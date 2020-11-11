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опрос (2619) Евросоюз (15875) КМИС (270)

49% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 13,8% - в ЕврАзЭС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

49% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 13,8% - в ЕврАзЭС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

49% украинцев считают, что Украина должна идти ко вступлению в Европейский союз, 27% выступают за неприсоединение ни к ЕС, ни к Евразийскому экономическому союзу, 13,8% - за вступление в ЕврАзЭС с РФ, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, 41% украинцев считают, что страна должна стремиться к членству в НАТО, 37,1% - что Украина должна быть нейтральным/внеблоковым государством, 13% - за членство в Организации договора о коллективной безопасности.

49% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 13,8% - в ЕврАзЭС, - опрос КМИС 01

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В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всех подконтрольных правительству Украины территориях. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.
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Топ комментарии
+27
13,8% - в ЕврАзЭС четко совпадает с количеством,проголосовавших за зажопинцев
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11.11.2020 13:30
+24
37% олигофренов, желающих "внеблокового статуса", Крым с донбассом ничего не научил.
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11.11.2020 13:34
+20
тут забавляет шо балалаешную помойку, на полном серьезе, пытаются сделать альтернативой равной ЕС)
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11.11.2020 13:42
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13,8% - в ЕврАзЭС четко совпадает с количеством,проголосовавших за зажопинцев
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11.11.2020 13:30 Ответить
Бамбасяне не исправимы
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11.11.2020 13:44 Ответить
Украине срочно нужна программа переселения ватных "соотечественников" в Норильск, Воркуту, Иваново и Хабаровск на пмж. Без этого боюсь ,нам в ближайшие лет 10-15 никакой Европы не видать. Европейцы тоже видят наши сказочные опросы нашего космического электората, который копается в бананах в супермаркете и кукарекает при этом о колбасе за 2.20 и комсомоле и слегка пришарашенно пожимают плечами
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11.11.2020 14:23 Ответить
13,8 % дебіли ?
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11.11.2020 13:32 Ответить
не обижай дебилов, сравнивая их с этими.
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11.11.2020 13:40 Ответить
слава богу их мало и колличество будет падать, ибо старики вымирают, а молодые появляются, время играет на нас
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11.11.2020 13:49 Ответить
То добре якщо молодь адекватна а якщо вата як батьки ??
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11.11.2020 13:53 Ответить
все равно таких меньше будет
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11.11.2020 13:54 Ответить
Дай но боже..
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11.11.2020 13:57 Ответить
какому?
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11.11.2020 14:56 Ответить
Значно більше 46(73), і не дебіли, а напхані ватою. В дурну голову напх.ані
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11.11.2020 14:44 Ответить
У них оргазм происходит от вида Русских березок и Путина
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11.11.2020 15:17 Ответить
Напевно !
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11.11.2020 15:22 Ответить
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11.11.2020 15:23 Ответить
Коли в країні 73% ідійотів, то ніякий вступ до ЄС нам не світить.
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11.11.2020 13:32 Ответить
Голосуйте за українців, і буде ЄС і НАТО.
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11.11.2020 13:57 Ответить
Медведчук з Бойко теж украінці....
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11.11.2020 14:55 Ответить
За галахою, Бойко вважається євреєм. Не здивуюся, якщо виявиться, що в Бойка вже є ізраїльське громадянство.

