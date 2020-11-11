РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4635 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
1 891 21
ВОЗ (773) карантин (16730) врачи (1451) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Минздраве готовы подать заявку в ВОЗ, чтобы они прислали медиков на помощь, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Минздраве готовы подать заявку в ВОЗ, чтобы они прислали медиков на помощь, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует просить медиков у Всемирной организации здравоохранения для экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Українському радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Всемирная организация здравоохранения как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники. Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи. Поскольку экстренная медицинская помощь - это тот этап, когда люди нуждаются в неотложной помощи" - сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

По его словам, речь идет не только о "ковидных" больных, но и о других.

"Когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь относительно ковида, то увеличивается время приезда этой бригады, которая задействована сегодня на ковид, к другой патологии, где надо также неотложная помощь", - пояснил главный санитарный врач.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Щаз зуйло и пришлет. И "медиков", и "трактористов" с "комбайнерами. " Доруководилась срань зеленая...
показать весь комментарий
11.11.2020 13:02
+5
Психиатров надо было в 2019 году вызывать, Потому что у 50% голосовавших на выборах, вместо мозгов зеленка
показать весь комментарий
11.11.2020 13:05
+5
А президента, министров и главного санитарного врача они выслать могут?
показать весь комментарий
11.11.2020 13:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А які зарплати платитимуть тим медикам і які платять нашим?
показать весь комментарий
11.11.2020 12:54 Ответить
заодно и китайцев с техникой, чтобы построили штук 50 госпиталей за неделю...
показать весь комментарий
11.11.2020 12:54 Ответить
тоді тре ще і мао-цдедуна щоб ними керував)
показать весь комментарий
11.11.2020 13:00 Ответить
достатньо зе-піздуна...
показать весь комментарий
11.11.2020 13:12 Ответить
В Минздраве готовы подать заявку в ВОЗ, чтобы они прислали медиков на помощь, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3887
показать весь комментарий
11.11.2020 12:56 Ответить
Интересно, а каков процент населения по-прежнему верящего в "ковид" ?
показать весь комментарий
11.11.2020 12:56 Ответить
А ты спроси у одесситов,где на одного врача по сто двадцать уже поверивших по палатам лежат,дышать хотят но не получается...это при норме два десятка на врача.
показать весь комментарий
11.11.2020 13:09 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=_9bUHE_gBtk
показать весь комментарий
11.11.2020 12:57 Ответить
Своїх берегти треба було.
показать весь комментарий
11.11.2020 12:57 Ответить
А лучше психиатров . Треть населения считает себя бессметными .
показать весь комментарий
11.11.2020 12:58 Ответить
Психиатров надо было в 2019 году вызывать, Потому что у 50% голосовавших на выборах, вместо мозгов зеленка
показать весь комментарий
11.11.2020 13:05 Ответить
крайности это всегда плохо- психология секты свидетелей коронавируса убивает людей не хуже коронавируса...
показать весь комментарий
11.11.2020 13:06 Ответить
Щаз зуйло и пришлет. И "медиков", и "трактористов" с "комбайнерами. " Доруководилась срань зеленая...
показать весь комментарий
11.11.2020 13:02 Ответить
Докерувались. Все нормальные спецы от зюзей бегут.
показать весь комментарий
11.11.2020 13:09 Ответить
А президента, министров и главного санитарного врача они выслать могут?
показать весь комментарий
11.11.2020 13:10 Ответить
Около 8 000$ в месяц только зарплата/оплата за каждого врача!
Плюс жильё ...
За такие деньги и от наших отбоя не будет.
показать весь комментарий
11.11.2020 13:36 Ответить
медики внезапно закончились но это нестрашно будем спасать рестораны и пицерии это же такие необходимые заведения, ах ха ха кто ж вам пришлет у самих там жопа, у вас же юристы в приоритете белая кость успешные люди, вот пусть они и лечат, попросите КС или ВР закон принять запрещающий болеть ковидом должно помочь, ща еще грипп сезонный подтянется во где веселуха то начнется, китайцы осознав надвигающийся "№;ец в квартирах заболевших двери заваривали, а эти общепит спасают, и цнапы для даунбасцев строят, ну да ладно поглядим
показать весь комментарий
11.11.2020 14:06 Ответить
А вы Коломойского, Ахметова, Пинчука попросите, они купят медиков на те деньги которые разворовывались и уходили в офшоры, а наши медики уезжали за границу в поисках лучшей жизни.
показать весь комментарий
11.11.2020 14:16 Ответить
ага, и асфальта пусть еще пришлют
показать весь комментарий
11.11.2020 14:36 Ответить
а где же они возьмут? везде врачей сейчас не хватает. У МОЗ готові подати заявку у ВООЗ, щоб вони прислали медиків на допомогу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9382
показать весь комментарий
11.11.2020 14:54 Ответить
 
 