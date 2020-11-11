Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом"

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому по ОАСК уже давно набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп, исключенный из "СН", Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом. Можно продолжать думать, что это никак не связано.

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PS В качестве примера, петиция к президенту по ОАСК уже давно набрала 25 тыс., но на пленках Вовка мы услышали, почему Зеленскому нужны именно такие суды", - заявил Лерос.





Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".