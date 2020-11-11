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Одному из главарей террористов так называемой "МГБ ДНР" заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Одному из главарей террористов так называемой

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей так называемой "МГБ ДНР", который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Главари группировок оккупантов назначили его так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на "должности", злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключениях украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Он наверное от страха обосрался и срочно помчался на подконтрольную территорию за новым загранпаспортом.
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11.11.2020 11:45 Ответить
Звичайно,що "обгидився" теж "заочно"))))Казкові БЕділи Для
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11.11.2020 12:47 Ответить
заочное подозрение, заочный приговор, заочный срок ,заочное искупление бггг
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11.11.2020 11:56 Ответить
Ни ФИО ни фото..какой то невидимка )))
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11.11.2020 12:23 Ответить
А был ли мальчик ?
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11.11.2020 13:51 Ответить
капец!это шо?ЭТО КАК? интересно сколько идиоты всего могут продержаться у корыта?!
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11.11.2020 14:51 Ответить
Могут ему разве-что,на член соли насыпать...Это всеравно,что яныка заочно осудили...
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11.11.2020 15:17 Ответить
 
 