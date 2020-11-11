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взятка (5957) Полтава (681) САП (1948) Антикоррупционный суд (1070)

ВАКС приговорил депутата Полтавского облсовета Прядко и замначальника областного КП Гнездова к 4,5 годам тюрьмы

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ВАКС приговорил депутата Полтавского облсовета Прядко и замначальника областного КП Гнездова к 4,5 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор депутату Полтавского областного совета и заместителю начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм".

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в мае 2017 года депутата областного совета и заместителя начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм" разоблачили в предоставлении 35 тыс. гривен неправомерной выгоды заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области. За данное "вознаграждение" депутат, который на тот момент также был исполняющим обязанности директора ПОКП "Полтавафарм", и заместитель начальника пытались ускорить проведение обследований и предоставление специальных разрешений на использование объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Приговором суда депутата и служащего коммунального предприятия приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, приговором суда конфискованы в доход государства 35 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.

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По информации Transparency International, речь идет о депутате Валерии Прядко и бывшем заместителе начальника одного из отделов КП "Полтавафарм" Руслане Гнездове.

ВАКС приговорил депутата Полтавского облсовета Прядко и замначальника областного КП Гнездова к 4,5 годам тюрьмы 01

ВАКС приговорил депутата Полтавского облсовета Прядко и замначальника областного КП Гнездова к 4,5 годам тюрьмы 02
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35 штук гривен взятки давал? понятно что поймали, такой копеечной взяткой он глубокого обидел чувство собственного достоинства мента, которому давал взятку. дал бы хотя б 5 штук зелени, все получилось бы
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11.11.2020 13:15 Ответить
А сколько тогда должен получить, например, Беня за хищения из Привата?
Сто тысяч пожизненных?
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11.11.2020 13:17 Ответить
Изю Коломойчук надо просто выдать Гамерике.
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11.11.2020 13:22 Ответить
Стесняюсь спросить: С отсрочкой или сразу в тюрьму? А то как-то замяли для ясности.
Апелляции?

Отдельная камера со всеми удобствами и через пол-года актировочка с "неизлечимой болезнью". Или вы уже успели реформировать пенитерцианую систему, а мы просто не заметили?
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11.11.2020 13:33 Ответить
Решение суда вступает в силу после апелляции!
Так, что пока будет гулять на свободе.....
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11.11.2020 13:39 Ответить
Это даже не смешно. ВЫСШИЙ суд приговаривает какого-то сраного депутата облсовета за взятку в 35 тыщ на 5 лет, а в каждом городе фонтаны стоят из 3-х кирпичей и 2-х сосков по 4-10 миллионов или асфальт по 3 млн за километр, и хоть бы что. Посягнул на мусорское святое, наркоту и прекурсоры, понятно, но зачем же ВАКС решает такую мелочь? Эту страну победит только всплеск национализма и повешанные без разбора менты, прокуроры и судьи, и то, раза с третьего
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11.11.2020 14:39 Ответить
 
 