечки никаких претензий.
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11.11.2020 11:42
+10
Т.е. Зебил уравнял себя с Бандюковичем. Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 8384
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11.11.2020 11:41
+8
Украину погубят суды.
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11.11.2020 11:43
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Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 4513
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11.11.2020 11:40 Ответить
Рука руку миє.
Цикотно їм, не хочуть прецедента створювати бо розуміють, що завтра вони можуть як Радіоша в біга податись 😀😀😀
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11.11.2020 11:50 Ответить
Т.е. Зебил уравнял себя с Бандюковичем. Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 8384
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11.11.2020 11:41 Ответить
печерский "судья Вовк".
К которому у зелечки никаких претензий.
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11.11.2020 11:42 Ответить
Украину погубят суды.
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11.11.2020 11:43 Ответить
да здгаствуєт наш суд! самий гуманий зяльоний суд в мірє!!!! урррряяя Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 5039
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11.11.2020 11:44 Ответить
ДБР теж впевнений шо Юлька вароффка.
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11.11.2020 11:47 Ответить
Суд суддю за плече до страти не поволоче,
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11.11.2020 11:47 Ответить
Кучка паразитов не даёт развиваться всей стране,но терпилам какая разница,суды ведь на освещённых и заасфальтированных улицах расположены
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11.11.2020 11:49 Ответить
"суд дело Божье" (с)
безбожники не понимают справедливости в принципе
в этом суть
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11.11.2020 12:09 Ответить
Зебіли, а хором затягнути, що "а прі вашеи Парашенкє..." слабо? Виявляється, а при Порошенку Кірєєв був злочинцем у розшуку. А при Зєлєнском - ось вам! 😁
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11.11.2020 11:52 Ответить
Суд отказал осудить своего судью на основании выводов КС что статьи осуждающие судей не соответствуют Конституции !? Пипец ! Надо легализовать народные суды линча !
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11.11.2020 11:55 Ответить
Напомните, пожалуйста, а какое крайнее ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ для активистов Майдана решение принял пЕЩЕРНЫЙ СУД?
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11.11.2020 11:56 Ответить
Удивительно похож на Гарри Поттера . Такой же "чародей" .
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11.11.2020 11:56 Ответить
Особенно рад за жулькопоклонников,проголосовавших за зеленского. Лох-это судьба
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11.11.2020 11:57 Ответить
Сначала личная вендетта Януковича против Тимошенко (когда Киреева заставили). Потом личная вендетта Тимошенко ... т.к. Януковича достать было невозможно, то против Киреева. Пауки в банке.
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11.11.2020 12:03 Ответить
Типо, воров нельзя судить?
Волнует другое, на каком основании ее выпустили.
Надеюсь, она ещё получит возможность досидеть остаток срока.
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11.11.2020 12:06 Ответить
дело Тимошенко в 2011 году относительно превышения служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. 11 октября этого же года он приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы.Источник: https://censor.net/ru/n3230340

А хтось доказав , що це рішення є незаконним ?
Звідьнення Тимошенко - чисто політична дія !
Треба відновити справедливість та відправити їїї досиджувати свій термін Суд відмовив ДБР у заочному арешті екссудді-втікача Кірєєва, який засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2855
Чи вона компенсувала нанесені Україні збитки ?
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11.11.2020 14:38 Ответить
Суд відмовив ДБР у заочному арешті екссудді-втікача Кірєєва, який засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1574 Юлія Тимошенко повідомила, що її команда припиняє опозиційність по відношенню до чинної влади
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11.11.2020 12:25 Ответить
теперь все решения судов правосудны, даже неправосудные..., все зависит от тарифов...
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11.11.2020 12:25 Ответить
Я відслідковувала весь процес суду .Сама дивилась договір,який тимошенко брехнею змусила підписати дубину.Дубина потім потрапив у лікарню з серцем.Турчинов був прем'єром.Це при ньому кабінет міністрів не дав добро на підписання невигідного для України договору про поставку газу за захмарними цінами.Цей кейс знову потрібно підняти і розслідувати на предмет корупційних дій тимошенко-путіна.А Кірєєв -молодчина.
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11.11.2020 12:27 Ответить
Какой Турчинов, ты в своем уме?
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11.11.2020 12:41 Ответить
віце-прем'єр Турчинов.
Москва, 19 січня 2009 року
19 січня, після наради в Києві за участі Ющенка, де Тимошенко розповіла про досягнуті домовленості з Путіним, вона вилетіла до російської столиці.
Олег Дубина, після прильоту Тимошенко до Москви, попрямував з нею до будинку уряду Росії, де повідомив їй, що не підписуватиме газові контракти без рішення Кабінету міністрів України.
"Ця розмова відбулася біля кабінету прем'єр-міністра Росії Путіна. Я спілкувався з Тимошенко один на один і свідків цієї розмови не було. Лише після відмови підписувати контракти Тимошенко надала мені директиви від 19 січня 2009 року, затверджені особисто нею, на яких стояла печатка Кабінету міністрів України", - розповів Дубина на допитах.
За даними слідства, Тимошенко вручила Дубині директиви близько 17 години. Як зізнався керівник "Нафтогазу" слідчому, отримавши директиви, він запитав у Тимошенко, чи затверджені вони рішенням уряду. Прем'єр на це відповіла: "Так, затверджені. 19 січня 2009 року. Турчинов це рішення урядом прийняв".
Дубина стверджує, що не мав підстав не довіряти словам Тимошенко та не міг зателефонувати комусь із членів уряду, щоб перевірити сказане прем'єр-міністром, оскільки вона постійно перебувала поряд.
Паралельно в Києві Олександр Турчинов справді збирав засідання Кабміну, на якому членам уряду роздали проект розпорядження уряду про схвалення директив і сам документ, який пізніше Тимошенко затвердила одноособово. Але оскільки Турчинов зрозумів, що більшості голосів за директиви не буде, він взагалі вирішив не ставити їх на голосування.
Фатальні директиви
За даними слідства, директиви, які Тимошенко представила Дубині як "директиви уряду", вона підготувала особисто 18 січня 2009 року в будівлі уряду, після чого дала їх надрукувати "невстановленим слідством особам". По справі спеціально допитувалися фахівці секретаріату Кабміну на предмет пунктуації та орфографічних помилок у директивах.
Їхню увагу привернуло те, що директиви були набрані різними за розміром шрифтами, деякі абзаци не мають центрування "по ширині", а в деяких місцях відсутні пробіли. "Зважаючи на кваліфікаційні вимоги до спеціалістів Кабінету міністрів, та вимоги до оформлення документів, жоден з операторів ніколи би не допустив такої кількості елементарних помилок", - ідеться у висновках слідства.
Як повідомив на допиті Ющенко, Тимошенко затвердила директиви зранку 19 січня, перед відльотом до Москви, тоді як уряд безрезультатно розглянув це питання лише в другій половині дня.
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11.11.2020 14:09 Ответить
Делай что хочешь, выноси какие хочешь ( где больше бабок принесут) решение и никакой ответственности. Нах нужно такое "правосудие"?
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11.11.2020 12:28 Ответить
Людей Портнова трогать низзя.
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11.11.2020 12:50 Ответить
от Тимошенко он не спрячется нигде, даже через какое-то время (не спрячется) в рашке

но пока есть время он может написать мемуары Родион Киреев - незавидная участь шныря
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11.11.2020 17:51 Ответить
 
 