ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский

Офис президента направил в Кабмин на формальное согласование на должность губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Гриневецкий близок к одесскому бизнесмену Кауфману, который также стоит за табачной монополией "Тедис".

"Как вы помните, недавно Антимонопольный комитет отпустил 3.5 млрд гривен штрафа "Тедис" и слил Кауфману все суды. Вот такой вот вырисовывается "одесский союз"", - отмечает нардеп.

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