49% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 13,8% - в ЕврАзЭС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

49% украинцев считают, что Украина должна идти ко вступлению в Европейский союз, 27% выступают за неприсоединение ни к ЕС, ни к Евразийскому экономическому союзу, 13,8% - за вступление в ЕврАзЭС с РФ, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, 41% украинцев считают, что страна должна стремиться к членству в НАТО, 37,1% - что Украина должна быть нейтральным/внеблоковым государством, 13% - за членство в Организации договора о коллективной безопасности.

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В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всех подконтрольных правительству Украины территориях. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.