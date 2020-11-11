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Новости Политика Украины
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опрос (2619) рейтинг (1617) социология (528) КМИС (270) Киевский международный институт социологии (13)

Рейтинг "слуг народа" впервые упал ниже ОПЗЖ и "Европейской Солидарности", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг

Если бы парламентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы шесть партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь" и Радикальная партия.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, поддержка партий составляет:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,1%,
  • "Европейская солидарность" - 19,3%,
  • "Слуга народа" - 18,7%
  • "Батькивщина" - 9,3%
  • "Сила и честь" - 6,6%
  • Радикальная партия - 5,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если сравнивать с данными опроса КМИС за апрель 2020 года, то рейтинги ОПЗЖ и "ЕС" выросли с 15.8% до 22,1% и с 13.5% до 19,3% соответственно, а рейтинги "СН" и "Батькивщины" упали с 29.9% до 18,7% и с 11.6% до 9,3% соответственно. Также незначительно упал рейтинг "Силы и честь" с 6,9% до 6,6%, а Радикальной партии вырос с 4,9% до 5,4%.

Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 01
Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 02
Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 03
Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 04
Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 05

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.
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Топ комментарии
+34
Просто скоро в рейтингах появятся комуняки и единососы
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11.11.2020 12:06
+33
Голосуют не за людей с ОПЗЖ, там реально одни ушлепки, а голосуют за Рашу, и им всё равно кто там в партии.
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11.11.2020 12:06
+26
ага) не хватает "перемоги пальчевського" Рейтинг партий: ОПЗЖ - 22,1%, "ЕС" - 19,3%, "СН" - 18,7%, "Батькивщина" - 9,3%, "Сила и честь" - 6,6%, Радикальная партия - 5,4%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9297
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11.11.2020 12:08
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Потому что стоят в сторонке,даже тут зажопники под зебильо косят
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11.11.2020 12:18 Ответить
Стоят как китайцы на берегу реки.
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11.11.2020 12:22 Ответить
Зачем им напрягаться. Всю грязную работу поливания гавном за них выполняют ЕС.
А потом еще удивляются - почему ОПЗЖ в лидерах?
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11.11.2020 15:43 Ответить
Ясно)зажопники опрос заказали
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11.11.2020 12:17 Ответить
та так оно и есть.народ просто е анутый как не за Зеуродов так за жопников голосуют
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11.11.2020 19:31 Ответить
"Слугу Народа" можно уже сбрасывать со счетов, это одноразовая партия.
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11.11.2020 12:17 Ответить
Так давно уже ясно, что использованая, просто срок не подошел к списанию.
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11.11.2020 12:24 Ответить
Опрос Ляшко оплатил ?
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11.11.2020 12:18 Ответить
Ждём новых партий конкурентов ОПЗЖ.
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11.11.2020 12:19 Ответить
коммунисты возродятся...и поведут народ в светлое будущее...)
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11.11.2020 12:28 Ответить
Кому не зрозуміло, що ці рейтинги - туфта? Особливо, з огляду на останні дані з ЦВК по виборам депутатів облрад, де лідери набирають:
Європейська Солідарність 14,3%
Слуга Народу 14,1%
ОПЗЖ 10,5%
За майбутнє 8,7%
Батьківщина 8,3%
Містечкові партії - да, відбирають в лідерів - але пропорційно в кожних. Тому позиціонування в лідерах ОПЗЖ і бойка з мертвечуком - явно вказує, що це опитування ними й замовлене, і під них підігнане.
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11.11.2020 12:25 Ответить
На місцевих виборах більше оріентувались не на партійність, а на особистість.
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12.11.2020 06:03 Ответить
Пётр Алексеич будет к ним в оппозиции...будет их с трибуны клеймить позором, а Бойко с Медвечуком будут возмущаться ...))
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11.11.2020 12:25 Ответить
В стране в которой 6-й год идет война - 22% за ОПЗЖ. Даже с учетом левых результатов - зрителей Newsone и 112 на улицах достаточно много, достаточно проехать в общественном транспорте. Необучаемые упыри.
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11.11.2020 12:25 Ответить
адиннарот
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11.11.2020 12:56 Ответить
нарид...
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11.11.2020 15:52 Ответить
Это фейк и заказуха от медведучка накрутка от помойки КМИС.

