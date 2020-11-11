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Новости Политика Украины
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Зеленский (16534) Киев (24537) строительство (1948) петиция (326) Окружной админсуд Киева (390) Лерос Гео (377)

Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос о решении ОАСК по

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому по ОАСК уже давно набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп, исключенный из "СН", Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом. Можно продолжать думать, что это никак не связано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья Вовк решал вопросы с экс-главой ОП Богданом и Офисом ГПУ, - "Слідство Інфо" опубликовало вторую часть расследования "Нарадча кімната-2". ВИДЕО

PS В качестве примера, петиция к президенту по ОАСК уже давно набрала 25 тыс., но на пленках Вовка мы услышали, почему Зеленскому нужны именно такие суды", - заявил Лерос.

Лерос о решении ОАСК по дому-монстру на Подоле: Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом 01
Лерос о решении ОАСК по дому-монстру на Подоле: Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом 02

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Топ комментарии
+9
Волчьи суды тоже киевская власть контролирует?
ПреЗедент НЕ ХОЧЕТ разгонять волчий суд, зашкваренный дикими решениями и в пользу Коломойского, но гибридный правдоборец Гео гибридно борется за правду.
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11.11.2020 12:39
+9
такое ощущение что мэра в киеве избираю "по приколу". то наркомана черновецкого два раза подряд, то отбитого тугодума витальку два раза
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11.11.2020 12:41
+6
Зебилоид, а сможешь хером на рояли залабать?
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11.11.2020 12:36
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Зебилоид, а сможешь хером на рояли залабать?
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11.11.2020 12:36 Ответить
А ти меломан. Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 7917
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11.11.2020 12:40 Ответить
Волчьи суды тоже киевская власть контролирует?
ПреЗедент НЕ ХОЧЕТ разгонять волчий суд, зашкваренный дикими решениями и в пользу Коломойского, но гибридный правдоборец Гео гибридно борется за правду.
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11.11.2020 12:39 Ответить
І цей вас зрадив. Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 4627
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11.11.2020 12:41 Ответить
Він нашим і не був.
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11.11.2020 12:46 Ответить
дайте ссылку на статьи законодательства, дающие право президенту контролировать и разгонять суды
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11.11.2020 12:42 Ответить
В даному випадку мова про НАМІР. ПреЗедент із штанів вискакує, хоче розігнати КС.
Згідно якого закону?
А вовчий суд чіпати відмовляється.
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11.11.2020 12:48 Ответить
Я боюсь что если не решить вопрос с КС, то он просто отменит любые решения по ОАСК.
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11.11.2020 13:00 Ответить
Його потрібно вирішувати правовими методами.
І на вовчий суд можна знайти управу, але Буратінка на це не піде, бо цей суд обслуговує Бєню, видаючи протизаконні рішення на його користь.
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11.11.2020 13:09 Ответить
В правовому полі України вирішити питання т.зв "кс" неможливо. Щоправда, є дуже надійний, зі 100%-овою гарантією, варіянт київських ліхтарів, але Ви ж розумієте, що для цього треба мати громадянську волю. Лерос про рішення ОАСК щодо "будинку-монстра" на Подолі: "Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям" - Цензор.НЕТ 1526
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11.11.2020 13:10 Ответить
такое ощущение что мэра в киеве избираю "по приколу". то наркомана черновецкого два раза подряд, то отбитого тугодума витальку два раза
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11.11.2020 12:41 Ответить
Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 1140

Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 9040
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11.11.2020 12:43 Ответить
не только лишь все могут совать свое дело в чужой нос, но мало кто может)))
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11.11.2020 12:47 Ответить
Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 4441
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11.11.2020 12:48 Ответить
Чим старішаж Кличко, тим все менше схожий на українця.
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11.11.2020 14:07 Ответить
Черновецкий - это не просто наркоман, он вор в особо крупных размерах. Украсть у города место для трамвайной остановки - такого не было ни до, ни после.
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11.11.2020 12:45 Ответить
Какой остановки?
У тебя белочка?
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11.11.2020 12:52 Ответить
сходи на валы и посмотри, киевлянин буев.
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11.11.2020 13:48 Ответить
Это ты, явно из мухосранска.
На валах все остановки на своем месте, даже рядом с переходом для таких, как ты слепых.
Это раз.
Второе - Черновецкий не мер уже 8 лет.
Овощи его убрали из ревности, чтобы не дать перерезать ленточку на стадионе и метро на теремки, которое он построил.
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11.11.2020 13:57 Ответить
Юра, не надо переходить на личности, тем более оскорблять.
Я имею в виду остановку (бывшую) скоростного трамвая "Воздухофлотская" - это как имнимум.
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11.11.2020 13:53 Ответить
Тоді Вам запитання, схоже з тим, що Ви поставили Аллі_Новосад: який стосунок В.Кличко має до ухвал судів? Лерос про рішення ОАСК щодо "будинку-монстра" на Подолі: "Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям" - Цензор.НЕТ 8509
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11.11.2020 13:12 Ответить
Из-за этого дома мы не можем пользоваться подземными переходами. Уже решайте, туда или сюда. Или зпускайте дом и открывайте переход (он и будущим жильцам в первую очередь нужен), или разбирайте верхние этажи и запускайте остаток, или сноисте этот дом полностью. Лично мне все равно, что вы с этим домом сделаете, но переход надо открыть по-любому.
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11.11.2020 12:44 Ответить
Этот переход для начала надо отремонтировать.
Им уже лет 10 никто, кроме бомжей не пользуется.
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11.11.2020 13:09 Ответить
Неправда, что никто не пользовался. Мы с семьей этим переходом иногда пользовались и пользуемся (незакрытой частью), хотя не бомжи. Там всегда есть люди.
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11.11.2020 13:18 Ответить
Бомжи тоже люди, но от них дурно пахнет.
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11.11.2020 13:31 Ответить
"Им уже лет 10 никто, кроме бомжей не пользуется." - это ваша фраза, и я с этим не согласен, ибо мы с семьей этим переходом пользуемся, но не бомжи (не входим в этот класс людей).
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11.11.2020 13:33 Ответить
если мне надо идти на Житний рынок из метро - как мне идти иначе чем через этот переход? обновить, расширить - и будет нормальный переход. Никаких бомжей я там не наблюдаю.
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11.11.2020 13:49 Ответить
Тю, выход из метро в районе контрактового дома и мимо церкви - прямо к двери рынка.
И путь короче и приятней.
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11.11.2020 13:53 Ответить
Никогда бы не подумал, что от метро до рынка, которые по одну сторону валов, кто то ходит через подземный переход.
Иван Сусанин не ваш родственник?
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11.11.2020 14:20 Ответить
Они же немного тупорылые в Мацкве или где там эти боты сидят, спроси его сколько выходов из м. Контрактова площа - запутаются сразу
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11.11.2020 16:25 Ответить
Весь город завален этими недостроями. Не город и вечная недолугая стройплощадка. Уже или не стройте вообще и пусть хоть трава растет, или уже достраивайте хоть что есть.
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11.11.2020 13:53 Ответить
не могу представить украинцев без мафии, коррупции и проституции. такое было возможно только после чисток и террора и то временно.
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11.11.2020 13:57 Ответить
Кличко самый лучший мер (Киева) за отчётный период.
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11.11.2020 16:23 Ответить
 
 