у Юрія Бойка є мама єврейської національності, яку він чомусь приховує. Не треба боятися своєї національності!" - закликав Кива
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kiva-bojko-mama-jevrejskoji-natsionalnosti-jaku-vin-chomus-prihovuje-254398.html
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11.11.2020 16:20 Ответить
Та най буде собі ) Я мав на увазі що не кожний украінець є УКРАІНЦЕМ. Я в таких випадках кажу - Якщо миша народилася (та живе) в стайні це не означає що вона кінь
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11.11.2020 17:32 Ответить
Да да за яныка, кравчука, кучму и медведчука и будет вам и евро и союз и зебил президентом.
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11.11.2020 15:24 Ответить
ипать... у Нас почти 14 % зараженных вирусом "рус кацапского мира".. (бум надеяться что не выживут.) 49% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 13,8% - в ЕврАзЭС, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2693
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11.11.2020 13:33 Ответить
А у бойко и медведчука что разные избиратели?
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11.11.2020 13:34 Ответить
За Бойко вата, а за Медведчука - вата ватная.
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11.11.2020 13:38 Ответить
Мудачук видатний селекціонер, - він вирощує бавовну елітних сортів. 49% українців підтримують вступ до ЄС, 13,8% - до ЄврАзЕС, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2895
Тільки така бавовна годиться на затички крємльовським надзіратєлям "узкого міра".
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11.11.2020 16:27 Ответить
37% олигофренов, желающих "внеблокового статуса", Крым с донбассом ничего не научил.
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11.11.2020 13:34 Ответить
тут забавляет шо балалаешную помойку, на полном серьезе, пытаются сделать альтернативой равной ЕС)
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11.11.2020 13:42 Ответить
Це все рівно що спитати - Вам що подобається більше Порше 911 чи Москвіч 412 ?
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11.11.2020 13:56 Ответить
Кремлёвский карлик пообещал ввести своих ,,миротворцев" на донбасс ! Нужен разброд и и войнушка ,как в Армении..Армянам поздно пить Боржоми.Уже поделили..
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11.11.2020 13:39 Ответить
Забавно: Зе!лекторат вменяемее Вонафанов.
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11.11.2020 13:39 Ответить
как раз наоборот. Лекторат зюзи настолько тупорыл шо до сих пор видит в зюзе евроинтегратора)
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11.11.2020 13:49 Ответить
Аби не Порох!!!!!
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11.11.2020 14:02 Ответить
Странные у нас люди, голосуют за слуг и рыгов, но при этом хотят в Европу.
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11.11.2020 13:41 Ответить
Вот скажите на кой ЧОРТ Украине нужно в ЕС и НАТО? Гарантия,что Россия не нападёт? Так Россия уже напала. Почему вся верхушка лезет туда в ЕС,чтобы легализировать наворованное?Дома в Испании,в Англии,в Италии. Почему вы не трындите,что нужна система такая,как в Европе и армия не хуже американской? Нет, вы хотите ещё и в Европе обосрать всё, и своими руками ещё и там развалить всё,как в Украине.Я лично против.Нужно в Украине строить украинское,которое лучшее может стать,чем в Европе,чем в США.Дайте возможность людям развиваться.А то при одном уже стали ЖИТИ ПО-НОВОМУ,что в трусах остались,а при втором и трусы последние отдаём.
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11.11.2020 13:42 Ответить
Рашка не оставит Украину в покое, и не даст нечего самостоятельно делать, поэтому я за поддержку ЕС и США.
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11.11.2020 13:52 Ответить
тИ явно ТРОЛЬ мокшанскій!!! З таким думками ми вже жили при сОвкі!!!!
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11.11.2020 14:01 Ответить