два дня назад Рейтинг партий: Слуга народа лидирует, в Раду проходят четыре политсилы - Центр Разумкова

27,9% - Слуга народа

21,2% - Европейская солидарность

16,5% - ОПЗЖ

8,2% - Батькивщина

https://news.liga.net/politics/news/reyting-partiy-sluga-naroda-lidiruet-v-radu-prohodyat-chetyre-politsily-tsentr-razumkova
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12.11.2020 00:18 Ответить
ОПЗЖ(опять зєльоним жопа)...слава сіфілітіку *****
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11.11.2020 12:26 Ответить
Радикальная партия? Это там где шлюшко даже в раду не прошел? О да😷
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11.11.2020 12:26 Ответить
Та ну ладно) насмішили...тільки ж вибори пройшли і опзж там де і Ж...
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11.11.2020 12:27 Ответить
Короче пздц Украине, если ето правда. Я не перестаю удивляться как можно голосовать за Жопоблок которые разворовали страну и привели окупантов и войну? Как можно голосовать за рыгов которые на кадом углу кричат как радуются окупации крыму и дамбасу и за то чтобы Украины небыло? Может во всем виноват коронавирус который поражает моск? Рейтинг партій: ОПЗЖ - 22,1%, "ЄС" - 19,3%, "СН" - 18,7%, "Батьківщина" - 9,3%, "Сила і честь" - 6,6%, Радикальна партія - 5,4%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3069
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11.11.2020 12:27 Ответить
Нет это всеобщий идиотизм от зомбоящика возникший до пандемии...
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11.11.2020 15:55 Ответить
Тільки повні дУрні можуть довіряти висерам наших вітчизняних продажніх "соціолухів". От скажіть, ота марчуківська (а насправді мертвечуківська) "сила і честь" щось десь і колись набрала суттєве на якихось виборах? НІ. Чи може її пропагують у ЗМІ? НІ. Чи може вона загальновідома і популярна хочаб на місцевому рівні? НІ, про неї взагалі майже нікому і нічого не відомо. Оце вам і відповідь щодо "об'єктивності" цих псевдо-"рейтингів".
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11.11.2020 12:27 Ответить
а, зрозуміло, чому песики і петики волають за дострокові вибори
тому що в ВР, якщо зробити перевибори зараз, то зайде більше опзж...
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11.11.2020 12:29 Ответить
А шо Зебильная партия ужу все? Зажопники теперь в тренде.
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11.11.2020 12:29 Ответить
https://censor.net/ua/news/3230098/reyityng_partiyi_sn_28_yes_21_opzj_165_prezydentskyyi_reyityng_poroshenko_i_zelenskyyi_u_drugomu_turi тут якось більш правдиво,видно в кміс гарно жопоблок помастив,бо щось дуже рейтинг в жопоблоку за два дні зріс!
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11.11.2020 12:30 Ответить
Який сенс ризикувати на війні своїм життям за тих хто обирає для себе прокаацапсську мразоту?
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11.11.2020 12:32 Ответить
С таким электоратом мы даже Роисе уже не очень нужны.
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11.11.2020 12:43 Ответить
Кто питается отбросами? Эти жирные красные хари, которые в двери не пролазят?

Ты давно простой нарит видел?
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11.11.2020 12:55 Ответить
Я народ каждый день вижу. И "жирная красная харя" будет как раз если питаться всякими отбросами, если вместо дорогого мяса есть дешевый паштет, если вместо дорогих сладких фруктов есть дешевый сладкий сахар, также ожирение один из признаков какой-нибудь болезни, а значит и медицина никакая.
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11.11.2020 13:02 Ответить
Не надо сказок.
Обычный украинец жрет в три горла и бухает в четыри. Мозгов у него просто нет напроч.
Поэтому СН и ОПЗЖ.
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11.11.2020 13:07 Ответить
Эти украинцы и в Украине с хлеба на воду не перебивались.

