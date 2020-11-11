Силовики РБ блокируют счета белорусов-жертв пыток: на сегодняшний день украдено 1,4 млн рублей

Правоохранительные органы РБ начали блокировать счета белорусов, получавших компенсации от инициативы BY_help. На данный момент известно более чем о 60 подобных случаях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщил один из основателей BY_help Алексей Леончик.

"С сегодняшнего утра нам поступают сообщения, что по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи. Уже есть более 40 подтвержденных сообщений, — сообщил Леончик (позже цифра была обновлена до 60). Он называет это "прямым воровством денег, которые мы выплачивали жертвам пыток"".

Один из сооснователей кампании BY_help и фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак говорит, что о блокировке счетов сегодня стали сообщать массово.

Общая сумма, на которую был наложен арест, - более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это не вся оказанная помощь, но значительная ее часть. Проблема возникла с платежами из-за рубежа, которые могли быть связаны с личными переводами лиц, желавших помочь белорусам. На данный момент об аналогичных проблемах с выплатами от BYSOL (фонд, помогающий тем, кто остался без работы по политическим причинам. - Ред.) сообщений не поступало.

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Стрижак подчеркивает, что "фактически эти деньги были украдены со счетов людей".

"Они были собраны белорусами для помощи белорусам, никакого криминального характера эти деньги не носят. По закону каждый человек может получить в дар до 7003 рублей в год, даже не декларируя их (сумма актуальна для 2020 года. — Ред.). Если сумма получилась больше, человек обязан подать декларацию и заплатить налог с превышения, но только в следующем году. Поэтому все фантазии по поводу криминального происхождения этих денег абсолютно необоснованны и не имеют под собой никакой почвы, — подчеркивает Стрижак. — Люди получают помощь, поскольку они пострадали от репрессий властей. Это помощь раненым, избитым, арестованным, изнасилованным. Можно сказать, сейчас существуют две параллельные Беларуси: в одной — солидарность и помощь, а в другой это выставляется уголовным преступлением".

Также он отметил, что "этими действиями Беларусь криминализовала любой перевод внутри белорусской банковской системы": "Вы можете переводить деньги друг другу, из-за рубежа своим родственникам — а их вот так заблокируют и скажут, что это криминал. Я вижу в этом проблему для всей банковской системы".

Тем, кто столкнулся с блокировкой счета из-за помощи, Стрижак советует обратиться с жалобой в банк и попробовать обжаловать постановление о блокировке.

"Мы в любом случае будем оказывать помощь, просто для этого будут использоваться другие возможности. Та помощь, которую белорусы получают благодаря поддержке страны и мира, уникальна и будет продолжаться", - сказал Стрижак.

Белорусское издание приводит пример минчанки, которая около двух недель назад получила помощь от инициативы на оплату штрафа (несколько сотен рублей). У нее на прошлой неделе заблокировали все ее банковские счета. Под блокировку попал в том числе тот счет, который открывала как ИП.

"Когда поняла, что счета заблокированы, обратилась в банк. Там мне сообщили, что это сделано по требованию Следственного комитета, - рассказывает женщина. - Я теперь не могу даже посмотреть состояние счетов, есть ли там деньги. Обращалась в отдел работы с гражданами в СК, мне там посоветовали писать письменное обращение".

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Женщина говорит, что других причин, по которым могли заблокировать ее счета, она не видит.

"Если бы ко мне были вопросы, то наверняка бы пришла повестка или уведомление какое-либо, думаю, — рассуждает минчанка. — А тут заблокировали все счета, в том числе и тот, который открывала как ИП, и оставили без копейки денег. Если бы только поступившую сумму помощи заблокировали и списали, так заблокированы все средства. Может быть, инициатива BY_help теперь на горьком опыте пересмотрит механизм перевода помощи пострадавшим".

Кампания BY_help финансово помогает арестованным, оштрафованным, раненым, избитым, а также, в исключительных случаях, с оплатой адвокатов. Деньги может пожертвовать любой человек. По данным на 8 ноября, кампания BY_help поддержала более 3300 заявок от белорусов, подвергшихся репрессиям, всего заявок в базе более 8700. Общая сумма выплаченных компенсаций составляет 3 674 471 рубль. Они пошли на 1640 компенсированных штрафов, 1209 выплат по оказанию медицинской помощи, 401 оплату пребывания на сутках, 83 компенсации услуг адвокатов.