Для того, что бы стать полноправным членом объединённой Европы нужно достичь определённых критериев цивилизационного развития государства. Поэтому потенциальное членство в подобных структурах это скорее мотивация к развитию, нежели сама цель. Членство в "таёжном союзе" не требует достижения никаких критериев. Достаточно лишь согласия, а точнее даже нужно просто перестать сопротивляться и и ты уже там.)) Приверженость к такому курсу свидетельствует о серьёзной интеллектуальной патологии. Скрепах, дидах, мышебратьях... и прочих инфекциях.
Те политики, которые "торгуют" в Украине членством в ЕС, а иногда даже называют так свои партии, откровенные популисты. Ибо, как сказал один представитель нынешнего правительства- нам одну только Польшу 40 лет догонять. И то, если она будет стоять на месте.)))
Но как мотивация, данное устремление имеет место быть.
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11.11.2020 14:01 Ответить
почти согласен
правда только в том что 30 лет назад Польша вышла из восточного блока совка голодранцами (а как иначе?) и вот через 30 лет нам еще лет 40 по словам одного человека до них) нам никогда не добраться до них пока в стране живы еще совковость, ностальгие по колбасе за 2,20 и так далее)
в первую очередь менять мышление масово народонаселению и лишь потом строить начнет получаться у нас)
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11.11.2020 14:19 Ответить
Да мышлением украинцы ни чем не хуже поляков. За исключением разве что выше обозначенных 13%. Все остальные хотят жить в цивилизованной, справедливой и процветающей стране. Беда Украины в каждой приходящей власти. Просто проклятие какое-то. Как не жулик, так торговец или дилетант. А нужно всего лишь приход к власти команды смелых, целиустремлённых, я бы даже сказал фанатичных людей. Которые самоотверженно, со здоровой агрессией, сломают коррупционно-олигархическую систему. И на её месте само вырастет что-то стоящее, ибо как написал выше, цели у народа правельные.
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11.11.2020 14:36 Ответить
....вильные
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11.11.2020 14:37 Ответить
+целеустремлённых
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11.11.2020 17:23 Ответить
разумеецца!)
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11.11.2020 19:17 Ответить
Ну положим потому, что та же кацапня к примеру почему-то не напала на прибалтийские страны, которые в НАТО. Хотя ее аж выкручивает в бессильной злобе. Армия не хуже американской это чистая утопия. Для армии нужны неслабые ресурсы. Коих в Украине попросту нет. Посмотрите военный бюджет Штатов. Он в несколько раз перекрывает весь бюджет нашей страны. Военный бюджет США 2020 год $750 млрд. Бюджет Украины 2020 1095 млрд. грн. или грубо $40 млрд. Иначе говоря военный бюджет Штатов в 18 раз !!!!! больше всего бюджета Украины. Какая нахер армия не хуже чем в Штатах? За счет чего? К тому же напомню, что у нас уже был безблоковый статус. То что мы имеем сейчас в стране именно последствия это так называемого безблокового статуса. Умные страны всегда объединяются в военно-политические блоки чтобы совместно противостоять внешним агрессорам. На счет системы такой же как в Европе самостоятельно построить тоже полный бред. Равно как и надежда самостоятельно справиться с коррупцией. Это равносильно как лечить раковую опухоль только силами самого больного организма без оперативного и медикаментозного вмешательства.
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11.11.2020 14:12 Ответить
Насчет НАТО - полностью согласна. Но вот насчет вступления в ЕС - не совсем так, сначала страна подтягивает свое законодательство, экономику, судебную систему под европейский уровень, а уж затем вступает в союз. Ни одна страна не вступала в ЕС лишь по первому желанию, лишь после долгого курса реформ.
А что касается конкретно Украины, то для вступления в НАТО и ЕС ей нужно или кардинально склонить на свою сторону лидеров этих образований (в случае НАТО - США, в случае ЕС - Германию и Францию), либо кардинально улучшить свои взаимоотношения с соседями-членами этих организаций. Вон одна лишь маленькая Венгрия уже сколько блокирует простые саммиты Украина-НАТО, где речь о вступлении даже не идет.
