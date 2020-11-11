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Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов

На агрессивность коронавируса указывает рост тяжелых случаев заболевания COVID-19, говорит глава Минздрва. Он призывает не заниматься самолечением.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека заболевание COVID-19, становится агрессивнее. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сейчас гораздо более агрессивным стал этот вирус. То есть количество тяжелых больных увеличивается. Это то, что происходит не только в Днепре или области (Степанов недавно был там с рабочей поездкой. - Ред.), а по всей стране", – сказал чиновник.

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Степанов также пожаловался, что люди в течение пяти-семи дней не обращаются к врачу, самостоятельно принимают антибиотики или другие лекарства.

Он призвал не вредить себе – не заниматься самолечением и обращаться за помощью медикам, которые знают, что надо давать конкретному пациенту.

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"Во-первых, вы идете в аптеку и тратите деньги. Во-вторых, вы употребляете антибиотики на начальной стадии и наносите себе вред. Потому, что если будет состояние, когда вам действительно понадобятся антибиотики, они просто не будут иметь необходимого действия", – объяснил риски самолечения Степанов.
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Топ комментарии
+9
откуда вас таких зачетных дибилов берут? Растет заболеваемость - растет количество госпитализированных - естественно увеличивается количество больных с тяжелым течением.
Причем тут мля агрессивность коронавируса? И это говорит министр!
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11.11.2020 13:25
+6
Это не коронавирус стал агрессивным.А ваша бездеятельность, стала ещё больше явной. Я понимал бы, есть бы раскопали бы что-то, и от туда вырвался бы вирус, и страна оказалась в таком положении.Но вам же ВОЗ орал,Китай показывал кадры эпидемии,Италия показывала,что происходит в их стране.И вы НЕ ЧЕРТА не делали.Нет,вру. Маски продавали и закрывали больницы и поликлиники по стране.И теперь вы трындите,что вирус стал агрессивным? Не ну хватить нам ССАТЬ в глаза.Порошенко ССАЛ пять лет,теперь ещё и Зеленский и его окружение будет ссать и тоже пять лет? Да ну на х,такие пляски с бубном. НАХ ВЫ НУЖНЫ ТАКИЕ ХОРОШИЕ?
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11.11.2020 13:31
+5
Задрали, суки, своими ковидными побрехеньками.

- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 7099«Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум»
- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды - интеллектуализм» (с)
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11.11.2020 13:32
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Правила форума Совет форумчан
откуда вас таких зачетных дибилов берут? Растет заболеваемость - растет количество госпитализированных - естественно увеличивается количество больных с тяжелым течением.
Причем тут мля агрессивность коронавируса? И это говорит министр!
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11.11.2020 13:25 Ответить
агрессивность вируса при 0 градусов действительно увеличивается. Он прекрасно себя чувствует в это время. Приблизительно ка белый медведь на острове Русский. Это вам скажет любой эпидемиолог.
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11.11.2020 13:32 Ответить
А почему Индия на втором месте в мире?
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11.11.2020 13:36 Ответить
Ковидидиотам это неинтересно. Хотя, как вариант, могут съехать на "там не так носят маски" Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 6104
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11.11.2020 13:40 Ответить
Потому что у нее, болван, второе место в мире по численности населения.Ты географию прогуливал?
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11.11.2020 13:52 Ответить
Там очень много таких тупых как вы. Они не носят маски.
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11.11.2020 13:49 Ответить
Пропустил укол сульфазина? Поэтому такой буйный? Веди себя скромнее, воин/знаток диванный, и к тебе потянутся люди (ну твои соседи по палате)
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11.11.2020 14:20 Ответить
Потому что у нее, болван, второе место в мире по численности населения.ты географию прогуливал?
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11.11.2020 13:51 Ответить
А ты по ходу переучился если из больницы строчишь
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11.11.2020 14:17 Ответить
если.
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11.11.2020 15:33 Ответить
Це дії МОЗ стають все більш непрофесійними за останні 1,5 року, що сказується на якості лікування. МОЗ не володіє останніми науковими та медичними даними про вірус, не корегує оперативно протоколи лікування і тому результати лікування майже скрізь жахливі. Якщо пацієнт сам не одужав - він помирає. Фактично медицина зараз не рятує життя хворих, а лише констатує перебіг коронавірусної хвороби і паразитно заробляє на безнадійних пацієнтах і на тих кому медична допомога не потрібна! Степанова потрібно знімати, він бездіяльний непрофесіонал а це сьогодні гірше ніж злочинець.
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11.11.2020 13:27 Ответить
так, констатує...
немає ліків, то, якимись організаційними заходами поділився б, попереджувальними підходами, напрацюваннями українських медиків...
а то, і з,являться ліки, а оперативно застосувати їх не зможуть
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11.11.2020 13:54 Ответить
Дмитро Обухов

4 листопада о 08:12 ·

ВАЖЛИВО! Особливо тим, хто ще не хворів.

