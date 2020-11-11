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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту

Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва", – передает РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это произошло в Карабахе..

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это скорее оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает ввод на Донбасс международной миротворческой миссии.
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Топ комментарии
+27
тобто окупаційних військ під видом абдрачєнцєв дамбаса вам не достатньо...
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11.11.2020 12:44
+24
Необходимо срочно договариваться о введении миротворцев НАТО на востоке.
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11.11.2020 12:43
+24
Смерть москалям!
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11.11.2020 12:44
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Необходимо срочно договариваться о введении миротворцев НАТО на востоке.
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11.11.2020 12:43 Ответить
Ты же с головой дружишь, значит должен понимать что ***** не даст етого сделать? А вот росийские войска еще с 2014 года ждут с белой краской в руках чтобы зайти в Украину под видом *миротворцев*.
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11.11.2020 12:50 Ответить
это в 2014 они могли еще зайти. сейчас даже и белая краска с голубыми касками им не поможет. Потери будут колоссальные. + запад еще санкций подкинет и еще больше оружия.
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11.11.2020 13:34 Ответить
невозможно официально ввести миротворцев, если нет согласия официально признанного в мире руководства страны.
до тех пор пока официальный Киев не согласится на введение миротворцев - все другие вооруженные люди, откуда бы они не были и к какой бы армии не принадлежали - считаются вне закона, их можно уничтожать без последствий.
Что касается своей армии - РФ ее и так ввела на Донбасс. Еще в 14 году. и все еще там находится.
Выгнать их оттуда можно только когда совпадут 2 позиции: сильная армия Украины и ослабление РФ.
Укреплять армию и ждать момента, как это сделали айзеры.
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11.11.2020 13:54 Ответить
так для кацов это было бы делом техники. признали бы они днр/лнр и по из "зову" ввели бы они своих "миротворцев", прикрываясь тем, что киевская хунта истребляет гражданское население. для дела еще бы несколько раз грохнули по маршрутке какой-нибудь или троллейбусной остановке, сняли бы еще пару роликов про распятых мальчиков и вперед. и никакая Европа им не указ. Европа же не пойдет воевать против рашки на Донбассе. только лишь озабоченность в очередной раз выскажет. это только Запад руководствуется международными договорами. а рашка крутит этим международным правом как ей вздумается. Укреплять армию нужно, при чем ставку нужно делать на разработку высокоточного оружия. и искать реальных военных союзников на Западе как айзеры нашли их в лице турков. Без турков ничего бы сейчас не выйшло в Алиева в Карабахе.
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11.11.2020 14:17 Ответить
***** что то может пока у него есть деньги
Лишить его этих денег очень просто (только и Европа с Украиной
должны понести убытки)
а этого никто не хочет
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11.11.2020 13:35 Ответить
Что то вы не верно выразились))) Ждут, что бы сменить одни свои подразделения "которыхтамнет", на другие, которые там бы уже были официально... Или еще проще... Как в Приднестровье... Те же самые, только надписи на касках дорисовали...
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11.11.2020 13:47 Ответить
там в рашке служат дауны
Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту - Цензор.НЕТ 4167
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11.11.2020 16:30 Ответить
тобто окупаційних військ під видом абдрачєнцєв дамбаса вам не достатньо...
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11.11.2020 12:44 Ответить
Смерть москалям!
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11.11.2020 12:44 Ответить
Всім!
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11.11.2020 15:39 Ответить
Всім!!!
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11.11.2020 15:41 Ответить
Кацапе, бояри нет, вали домой.
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11.11.2020 12:48 Ответить
истребить кацапов и память о них. по моему лучший вариант. не станет кацапсин, не станет и "гражданских" конфликтов.
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11.11.2020 12:51 Ответить
назначить лиса охранником курятника...