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11.11.2020 14:20 Ответить
А где именно в моем посте сказано что либо о ЕС? Я говорил пока только о НАТО. Для вступления в ЕС у нас пока нет никаких возможностей. И именно по тем причинам, что Вы указали. ЕС это т.с. программа максимум, НАТО - это программа минимум. Причем для нас жизненно важная программа. Но к сожалению и она трудно достижима на данном этапе. Тем не менее нужно стремиться ее достичь. И по возможности в кратчайшее время.
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11.11.2020 14:31 Ответить
Я так поняла, что ваши слова "На счет системы такой же как в Европе самостоятельно построить тоже полный бред. Равно как и надежда самостоятельно справиться с коррупцией. Это равносильно как лечить раковую опухоль только силами самого больного организма без оперативного и медикаментозного вмешательства." - это не про НАТО все-таки, а про ЕС.
Ну, с другой стороны, признаем честно - процентов на 70% ключи от НАТО для Украины лежат в Вашингтоне. Именно оттуда могут дать четкий сигнал о вступлении Украины и повлиять на другие члены Альянса (таких как Венгрия) - насколько я знаю, для вступления в НАТО также нужно единогласное решение всех его членов. Но, увы, пока что такие сигналы получает только Грузия, даже несмотря на ее территориальные проблемы
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11.11.2020 14:38 Ответить
На счет такой системы как в ЕС я просто сказал, что утопия ее самостоятельно построить. Только и всего. Просто тот, кому я отвечал, старается опять протолкнуть заезженную идею о том, что де у Украины свой особый путь. И она вполне самодостаточна и сама может всего добиться. Ничего не напоминает? 49% українців підтримують вступ до ЄС, 13,8% - до ЄврАзЕС, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6824 Только мы уже это проходили и проходим.
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11.11.2020 14:44 Ответить
в Прибалтике подобные существа имеют статус неграждан и голосовать права не имеют. если ты, мерзость, не довольное чем-то в государстве, собирай манатки и проваливай к милым сердцу кацапам...там хорошооооо.
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11.11.2020 13:42 Ответить
Если спросить этих дебилов что такое ЕврАзЭс, ни один из них не ответит, что это такое. Ну или почти.
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11.11.2020 13:44 Ответить
Хто тримає тих 13,8%сцяної вати котрі хочуть до *****? Валіза вокзал ********* Хай щастить вам у дорозі 49% українців підтримують вступ до ЄС, 13,8% - до ЄврАзЕС, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4134
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11.11.2020 13:45 Ответить
49 нормальных и еще 40 зебилов
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11.11.2020 13:47 Ответить
2022г - 99% украинцев "За" вступление в ЕС.
- Один "Против"!
- Кто?
- ЕС.
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11.11.2020 13:55 Ответить
Та де вони беруть такі дані??? На мокшанії чи ордло???Ідіоти що той кмис що ті 13%!!!
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11.11.2020 13:58 Ответить
З ОПЗЖ хочуть в ЄС ! )))
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11.11.2020 13:58 Ответить
Невероятно, но факт. 49% українців підтримують вступ до ЄС, 13,8% - до ЄврАзЕС, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5269
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11.11.2020 14:04 Ответить
Если учесть что к "зажопам" все коммуняки перебежали то процент про -кацапов ничтожен и с каждьім годом все меньше по мере вьімирания "совков".
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11.11.2020 13:58 Ответить
Один только вопрос, кто оплачивал данный "опрос"?
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11.11.2020 14:00 Ответить
Виборці Порошенка 87,2% і Смешка 60,5% за Євросоюз. Решта виборців за рашкостан, - це виборці баби жульки, клоуна і опзж - ексригів. Ті хто за "не приєднання до жодних союзів", як правило за росію. Зверніть увагу, таких жульки і мертвечука порівно 31,1% та 31,6%. Ті кому "важко відповісти" - це какаяразніца, що за умовчуванням означає за росію.

