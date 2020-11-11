Рейтинг "слуг народа" впервые упал ниже ОПЗЖ и "Европейской Солидарности", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы парламентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы шесть партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь" и Радикальная партия.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, поддержка партий составляет:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,1%,

"Европейская солидарность" - 19,3%,

"Слуга народа" - 18,7%

"Батькивщина" - 9,3%

"Сила и честь" - 6,6%

Радикальная партия - 5,4%.

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Если сравнивать с данными опроса КМИС за апрель 2020 года, то рейтинги ОПЗЖ и "ЕС" выросли с 15.8% до 22,1% и с 13.5% до 19,3% соответственно, а рейтинги "СН" и "Батькивщины" упали с 29.9% до 18,7% и с 11.6% до 9,3% соответственно. Также незначительно упал рейтинг "Силы и честь" с 6,9% до 6,6%, а Радикальной партии вырос с 4,9% до 5,4%.











Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.