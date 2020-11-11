Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту
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Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва", – передает РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это произошло в Карабахе..
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.
Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает ввод на Донбасс международной миротворческой миссии.
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до тех пор пока официальный Киев не согласится на введение миротворцев - все другие вооруженные люди, откуда бы они не были и к какой бы армии не принадлежали - считаются вне закона, их можно уничтожать без последствий.
Что касается своей армии - РФ ее и так ввела на Донбасс. Еще в 14 году. и все еще там находится.
Выгнать их оттуда можно только когда совпадут 2 позиции: сильная армия Украины и ослабление РФ.
Укреплять армию и ждать момента, как это сделали айзеры.
Лишить его этих денег очень просто (только и Европа с Украиной
должны понести убытки)
а этого никто не хочет
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Вы там аж подссыкиваете от таких возможностей
а то пихаете своих миротворцев немеряно везде, где вас не звали...и прокляли...
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До тех пор пока Эрдоган не помог зачистить Карабах война тлела, выматывая обе стороны, кацапы никаких миротворцев не вводили, а лишь подогревали конфликт и продавали оружие обеим сторонам. Эрдоган лавочку прикрыл и временно дал кацапам, полностью окруженный Степанакерт, чтобы обеспечили возврат армян на историческую родину.
В Украине то же самое. Кацапам выгодно изматывание Украины. Кацапские войска уже давно присутствуют на Донбассе и завершение войны возможно только вышвыриванием свинособак с территории ОРДЛО.