49% українців підтримують вступ до ЄС, 13,8% - до ЄврАзЕС, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 727
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11.11.2020 14:10 Ответить
Вообще-то за кацапов только "зажопы",которых по какой-то странной причине разделили на "бойковцев" и "мертвейчуковцев".
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11.11.2020 14:12 Ответить
"Зажопи" - це відверті прокацапські, а поговоріть з тими, хто за не приєднання, тобто нейтральний статус, то більшість буде вам торочити про родинні зв'язки, про нада дружіть с расієй і т. ін.
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11.11.2020 14:30 Ответить
Больше интересен результат по вступлению в НАТО - разрыв между нормальными людьми и сторонниками "внеблокового курса" - чуть выше статистической погрешности. И это без миллионов ватников Донбасса и Крыма.
Хотите референдума по НАТО?
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11.11.2020 14:12 Ответить
Не нужно утрировать.В случае проведения референдума за НАТО не менее 60% проголосует,были недавно данные.Все эти "сторонники внеблокового статуса" на данный референдум идти не собираются,им по большому счёту-всё равно.
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11.11.2020 14:15 Ответить
Как раз-таки в случае реального голосования результаты становятся еще более неопределенными. Так как в электорат "внеблокового статуса" также войдут и противники НАТО, а они (пенсионеры, многие бюджетники Юго-Востока) более дисциплинированный электорат. И, напротив, прозападная молодежь может и пропустить подобное голосование - кто живет не по месту прописки и не будет заморачиваться с поездкой на голосование, кто просто не захочет тратить время в выходной.
О какой-либо определенности результатов референдума о таком вопросе можно будет говорить, когда доля сторонников НАТО станет стабильно выше 70% по всей стране.
Насколько я помню, по некоторым опросам, противников выхода Британии из ЕС тоже было 55-60%. Но... Кто-то не смог пойти, кто-то почитал такой опрос и решил, что и без его голоса все решится в нужную сторону, у кого-то планы на выходные появились... И в результате, хоть и с минимальным перевесом, но победили сторонники отделения. Несмотря на все протесты и требования повторного голосования
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11.11.2020 14:28 Ответить
Ошибся респондентом. Уже исправил.
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11.11.2020 15:09 Ответить
Как показывает практика, в Украине очень много значит удачно проведённая предвыборная кампания. Если за пару месяцев до референдума вбухать в агитацию сотню-другую лямов, результат легко перевалит за 60%.
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11.11.2020 14:21 Ответить
Не забывайте, что аналогично три-четыре сотни лямов могут вкинуть и противники НАТО - подумаешь, у запоребиковых пенсионеров еще накопления сожрут. И еще столько же - полезным идиотам в Европе, которые будут "пристально следить", чтобы мы, ни дай Бог, не заводили уголовные дела и не преследовали тех, кто будет финансировать нужную антиНАТОвскую картинку в СМИ - мол, свобода слова в опасности
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11.11.2020 14:31 Ответить
Политтехнологи Порошенко предполагаю мыслили так же как Вы. То и получили. Недооцениваете вы украинцев. Вы считаете среднестатистического украинца желудком на нгожках, которого за уши от телевизора не оттащишь. И что ему в моск вольет телевизор то и получится. А это не так. И доказательство тому, что Порошенко имея два телеканала и немалые средства на рекламу, так и не смог сагитировать обывателя проголосовать за себя. Так что у Порошенко не получилось почему-то получить результат легко переваливаемый за 60%. А вот в 2014 году он получил легко 54% даже не напрягаясь. Вот и думайте почему. Научитесь уважать сначала своего избирателя. Может и результаты на выборах другими станут.
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11.11.2020 14:39 Ответить
Зря Вы затронули здесь Порошенка! Сейчас полыхнёт жесткий батхёрт.))
Хотя пример очень хороший. Политтехнологи Петра как раз заслуживают похвалы и по киевскому торту в подарок.
Весной 2013года, социологическая группа Рейтинг проводила "президентский опрос", в котором присутствовала и фамилия Порошенко. Недавно уволившегося министра Януковича хотели видеть президентом целых 1,2% граждан. Но начался Майдан и благодаря отчасти качественному пиару, отчасти кулуарным договорённостям олигархических групп, Порошенко стал президентом.
А весной 2019 то, что вы подаёте, как фиаско, я расцениваю как серьёзный успех. Благодаря опять таки махровому пиару в правильно выбранной целевой аудитории, Порошенко остался в политике. Хотя, не безосновательно, имел все шансы вылететь из неё, как пробка. И теперь у него не только заводы, газеты, пароходы, но и целая партия в парламентах различных уровней с красивым названием и рейтингом в стабильные 15%.
Типичный никому не интересный олигрх с 1,2% или Гетьман-реформатор с 15%. Не плохо в сухом остатке!
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11.11.2020 15:08 Ответить
Может Вы и правы в своих суждениях, но все таки я не согласен с тем, что Порошенко в 2019 году совсем бы вылетел из политики. Все таки своего так называемого железного электората у него численность от 8 до 18% колеблется. Согласен, что благодаря медийным ресурсам в том числе.
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11.11.2020 15:14 Ответить
Граждане, желающие в ЕврАзЭС, могут вступить туда, хоть сегодня- чемодан, вокзал и т.д.
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11.11.2020 14:16 Ответить
Не все умеют критически мыслить.
Знаете как раньше отвечали на вопрос: "от куда ты это знаешь?" а ответ был такой: "в газете прочитал или по телевизору сказали" и это для человека была истина истин.
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11.11.2020 14:17 Ответить
Волю народа нужно исполнять! ЄС и НАТО выбор Украинского Народа.Польша уже давно прошла этот путь, зарплаты 1000-2000$,пенсии 500-1000$ а кому рваные лапти чемодан, вокзал, сибирь фигурки из дерьма лепить.
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11.11.2020 14:18 Ответить
С 2004-го пытаются исполнить. Но видно рожей не вышли для ЕС.)
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11.11.2020 14:21 Ответить
Тупой кацап,мьі безвизовьій режим с ЕС только в 16 м году получили, с какого 2004 года, лапоть под прокси?
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11.11.2020 17:43 Ответить
ЕврАзЭС --- ЕроАтомнаяЕлектроСтанция.
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11.11.2020 14:18 Ответить
А нафиг нам вступать в нищую Рашка если под боком есть богатая Европа.
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11.11.2020 14:19 Ответить
От скажите мене, накой черт здалась нам эта Россия?
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11.11.2020 14:21 Ответить
Ну хотіти то таке діло..
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11.11.2020 14:22 Ответить
Светлое будущее не за горами.
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11.11.2020 14:30 Ответить
по данных психиатрических исследований, в любой выборке всегда около 12-14% латентных шизиков, которых грамотные дирижёры всегда используют как зажигалочек для остальной массы, в которой те находятся и создания с их помощью из неё толпы, охваченной коллективным бессознательным и легко дирижируемой самим дирижёром. главное, кто платит этому управленцу толпы и куда он ведёт потом всю эту массу по желанию заказчика.
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11.11.2020 14:36 Ответить
49% -- в...
.