А вот те, про кого говоришь ты - тупое жлобье, неспособное к обучению.
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12.11.2020 02:16 Ответить
Если ты давно не видел "просто на рот", то зайди часиков в 20:00-21:00 в АТБ.

На одну бабушку, ковыряющую себе бурячек для жиденького супа, ты увидишь пару десятков здоровенных жлобов с пивом и водкой.

Так что не надо спекулировать.
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11.11.2020 13:01 Ответить
Путь в Европу ограничился олигархической системой, всё остальное - мелочи.
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11.11.2020 12:58 Ответить
Це ****...ь ! Скільки даунів, манкуртів, любителів "рузького міра", фсб-ів та гру-ів на нашій території , які за жопоблок . ЖАХ!!!
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11.11.2020 12:38 Ответить
Слуги взлетели на нейтральной риторике Зеленского: не нужно спешить в НАТО, решит референдум, завершаем войну и так далее. Ну и увидели шанс на борьбу с коррупцией. С нейтральным курсом все сложно (кому-то не нравится "НАТО без альтернативы", кому-то "прекратить стрелять" и так далее), а борьбы с коррупцией вообще не получилось, поэтому часть избирателей ушла к четко расставляющим ориентиры партиям - "ЕС" и оппоблоку. Избиратели не верят в их способность бороться с коррупцией и даже уверены, что они - коррупционеры, но принимают это ради их политического курса. То есть, в противовес зеленским "не важно на каком языке, лишь хорошая и освещенная дорога" - "не важно, сколько крадет, лишь бы в НАТО / не в НАТО вел страну".
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11.11.2020 12:42 Ответить
получается 22% тоже хотели бы попробовать жесткий анальный секс с русскомирцами как "гордый народ дамбаса".
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11.11.2020 12:44 Ответить
"22% тоже хотели бы попробовать..."
Так гірше того - ті, хто вже реально випробували "руській мір" на собі, очевидно отримали від того непідроблене задоволення, і зараз лише підтвердили справжність та серйозність своїх вподобань.Це зайвий раз доводить істінність гіпотези про те, що совкова мутація набула стан сталої форми, себто такої, яка без негуманних заходів ніколи не зникне. Тому лякати тих мутантів жахами "руськава міра" є все одно, що лякати, наприклад, кота сосискою.
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11.11.2020 14:20 Ответить
Переход с лайт-версии врагов Украины в виде СН к стронг-версии в виде ОПЗЖ успешно совершен.

С чем можно поздравить агентов Кремля Зеленского и Ермака.
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11.11.2020 12:46 Ответить
Похоже так и есть.ЗЕленую прокладку пришло время менять.Оманского ослика на кремлевскую лошадь.
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11.11.2020 12:51 Ответить
Идиотов, которые тянут мазу за ОПЗЖ, не смущает тот факт, что Рабинович был приговорён к 14 годам за хищения, из которых отсидел 8-м !?
Короче, 22% - это аморальное, ущербное, тупое население.....
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11.11.2020 12:47 Ответить
Слуги прекрасно справились со своей задачей!!! "Многоходовочка" для реанимации рыгов у кацапов срабатывает. Жаль, что у нас только 27% украинцев и 73% кацапомалоросов. Целуйте фикус и поливайте папу мелким почерком!!!
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11.11.2020 12:48 Ответить
Количество умных и патриотически настроенных граждан чуть уступает количеству явных врагов государства. Все остальное - просто биомасса, способная только жрать и испражняться
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11.11.2020 12:54 Ответить
Бидло неспроможне вчитися на власних помилках. Худобі байдуже хто нею поганяє головне щоб шару переконливо обіцяв.
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11.11.2020 12:55 Ответить
Убого. Креативный кризис у пригожинских.
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11.11.2020 13:02 Ответить
Увидел кацапа с самолайком - отправил в мусоргского.
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11.11.2020 13:07 Ответить
Весной 2021 досрочные парламентские, осенью - президентские.
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11.11.2020 13:01 Ответить
Враховуючи дані опитування можна припустити, що у наступній Верховній Раді більшість буде у такому складі: екс риги ОПЗЖ + Слуга народу + Батьківщина. Сила і честь може офіційно в коаліцію і не увійде, але буде співпрацювати.
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11.11.2020 13:06 Ответить
У Львові немає партіі"Батькивщина"в міський раді вже 11 років.
Отанніх п"ять років агент російських спецслужб Порошенко боровся у Львову з популізмом
У мене до львів"ян просте питання:ну і як жити ви стали краще?11років як не зайдеш в аптеку,в магазин,на базар,ціни ростуть і навіть не збираються зупинятись.
Може це така політика "патріотично"грабувати? - я не знаю.
Але точно знаю,що такого не було за часів прем"єрства Ю.Тимошенко...
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11.11.2020 13:17 Ответить
Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.