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11.11.2020 12:53 Ответить
Закончить войну со свинособакией, ты хотело сказать, развалить изнутри, планомерно уничтожать бурятов и челябинцев
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11.11.2020 13:05 Ответить
сформулируйте, пожалуйста, причины этого конфликта - хотя бы ка Вы видете
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11.11.2020 13:23 Ответить
и шо тебе не такъ,пёсъ ?
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11.11.2020 13:47 Ответить
а что он хоть написал - а то я даже прочесть не успел ?
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11.11.2020 14:40 Ответить
Фотку наших воинов на фоне гитлеровского флага...
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11.11.2020 16:56 Ответить
Расскажи это мамкам своих зашкваренных ихтамнетов, которые пришли в Украину по ПРИКАЗУ от 20 февраля 2014-го года... Адреса дать?) Пообщаешься с ними...
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11.11.2020 13:52 Ответить
забрать своих "граждан" типа моторыл обратно за поребрик.
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11.11.2020 13:36 Ответить
без международного мандата такие "миротворцы" со времен второй мировой войны имеют четкое и однозначное название - оккупанты
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11.11.2020 12:45 Ответить
В Приднестровье "миротворцы" вроде как по мандату ООН зашли, а по факту все равно оккупанты.
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11.11.2020 12:48 Ответить
не, по мандату есенге)
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11.11.2020 12:54 Ответить
если бы у молдаван были яйца - давно бы и Приднестровье забрали и в Румынию вошли бы.
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11.11.2020 13:56 Ответить
Пора 2 млн "кормильцев" с их пенсией посадить на бюджет раши , чтобы на "миротворцев" средств не хватило .
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11.11.2020 12:46 Ответить
Тю, а кто их сюда пустит ?
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11.11.2020 12:48 Ответить
Догадайся . Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту - Цензор.НЕТ 7725
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11.11.2020 12:50 Ответить
Вони там з 2014 року блукають. Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту - Цензор.НЕТ 8013
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11.11.2020 12:52 Ответить
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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11.11.2020 12:55 Ответить
А разве не для етого расширяется Серая Зона чтобы ввести росийских *миротворцев*? Все к тому и ведут росийские окупанты и украинские колаборанты.
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11.11.2020 12:48 Ответить
главное шо тупой избиратель, - "зробивший це разом", нипричем
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11.11.2020 12:50 Ответить
Вот должен согласится. Меня такие мысли посещали. Теперь пазлы складываются. Кравчуки... фокины... ермаки. Все идет к тому, что казлорылым разрешать в таком качестве зайти. Да... по сути они уже там. Только нашивки помятнять и каски в голубой покрасить.
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11.11.2020 14:08 Ответить
угу, верим...
Вы там аж подссыкиваете от таких возможностей Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту - Цензор.НЕТ 1087
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11.11.2020 12:48 Ответить
Можно конечно гордиться победой в ВОВ, не имея ни малейшего к ней отношения, кроме родственного, особенно если посмотреть, как живут победители и как побеждённые. Можно конечно гордиться полётом в космос Гагариным и латать на МКС дыры с утечкой воздуха скотчем. В то время, как глава Роскосмоса вместо реальных дел, занят шлягерами . Можно регистрировать сколько угодно вакцин от ковида, когда нет даже одной по настоящему рабочей. Это всё понты. Настоящих дел нет, ОДКБ, очередной понт. На деле Путин спасовал перед Алиевым и Эрдоганом и на большее он не способен.
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11.11.2020 12:49 Ответить
Все верно, только что такое ВОВ?
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11.11.2020 12:53 Ответить
Да всё ты понял. Человек писал с позиции типичного россиянина, а у них, как известно, в ходу не ВМВ, а ВОВ. Посему, не обезьянничай.
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11.11.2020 13:02 Ответить
ВОВ=== каждый год мы ходим... нет... каждый год на 9мая включи КацапИнформ - и поймешь хде ВОВ.