Вчера, 17 октября, всемирно известный американский реаниматолог и ученый Пол Марик (Paul E. Marik) сделал подробный доклад о коронавирусе, подытожив все знания об этой болезни, известные человечеству на сегодняшний день (видео на английском и тезисный перевод на русский).

Ковид - болезнь, подобной которой еще не было. Это беда. В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.

Количество неправильной информации в интернете зашкаливает. Соцсети распространяют неверную информацию. Мы должны опровергать ерунду типа, что пить отбеливатель спасет от ковида!

Ковид - не грипп, т.е. совсем не похож на грипп. (Показывает график смертности по возрастам: грипп и ковид). При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде - его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм, это опасный и коварный вирус. Сложный и запутанный механизм.

Скорее всего, вирус от летучей мыши, где промежуточный носитель, не вполне понятно, перескочил на человека.

Ковид связывается с АСЕ-2 рецептром в носоглотке и включает протеолиз для проникновения в клетку хозяина. В геноме 28 белков, 4 структурных, 8 вспомогательных, остальные - неструктурные белки, первичный транскрипт подвергается протеолизу.

РТ-ПЦР для обнаружения вируса использует небольшой участок вирусного генома (не весь вирус), в америке это один участок, в европе - другой. Отсюда могут быть расхождения.

Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ: ингибирование трансляции человеческой рнк, инактивация НК (NK) клеток, блокада синтеза интерферона, ингибирование синтеза МНС-1, мешает автофагии и апоптозу и тд. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен. Hеструктурные белки защищают вирус от человеческой иммунной системы.

Как распространяется: Главный способ - капельный. Также аэрозоль, это дальше шести футов, особенно зависает внутри помещений. С поверхности (фомиты) видимо, не очень важный, если вы не находитесь в эпицентре ковида, сюда же вопрос стабильности вируса в среде.

Позиция Сидиси (CDC) по этому вопросу - их перевертыши "да,нет, да, нет, да" внесли дополнительную сумятицу.

При разговoре с каждым (!) выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц (вирионов). Вирус с вдыхаемым воздухом попадает в носоглотку к случайному бедолаге и там бурно реплицируется в защищенной от иммунитета среде.

Таким образом, самая бурная репликация вируса с наращиванием вирусной нагрузки происходит в носоглотке. Далее вирус попадает в легкие аспирационным путем.

Заразившийся ковидом наиболее заразен в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. В этом основная засада. САРС и МЕРС наиболее заразны с момента пoявления симптомов. Повторить: ковид ниболее заразен с огромной вирусной нагрузкой в пресимптоматичных людях. Вирусная репликация в нососглотке дотигает пика до начала симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.

Наиболее эффективный способ борьбы с ковидом: маски. Обязательно и всем. Маски защищают и себя, и окружающих (Показывет хирургическую маску). Надев маску, человек не распространяет вирусы, и одновременно уменьшaется количество вирусных частиц, которые человек вдыхает если вдыхает (инокулюм, inoclum). Важно: тяжесть заболевания завиcит от размера инокулюма, те ктo вдохнул меньше вируса - заболел легче или перенес асимптоматично. Сам доктор Марик тому доказательство: полгода уже среди интубируемых реанимационых ковидных больных, в маске и ППЕ, тьфу-тьфу, как огурчик.

Итак. Репликационная фаза вируса максимальна до появления симптомов. В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие ошметки вируса (viral debri). Иммунный ответ на эти ошметки убивает хозяина. Живой вирус не убивает.

Температура держится 12 дней. Человек чувствует себя лучше на 6-8 день, но в этом коварство вируса: появляются респираторные симптомы. У некоторых бывет молчаливая гипоксемия, т.наз счастливые гипоксики, сатурация кислорода 43%, а он не чувствует - 3-4 дня такого прогресса, реанимация, интубация, смерть.

Положительный ПЦР не означает, что человек заразен. Ошметки вируса дают положительный ПЦР. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид.

Живой вирус и вирусная нагрузка: после восьмого дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, а ПЦР может быть положительным до семидесяти дней. Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. После шестого дня инфекционность падает. Считается что с десятого дня больной человек не заразен даже если ПЦР положительный.

После 6-8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные ошметки с выделением цитокинов (стимуляторов иммунных клеток). Нарастает эдотелит, проницаемость сосудов, активация свертываемости. Цитокиновый шторм убивает хозяина.

