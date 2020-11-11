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НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса до 309 грн/МВт в 2021 году.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 11 ноября 2020 года, после чего проект постановления будет размещен на сайте Комиссии для получения замечаний и предложений.

В 2020 году тариф на передачу электроэнергии повышался несколько раз: в июле цена взлетела со 155 до 240 грн/МВт, то есть на 54%. Второе повышение, еще на 30%, запланировано на 1 декабря. Таким образом, за год тариф на передачу тока вырос более чем вдвое. Кроме того, регулятор устанавливает на весь 2021 год льготный тариф на передачу электроэнергии для предприятий "зеленой металлургии" в размере 91,73 грн/МВт, что втрое ниже обычного тарифа.

Напомним, ранее представители бизнеса и промышленности обратились в НКРЭКУ и Кабинет Министров с просьбой не повышать тариф на передачу. В открытых письмах они обращали внимание властей на то, что промышленность Украины только за первые полгода понесла более 70 миллиардов гривен убытков из-за коронакризиса. Повышение тарифов вынудит бизнес либо сокращать персонал, либо снижать объемы производства, либо и вовсе закрываться. При этом для себя НКРЭКУ запросила повышение зарплат. Так, в проекте госбюджета на 2021 год указывается, что расходы на содержание регулятора должно вырасти более чем на 200 миллионов гривен. "В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 миллионов грн, а в 2021 году они запросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат", – написал на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат Алексей Кучеренко.
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Топ комментарии
+2
В чем преуспела Зекоманда,так это в разведении мышей.Раньше они сожрали зерно Госрезерва и половину бюджета,зарплату учителей в 4000 баксов,а теперь вывели новый вид "энергетические мыши"
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11.11.2020 12:55
+2
НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2926
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11.11.2020 12:58
+1
Видно так тяжело передавать энергию, работают и день и ночь без отдыха. А передают интересно чем, возят в машине аккумуляторы? Другой причины повышения передачи я не вижу.
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11.11.2020 13:53
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Це перемога? А де там бостууга?
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11.11.2020 12:51 Ответить
... бот с утюґа? НКРЕКП хоче в 2 рази підвищити тарифи на передачу електроенергії після того, як в 1,5 раза підняли зарплати, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9422
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11.11.2020 13:27 Ответить
Пусть все платежки его зебуинов ему шлют
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11.11.2020 13:32 Ответить
счастья всем и процветания в следующем году ! НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 868
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11.11.2020 12:53 Ответить
В чем преуспела Зекоманда,так это в разведении мышей.Раньше они сожрали зерно Госрезерва и половину бюджета,зарплату учителей в 4000 баксов,а теперь вывели новый вид "энергетические мыши"
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11.11.2020 12:55 Ответить
НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2926
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11.11.2020 12:58 Ответить
А, гыгыгы, буржуев напрягли, ура!!11

(платит за макароны) - своочи олигархи, че подорожало все это вот и то вот там то? НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4716
(Клятый Порох) НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5265
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11.11.2020 13:10 Ответить
Коломойский, Ахметов ... пойдут разгружать вагоны, что бы оплатить повышенные тарифы?
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11.11.2020 13:39 Ответить
Видно так тяжело передавать энергию, работают и день и ночь без отдыха. А передают интересно чем, возят в машине аккумуляторы? Другой причины повышения передачи я не вижу.
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11.11.2020 13:53 Ответить
+експлуатують в основному мережі побудовані ще за совка.
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23.11.2020 11:40 Ответить
Пральна! 73% лохов должны страдать!
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11.11.2020 13:54 Ответить
зарплаты подняли, а пенсии? ну не с...ки?
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11.11.2020 14:58 Ответить
 
 