Юлия Тимошенко, кстати, уже отдала свою «Батьківщину» во франшизу Банковой - именно для создания коалиций в местных советах.
Можно было бы предположить, что Юлию Тимошенко попросили поддержать бюджет крупные бизнес-игроки, чьи интересы учтены в правительственном проекте. Например, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, каждый из которых имеет богатый опыт отношений с предводительницей «Батькивщины». Но публичная поддержка со стороны «Батькивщины» была нужна не правительству, а Банковой. То есть это была демонстрация лояльности не столько к Шмыгалю, сколько к президенту Владимиру Зеленскому и ко всей Зе-власти. А объединяющей скрепой для Тимошенко и Зеленского стала обоюдная неприязнь к Петру Порошенко.

В ряде регионов «Батькивщина» отдала свои организации во франшизу более богатым конкурентам. Не будем перечислять все случаи, но приведем пример, о котором рассказал мэр Днепра Борис Филатов: по его словам, член группы «За будущее» Антон Яценко «выгодно купил у Тимошенко франшизу на Черкасскую областную организацию».

Сейчас, похоже, можно говорить уже о франшизе на высшем уровне. Не на уровне некоторых местных парторганизаций, а на уровне всей партии.

Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.
https://www.dsnews.ua/politics/brak-po-raschetu-deystvitelno-li-timoshenko-otdala-batkivshchinu-vo-franshizu-bankovoy-06112020-405332
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11.11.2020 13:45 Ответить
Закупівлі непрацюючих інкубаторів для немовлят, фейкових швидких та "Таміфлю" від свинячого грипу втричі дорожче цін виробника - це все історії Юлії Тимошенко.
https://news.24tv.ua/****************************************************************************************************************

Суд США обязал вернуть $19 млн, потраченных Тимошенко на «Тамифлю». Правительство Тимошенко использовало «классические международные механизмы по отмыванию денег». Нецелевое использование бюджетных средств, завышение цен при государственных закупках, в том числе и вакцины «Тамифлю» и другие нарушения с 2008 до начала 2010 года. Использование оффшорных компаний и поддельных контрактов привело к «растрате и нецелевому использованию государственных средств и обогащению группы лиц». https://lb.ua/news/2011/05/25/98157_sud_ssha_obyazal_vernut_19_mln_.html
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11.11.2020 13:52 Ответить
Порошенко рассказал, что лично договорился о поставках «Тамифлю» с производителем
https://focus.ua/ukraine/78332?fbclid=IwAR1xHavXuNC3l3730bOhq3a7leVkoOwxk2Rr0bIiEYDR6ndJmTeFefdvH3s
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11.11.2020 13:57 Ответить
Як завжди вийшли на однопартійця П.Порошенко і закрили справу.
**

«Копали» під Тимошенко - «нарили» на чинного міністра Митника
https://www.radiosvoboda.org/a/2163334.html
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11.11.2020 14:03 Ответить
Що ти носишся з цією кремлівською зозулею, як дурень зі ступою. Відправляй вже цю стару пердю на пенсію к чортовій матері.... або до Лазаренка, буде обом що про "молодість Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8244 свою згадати".
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11.11.2020 14:24 Ответить
Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4864
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11.11.2020 16:13 Ответить
Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4742
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11.11.2020 16:15 Ответить
Послухай мурло, читай стенограму засідання РНБО від 28 лютого 2014 року.