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11.11.2020 14:04 Ответить
Так "мы ходим" не 9 мая, а 8, как вся Европа... И не с "дедывоевательными" флагами и оружием, а с букетами цветов и свечами, поминая павших... Не с воплями "УРя-а-а!!!, а с молитвами за "упокоившихся"...
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11.11.2020 15:07 Ответить
Они так 2ю гражданскую назьівают.
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11.11.2020 17:03 Ответить
Вопрос к Пескову: Почему СССР напало на немецких миротворцев под Сталинградом в 1942 году???
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11.11.2020 12:51 Ответить
Гитлер не додумался. Назвался б миротворцем и гуляй до Урала)
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11.11.2020 12:51 Ответить
Все будет как тебе скажут. Теперь банкует байден😷
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11.11.2020 12:52 Ответить
а нам бы как не хотелось, козляра...
а то пихаете своих миротворцев немеряно везде, где вас не звали...и прокляли...
Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту - Цензор.НЕТ 9020

...
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11.11.2020 12:53 Ответить
А шо ж кадыровцев и прочих путинских кавказцев не вписали? Они там первыми задвухсотились. Побрезговали?
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11.11.2020 13:13 Ответить
так! ))) пришейте мне еще религиозный фанатизм и нетерпение к... ))))
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11.11.2020 13:58 Ответить
В Карабах вы временно ввели миротворце и с позволения нового хозяина региона - Эрдогана.
До тех пор пока Эрдоган не помог зачистить Карабах война тлела, выматывая обе стороны, кацапы никаких миротворцев не вводили, а лишь подогревали конфликт и продавали оружие обеим сторонам. Эрдоган лавочку прикрыл и временно дал кацапам, полностью окруженный Степанакерт, чтобы обеспечили возврат армян на историческую родину.
В Украине то же самое. Кацапам выгодно изматывание Украины. Кацапские войска уже давно присутствуют на Донбассе и завершение войны возможно только вышвыриванием свинособак с территории ОРДЛО.
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11.11.2020 12:55 Ответить
Хтось цього скота про щось просив? Як загарбник, сторона конфлікту, може бути миротворцем? Косять під ідіотів.
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11.11.2020 12:56 Ответить
Тю, та хай *******. Воно ж ******. У нього й робота така.
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11.11.2020 13:02 Ответить
Врёшь собака!
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11.11.2020 13:06 Ответить
Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту - Цензор.НЕТ 6847
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11.11.2020 13:08 Ответить
А и не прибегай, побереги инструмент, бо обломаем по самое нехочу. Луганчанин.
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11.11.2020 13:17 Ответить
Лукавить Пєсков. В дійсності їм не хочеться виводити своїх "миротворців" з Донбасу навіть і під тиском санкцій.
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11.11.2020 13:20 Ответить
мыль сраку мразь усатая, еще немного и миротворцев нужно будет вводить в вашу срану, по самые помидоры.
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11.11.2020 13:23 Ответить
будете ждать несколько лет этих миротворцев, Алиев не дождался пришлось самим...
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11.11.2020 13:55 Ответить
Не напрягайся моксель, скоро старик Байден заселится в Белый Дом, даст подсрачник идиоту-имбицилу Трампу и тогда посмотрим шо ты закукарекаешь петушара ватная. А вообще кацапы готовьте вазелин, разминайте жопы - будет больно)
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11.11.2020 14:01 Ответить
чикатилло заявил что он пацифист и коллекционер бабочек, и что он вообще против насилия. также он выступил против того чтобы прибегать к такому инструменту как расследование убийств и изнасилований женщин и детей правоохранительными органами
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11.11.2020 14:05 Ответить
Опять Письков пургу несет!
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11.11.2020 16:59 Ответить
Зеленский бы одобрил росийских миротворцев на Донбассе
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11.11.2020 18:50 Ответить
Российские "миротворцы" на Донбассе, это как армянские "миротворцы" в Карабахе.
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11.11.2020 19:33 Ответить
 
 