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Украинцы с начала года более 25 тысяч раз пожаловались на интернет-мошенничество, - киберполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинцы с начала года более 25 тысяч раз пожаловались на интернет-мошенничество, - киберполиция

С начала года в киберполицию поступило более 25 тысяч обращений об интернет-мошенничестве. Наиболее распространенными видами мошенничества в виртуальном пространстве является продажа несуществующих товаров, а также фишинговые онлайн-магазины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции, сообщения о мошеннических действиях в интернете составляют 80% от всех обращений граждан

"Всего с начала этого года киберполиции зарегистрировала более 32 тысячи обращений граждан. Чаще всего воры обманывают граждан, продавая несуществующие товары на площадках объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях главное условие покупки - полная предоплата за товар. Еще одна распространенная схема мошенников - создание фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. Оплачивая на таких сайтах, покупатель не только остается без желаемого товара, но и "передает" данные банковской карточки аферисту", - говорится в сообщении.

В киберполиции советуют использовать проверенные ресурсы, не передавать никому данные своей банковской карты, всегда использовать наложенный платеж.

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Проверить номер телефона, банковскую карточку и ссылки на сомнительный сайт можно на странице киберполиции в разделе "Стоп фрауд".

Автор: Анна Судак
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кстати, прочитал - пара "штук" - присылают 2 "девайса" = любую совр. тачку угоняешь , правда 2 рыла надо.
это круто - подменяют сигналы клуча эл., ну и потом - вррррмммм, и владелец такой: Украинцы с начала года более 25 тысяч раз пожаловались на интернет-мошенничество, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7938 Украинцы с начала года более 25 тысяч раз пожаловались на интернет-мошенничество, - киберполиция - Цензор.НЕТ 4757 Украинцы с начала года более 25 тысяч раз пожаловались на интернет-мошенничество, - киберполиция - Цензор.НЕТ 9288 Украинцы с начала года более 25 тысяч раз пожаловались на интернет-мошенничество, - киберполиция - Цензор.НЕТ 3598
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11.11.2020 12:31 Ответить
 
 