Стор. 20: ТИМОШЕНКО: Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росі.
Стор. 32: ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю...

Текст стенограми викладений на сайті РНБО
Якби тоді послухали цю путінську шмондю, то ти падаль московська, зараз разом з жулькою перед кадировим раком стояв би.
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11.11.2020 21:08 Ответить
муко.що ти постиш сірожу лещенко засцяну ганчірку Пінчука?
А от на рахунок попадьї Турчінова і агента російських спецслужб Порошенко,все теж зрозуміло.
"Жоден військовий, який був у Криму, жоден військовий у Генеральному штабі не знає про жодні накази (чинити опір окупантам). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь така: всі ці матеріали були знищені в 2016 - 2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", - розповів Замана. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-genshtabi-znischili-materiali-pro-vtorgnennya-rosii-do-krimu-dokument.htm?fbclid=IwAR0SxDjiVctk-mOlo5oujlwX1T71TfO_UcImjePVd_yPNR67mCEgUqejrs8
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12.11.2020 12:43 Ответить
Это результат проваленной информационной политики против пророссийской шоблы.Порошенко уже на этом прогорел,теперь Зебил встает на те же грабли
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11.11.2020 13:09 Ответить
А,що тут дивного просто засновник"ПР"П. Порошенко має надію стати знову Президентом.

П. Порошенко у травні 2000-го створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів).
**
«Партія регіонів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року
як Партія регіонального відродження України і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.
[9][10] Основним наступником партії стала «Опозиційна платформа - за життя» (ОПЗЖ).
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці»,
«Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження
«Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко;
до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
Вікіпедія.
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11.11.2020 13:10 Ответить
Ты - идиот, Вова.
Апостол Матфей, например был мытарем. И что?
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11.11.2020 16:45 Ответить
Ну,ну зроби ще з агента російських спецслужб і засновника "ПР" Порошенко Іісуса Хреста...
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12.11.2020 12:36 Ответить
Точно! Это Порошенко подбросил тебе в трусы распятого мальчика, который там и насрал!
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12.11.2020 16:01 Ответить
А теперь представьте - вот завтра, по мановению волшебной палочки, к нам вернулись Донбасс и Крым... И 3-4 миллиона избирателей, которые повально проголосуют за ОПЗЖ. Какие тогда будут результаты выборов?
И не нужно взращивать влажные фантазии про "лишение избирательного права на 5..10...50 лет жителей оккупированных территорий". Уверена, что власти, которые будут при этом моменте, да при поддержке (или даже давлении) "толерантной Европы" напротив объявят досрочные выборы, чтобы "не ущемлять в праве вернувшихся украинцев"
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11.11.2020 13:12 Ответить
Походу, на следующих выборах мудрый нарид назначит мессией мертветчука ... А это уже реальная гражданская война.
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11.11.2020 13:14 Ответить
Спочатку оприлюдніть результати місцевих виборів,а потім тягніть агентів ФСБ Медведчука і Порошенко на лідерів опитування .
Бо як мені відомо ОПЗЖ - 5 місце,а ЄС - 6місце...
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11.11.2020 13:26 Ответить
Сулима, перелогинся
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11.11.2020 14:24 Ответить
Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 142
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11.11.2020 16:20 Ответить
Вперед в Европу))
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11.11.2020 13:32 Ответить
Одним в Европу другим в заЖопу
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11.11.2020 13:44 Ответить
Всё, «слуги» - ходячие политические трупы.

