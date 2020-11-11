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Новости Политика Украины
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ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, -

Офис президента направил в Кабмин на формальное согласование на должность губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Гриневецкий близок к одесскому бизнесмену Кауфману, который также стоит за табачной монополией "Тедис".

"Как вы помните, недавно Антимонопольный комитет отпустил 3.5 млрд гривен штрафа "Тедис" и слил Кауфману все суды. Вот такой вот вырисовывается "одесский союз"", - отмечает нардеп.

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ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - слуга народа Дубинский 01
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Топ комментарии
+11
Одні етнічні українці: Кауфман, Гриневецький, Дубінський......
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11.11.2020 12:40
+6
О) уже и "собачий рот" в аппазиции к ОП ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8600
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11.11.2020 12:32
+6
Новое лицо - никогда не был главой Одесской ОГА и вот опять.
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11.11.2020 13:19
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Ты чьих будешь , Дубинский ?
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11.11.2020 12:31 Ответить
Гриневецький це старий радянський партійний функціонер, це фактично росія та ФСБ. Крім того родина братів Гриневецький володіє зерновими терміналами, заводом та причалами по перевалці топічних мастил та пальмової олії Дельта-Вілмар і ще купою іншого бізнесу. Фактично родина Гриневецьких це мафія, місцеві олігархи, одні з найпотужніших олігархів на півдні України. Призначати Гриневецького губернатором це те саме що робити собі постріл в ногу! Але це добре, чим скорше Зеленський політично збанкрутує, тим скорше цей маразм закіниться.
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11.11.2020 13:03 Ответить
О) уже и "собачий рот" в аппазиции к ОП ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8600
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11.11.2020 12:32 Ответить
Одні етнічні українці: Кауфман, Гриневецький, Дубінський......
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11.11.2020 12:40 Ответить
сефарди проти ашкеназів. Місце дії: xxL*ндія_73%.
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11.11.2020 13:02 Ответить
"Человек" Коломойского против человека Кауфмана. Обалдеть!
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11.11.2020 12:51 Ответить
если тупой собачий рот недоволен - значит не так уж и пло кандидат
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11.11.2020 12:52 Ответить
Новое лицо - никогда не был главой Одесской ОГА и вот опять.
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11.11.2020 13:19 Ответить
А кого же назначить смотрящим в Адессе?? Только Кауфмана Гриневецкого!
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11.11.2020 14:18 Ответить
Обратите внимание - в статье все участники описуемых событий только жиды. Ни одного человека нежидовской национальности. Возникает вопрос - в какой стране мы живем?
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11.11.2020 16:12 Ответить
А вы так голосовали.
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11.11.2020 18:06 Ответить
мудрий нарід
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11.11.2020 18:07 Ответить
Я просто в шоке! Гриневецкого опять назначать? Опять пойдёт распродажа земель вокруг Одессы?
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11.11.2020 17:35 Ответить
 
 