Минздрав инициирует введение "карантина выходного дня" уже 14-15 ноября, если Кабмин успеет принять постановление, - Ляшко

Министерство здравоохранения инициирует введение "карантина выходного дня" уже в ближайшие выходные - 14-15 ноября.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин выходного дня будет введен после того, как будет принято постановление Кабинета Министров Украины. Постановление Кабмина будет принято после согласования всеми центральными органами исполнительной власти. Министерством здравоохранения документ подготовило, и мы инициируем введение "карантина выходного дня" уже в ближайшие выходные. Вопрос в том, что пока не будут согласованы все позиции, пока не будут оценены все риски, не проголосовали на заседании Кабинета Министров Украины, постановление не будет опубликовано, карантин не будет введен", - заявил Ляшко.

Ляшко рассказал, что Минздрав начнет коммуникацию относительно мер, которые предусмотрены на "карантин выходного дня", после принятия постановления Кабмином. По его словам, сейчас известно, что среди мер, которые предусматриваются, - ограничение приема посетителей в определенных сферах хозяйственной деятельности с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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"Это для того, чтобы сделать перерыв в цепочке распространения коронавирусной болезни. Мы говорим о том, что даже два дня уменьшения количества контактов будет положительно влиять на уменьшение количества заболевших", - сказал главный санитарный врач.

Ляшко добавил, что меры не остановят COVID-19, но позволят дольше держать этот баланс между экономическими и противоэпидемическими ограничениями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против карантина выходного дня.

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