Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Петиция к президенту Владимиру Зеленскому по ОАСК уже давно набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп, исключенный из "СН", Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом. Можно продолжать думать, что это никак не связано.
PS В качестве примера, петиция к президенту по ОАСК уже давно набрала 25 тыс., но на пленках Вовка мы услышали, почему Зеленскому нужны именно такие суды", - заявил Лерос.
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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ПреЗедент НЕ ХОЧЕТ разгонять волчий суд, зашкваренный дикими решениями и в пользу Коломойского, но гибридный правдоборец Гео гибридно борется за правду.
Згідно якого закону?
А вовчий суд чіпати відмовляється.
І на вовчий суд можна знайти управу, але Буратінка на це не піде, бо цей суд обслуговує Бєню, видаючи протизаконні рішення на його користь.
У тебя белочка?
На валах все остановки на своем месте, даже рядом с переходом для таких, как ты слепых.
Это раз.
Второе - Черновецкий не мер уже 8 лет.
Овощи его убрали из ревности, чтобы не дать перерезать ленточку на стадионе и метро на теремки, которое он построил.
Я имею в виду остановку (бывшую) скоростного трамвая "Воздухофлотская" - это как имнимум.
Им уже лет 10 никто, кроме бомжей не пользуется.
И путь короче и приятней.
Иван Сусанин не ваш родственник?