Цитокиновые сигнальные пути избыточны и увеличение цитокинов скорее всего вызвано освобождением из дохлого вируса большого колицества одноцепочечной РНК (сс рнк, ss rna). Одноцепочечная рнк очень иммуногенна, ничто не сравнится. Предстоит выяснить, почему.

На анaлизе крови снижение B, Т (СД4, СД8), и НК клеток. Биомаркеры воспaления повышены (д-димер, феррритин, итд).

В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.

Итого. Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер-коагуляция.

Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение! Носите маску!

У некoторых есть кpоcс-реактивность к другим коронавирусам. Возраст, мужской пол и лишний вес - факторы риска ведущие к смерти.

Как лечить: зависит от фазы.

В репликационной фазе вируса - антивирусные. Анивирусные не помогают в поздней стадии. Ремдесивир надо давать рано. Возможно, ивермектин имеет активность.

В легочной фазе - противовоспалительные. В лeгочной фазе падает сaтурация кислорода. Некотрые люди даже не имеют симптомов гипоксии, потому что вирус нейротоксичен.

Pемдесивир показывает очень слабое улучшение (11 дней против 15 дней), обсуждается как сделаны трайлы, кое-где натянуто за уши. Ремдесивир помогает в мягких случаях до начала цитокинового шторма.

Вышло только что европейское WHO Solidarity study, ремдесивир там провалился. Если у вас есть акции Гилеада, производителя ремдесивира, продайте их сейчас! Так же провалились интерферон и хлороквин. Хороших антивирусных нет. Антивирусные работают только в начале!

Чтo работает? Стероиды. Медрол. Противовоспалительные стероиды в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, стероиды не нужны, они вредят. (Зачем Трампу давали стероиды? Значит он был на кислороде?)

Стероиды надо давать достаточно долго, десять дней. Быстрое снятие со стероидов - ни-ни.

Дают Витамин Ц (внутривенно в выской дозе) и Витамин Д.

Антикоагуляция. Чем тяжелее пациент, тем более полезна антикоагуляция.
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11.11.2020 14:03 Ответить
Это не коронавирус стал агрессивным.А ваша бездеятельность, стала ещё больше явной. Я понимал бы, есть бы раскопали бы что-то, и от туда вырвался бы вирус, и страна оказалась в таком положении.Но вам же ВОЗ орал,Китай показывал кадры эпидемии,Италия показывала,что происходит в их стране.И вы НЕ ЧЕРТА не делали.Нет,вру. Маски продавали и закрывали больницы и поликлиники по стране.И теперь вы трындите,что вирус стал агрессивным? Не ну хватить нам ССАТЬ в глаза.Порошенко ССАЛ пять лет,теперь ещё и Зеленский и его окружение будет ссать и тоже пять лет? Да ну на х,такие пляски с бубном. НАХ ВЫ НУЖНЫ ТАКИЕ ХОРОШИЕ?
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11.11.2020 13:31 Ответить
Задрали, суки, своими ковидными побрехеньками.

- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 7099«Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум»
- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды - интеллектуализм» (с)
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11.11.2020 13:32 Ответить
Ви раптом не брат Зеленського? Тільки він вміє так довго висловлювати невдоволення не конкретизуючи що саме його засмутило.
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11.11.2020 19:51 Ответить
Как то, кроме тебя, ни у кого вопросов не возникло.
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11.11.2020 19:54 Ответить
Как-то мудрёно ты завернул. А зачем мне угадывать. Не спрашивают - значит нет. А ты сам всегда на навязываешься ?
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11.11.2020 20:08 Ответить
Ты не только первый, но и единственный. Коронавірус став значно агресивнішим: кількість важких хворих збільшується, - Степанов - Цензор.НЕТ 2429 Отвечаю на твой очень глубокий вопрос: хочешь верь, хочешь нет - не брат. и не сват, и не кум, и не сосед, и не из Квартала.
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12.11.2020 13:43 Ответить
Слова про родичів це було висміювання зепрезика, на нього не потрібно відповідати. Питання в іншому хоч і без знаку питання.
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13.11.2020 08:31 Ответить
Тяжело живём однако ,нервничаем ,психуем ,недоедаем Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 5312может пришла пора ВСЮ власть взять в руки Советам Народных Комиссаров Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 3810у них меры конечно жёсткие ,но эффективные - посмотрим однако ...
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11.11.2020 13:35 Ответить
в нас є чудодійний асфальт єсі шо- лікує практично все Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 7614
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11.11.2020 13:36 Ответить
Повезло Китаю и Африке что они не в Европе.
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11.11.2020 13:37 Ответить
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. О каком самолечении говорит этот человек? О каком обращении к семейному врачу? Когда я позвонила своему врачу и сказала, что у меня пропал нюх, температура 39.3 , кашель и хрипы в легких (позже КТ подтвердила пневмонию), то врач сказала, что при ковиде как такового лечения нет. Это и была вся консультация доктора. Лечили меня доктора из госпиталя для ковидных в Питере. И вылечили. За две недели. И у них была схема лечения. Так что не рассказывайте мне о своевременном обращении к докторам. Им явно поступило указание НЕ лечить украинцев.
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11.11.2020 13:37 Ответить
Коронавірус став значно агресивнішим: кількість важких хворих збільшується, - Степанов - Цензор.НЕТ 4030
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11.11.2020 14:43 Ответить
Просто ваш семейный врач оказался не врачом.У меня ситуация была почти один в один как у вас.Через неделю лёгкого недомогания поднялась температура 38.5 - 39.0,самочувствие резко ухудшилось.Терпел дурак три дня,потом позвонил семейному врачу.Та сразу дала электронное направление на рентген в ЦРБ в город и тестирование.Рентген показал двустороннюю обширную пневмонию,рентгенолог по снимку дал 100%,что это ковид и посоветовал бежать к врачу,не ожидая следующего дня.Позвонил семейному врачу,сбросил по вайберу заключение,в ответ получил рецепт и совет сразу прибыть в амбулаторию на дневной стационар и сразу начать лечение,сразу купил лекарства и в три часа дня попал под капельницы.Оказывали помощь мне и другим больным в дневном стационаре также и в выходные дни.Через десять дней поставили меня на ноги.Огромная благодарность врачу и медсестре,спасавшим меня и других больных,подвергая риску свое здоровье,поскольку из защиты у них были только одноразовые маски,целлофановые накидки и перчатки.
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11.11.2020 14:46 Ответить
Ой как плохи дела ! Все деньги закончились в бюджете. До того хреново, что даже вирус стал агрессивнее. Наверное, ему на ходу РНК перешивку сделали в МОЗ.

Степанов, вся ваша зелёная банда одну шконку делить будет.
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11.11.2020 13:45 Ответить
"...даже вирус стал агрессивнее..."

===
Головне, що це не можна перевірити. Коронавірус став значно агресивнішим: кількість важких хворих збільшується, - Степанов - Цензор.НЕТ 9085
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11.11.2020 13:51 Ответить
Ta отож. Коронавірус став значно агресивнішим: кількість важких хворих збільшується, - Степанов - Цензор.НЕТ 5439
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11.11.2020 13:53 Ответить
Что то ВОЗ молчит по этому поводу. А значит, что вирус тот же - 2% летальности, просто статистику заболеваемости подкручивать больше стали.
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11.11.2020 13:48 Ответить
Где ваши доказательства одеский депутат. Степашу ловить на брехне смысла нет он нам навязывает свою повестку реальности.- мы вам брешем , под эту брехню пишем законы , но главное вы привыкаете и не реагируете. И плавно превращаетесь в сктообразное состояние.-
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11.11.2020 13:49 Ответить
Коли за лікування в державній лікарні хапуги і сволота вимагають "на лапу", бо кажуть, що "держава грошей на коронавірус не виділяє, он цензор почитайте", то не дивно, що хворим стає погано. Багато хто і з вікна лікарні стрибає (це непоодинокі випадки). І це пояснюють "психічними порушеннями від коронавірусу".
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11.11.2020 14:23 Ответить
скажи это тем..кто переболел!и тем кто нуждается в кислороде!
у меня знакомая вышла из больницы!там ужас!но она с вами делиться не будет!она думает о себе!
а мне она сказала...что я дура..кого ты хочешь предупредить?зачем?тебе забросают дерьмом!
я уже переболела...3 недели ковидного треша..да и дома! и когда я тут писала о своих симптомах..***..оказывается это у меня был криз!который я могла не пережить!!

***** вы все идиоты бросающих дерьмом в человека который болея ковид 19 делился тут с вами.и запомните.. КОВИД ПЛЕВАТЬ НА ВАШ ИММУНИТЕТ от слова совсем...
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11.11.2020 14:31 Ответить
Білл Гейтс сказав - Треба більше пекла! Доктор Барік сказав - Єсть!
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11.11.2020 14:35 Ответить
Степанов также пожаловался, что люди в течение пяти-семи дней не обращаются к врачу, самостоятельно принимают антибиотики или другие лекарства.
Он призвал не вредить себе - не заниматься самолечением и обращаться за помощью медикам, которые знают, что надо давать конкретному пациенту. Источник: https://censor.net/ru/n3230377\\\\\\\\\
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11.11.2020 14:51 Ответить
 
 