27% -- ни, ни...
+

13,8% - за..
= 48,8%
 -- Стой! Кто идёт?!
-- Уже никто, никуда не идёт... (с)
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11.11.2020 14:38 Ответить
Во-первых, заголовок не правильный. Создаётся иллюзия что кто-то, кого-то ПРИГЛАСИЛ и нужно решить. А во-вторых, если говорить о стремлении, то такие вопросы нужно выносить на референдум. А не устраивать цирк с вопросами в стиле Зе- "хотите ли вы, чтобы трава была зеленее, а дерьмо пахло цветочками?" Да и стремление это "вода". Азаров вон тоже утверждает, что он стремился в ЕС и кстати был намного ближе, чем Порошенко с Зе вместе взятыми.
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11.11.2020 14:41 Ответить
От куда 13,8%??? если за ОПЗЖ 20% и за Шария 2%

Так что выходит половина ватников хотят в ЕС.
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11.11.2020 14:41 Ответить
Бляха-муха, это каким же "недюжинным" интеллектом необходимо обладать, что бы стремиться в ЕврАзЭС.??? У меня это не укладывается в голове, я никогда не смогу понять их выбор.
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11.11.2020 14:42 Ответить
Интересно, как среди прихильникив кума ***** затесались желающие вступить в ЕС и НАТО...
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11.11.2020 14:44 Ответить
без болота путина никто не выживет,даже южная осетия и абхазия.но сейчас денег нет.
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11.11.2020 14:45 Ответить
14% холопов и хохляцкой черни на шестой год войны это поный провал министерства образования и министерства информационной политики.
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11.11.2020 14:48 Ответить
13,8 тупих г@ндонів в їхнє сране ЕврАзЭС і переселити, щоб тут ними і їх родичами не смерділо
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11.11.2020 14:49 Ответить
О тих 13,8% - що за вступ до ЄврАзЕС із РФ треба в Україні, як ховрахів при Сталіні, виловювати і піонерам давати ордени за їх знешкодження.
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11.11.2020 14:51 Ответить
Донбас потрібно не повертати, а робити з нього резервацію років на 50, а потім вирішити що з ним робити.
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11.11.2020 15:47 Ответить
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Українська письменниця Оксана Забужко опублікувала карту зміни демографічного складу окупованої паРашей УНР. .
О. Забужко "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортували, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь путлінскій "Югавасток", " під зав'язку заселений прибульцями - москалями. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в кривавий срср в НКВД ще до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого українського народу. Ось чому в Україні і став такий проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті і замаскованих під нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, неменше вони виють и зараз.
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11.11.2020 19:20 Ответить
При прошлой власти в НАТО хотела половина,а в ЕС большинство...здобулы...
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12.11.2020 01:24 Ответить
13,8% - предателей и потенциальных палачей украинцев, как уже было в 1918-1933.
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18.11.2020 19:08 Ответить
 
 