До последнего времени рейтинги этого грёбаного озимого поколения держались только на визуальной картинке киношного Голобородька.
Сейчас - фсё! Пирамидка посыпалась, и сколько бы штатные подоляки и ермаки не взывали к эмпатии в отношении потерпевшего, голого короля не спасёт никакая Конча-Заспа.
Но! ОПЗЖ молчала и ждала, ждала и молчала. На ближайшие годы на ринге останутся только две политические силы - московиты во главе с Медведчуком и европейцы во главе с Порошенко.
СН, «Голос», «Батькивщина», Шарий - забудьте. Временная подтанцовка и стремление продать себя подороже, но никакой самостоятельности.
Не люблю быть пафосным, но это будет «последняя битва» за Украину.
Европа или Малороссия.
Цивилизация или скрепы.
Вышиванка или косоворотка.
Международная ситуация пока благосклонна к нам, этим также необходимо воспользоваться.
Динамика хорошая, но работы ещё до чёрта - не расслабляемся.

Helgi Sharp
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11.11.2020 13:48 Ответить
Качество человеческого материала в Украине катастрофическое, считаю, что это результат трудовой эмиграции, 5-7 млн сравнительно адекватных, молодых людей, могли существенно повлиять на рейтинг проукраинских сил, но с другой стороны, их можно считать предателями Украины, эти эмигранты могли бы существенно повлиять на ход реформ, но шкурные мнтересы оказались сильнее патриотических настроений.
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11.11.2020 13:52 Ответить
Это показатель, чего хотят украинцы!
Если их вести не-туда, хождение евреев по пустыне покажется одним мгновением.
Евреи за 40 лет, мы уже 30 бродим.
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11.11.2020 13:53 Ответить
Кацапы в экстазе дают заголовки проросийская партия самая популярная у нас-"Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), которую критики называют пророссийской, стала самой популярной у избирателей. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает портал «Гордон».

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то за ОПЗЖ проголосовали бы 22,1 процента украинцев, которые намерены прийти на участки и определились с партией.
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11.11.2020 13:54 Ответить
це показує, що українці хоч сракою, але думають!!!
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11.11.2020 13:57 Ответить
Снова фигурирует здесь эта кацапская недопартиия "Сила и честь".
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11.11.2020 14:45 Ответить
Денис Казанський

@den_kazansky

· 3 год

Краматорськ. Голова ТВК від "Слуги народу" Роман Байрак, який працює на кандидата в мери від ОПЗЖ Олександра Гончаренка, вирубає члена ТВК від "Голосу" В'ячеслава Бєляєва, який намагається завадити фальсифікаціям. "Слуги", ваші люди у ТВК - топ. Не хочете нічого прокоментувати?
https://twitter.com/den_kazansky/status/1326460195816558593
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11.11.2020 14:49 Ответить
Рулить "русскоязычное юго-восточное быдло".
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11.11.2020 15:34 Ответить
А ось тут сивочолий прихильник не пихти протів вітру.
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11.11.2020 16:35 Ответить
Ого! в Юльки аж 9,3% я думал она уже на уровне Ляшка.
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11.11.2020 15:58 Ответить
Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2750
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11.11.2020 16:09 Ответить
Да-да-да!
Этот Небоженко, спикер Медведчуковских зомбоящиков, врать не будет!


Небоженко: Медведчук - будущий первый вице-премьер ...
politics.znaj.ua › 167851-nebozhenko-medvedchuk-bu...


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11.11.2020 16:50 Ответить
амфаш є@ануте,де ти бачило хочаб раз В.Небоженко на каналах агентів російських спецслужб медведчука і порошенко?
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12.11.2020 12:31 Ответить
На левой груди Порощенко - профиль Путина, а на правой - Небоженко в анфас!
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12.11.2020 15:58 Ответить
сколько ж сепарни и совкопитеков. каналы медведчука успешно зомбачат людей
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11.11.2020 18:54 Ответить
Якщо люди тупорилі, то чому б їх не позомбувати?
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11.11.2020 19:05 Ответить
Народ, надо мочить ОПЗЖ, а эти "Слуги" уже сами усрались, их критикуй не критикуй всё равно за них уже никто непроголосует.
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11.11.2020 19:36 Ответить
Заказуха от медведчука, нету у кремлевской партии Опзж 22%. КМИС это помойка.
Ихняя партия опзж на 3 месте 16 %.
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12.11.2020 00:12 Ответить
ОПЗЖ НЕ ПРОЙДЕТ !!!!
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12.11.2020 09:16 Ответить
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