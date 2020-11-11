Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов

На агрессивность коронавируса указывает рост тяжелых случаев заболевания COVID-19, говорит глава Минздрва. Он призывает не заниматься самолечением.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека заболевание COVID-19, становится агрессивнее. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сейчас гораздо более агрессивным стал этот вирус. То есть количество тяжелых больных увеличивается. Это то, что происходит не только в Днепре или области (Степанов недавно был там с рабочей поездкой. - Ред.), а по всей стране", – сказал чиновник.

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Степанов также пожаловался, что люди в течение пяти-семи дней не обращаются к врачу, самостоятельно принимают антибиотики или другие лекарства.

Он призвал не вредить себе – не заниматься самолечением и обращаться за помощью медикам, которые знают, что надо давать конкретному пациенту.

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"Во-первых, вы идете в аптеку и тратите деньги. Во-вторых, вы употребляете антибиотики на начальной стадии и наносите себе вред. Потому, что если будет состояние, когда вам действительно понадобятся антибиотики, они просто не будут иметь необходимого действия", – объяснил риски самолечения Степанов.