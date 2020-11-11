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Совместные учения украинских и эстонских пограничников пройдут в Балтийском море в следующем году, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Совместные учения украинских и эстонских пограничников пройдут в Балтийском море в следующем году, - ГПСУ

Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко и генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмар Вахер провели онлайн-встречу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, в ходе встречи было отмечено активное сотрудничество между пограничными ведомствами обеих стран. В частности, стороны планируют обмениваться опытом в сфере охраны границ, анализа рисков и обмена информацией, подготовки подразделений Морской охраны и взаимодействия оперативных сотрудников.

Дейнеко поблагодарил за инициативу и готовность эстонской стороны усилить потенциал Морской охраны Госпогранслужбы Украины путем проведения серии тренингов и стажировок в Балтийском море.

В сообщении отмечается, что совместные учения должны были состояться летом этого года, но из-за пандемии их перенесли на следующий год.

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По итогам онлайн-встречи представители сторон договорились подписать План развития сотрудничества на 2021-2022 годы, а также интенсифицировать обмен информацией относительно возможных каналов нелегальной миграции и наркотрафика.

Автор: Анна Судак
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Ну як же кацапам не всунути своє брудне рило в укр.справи !? Пшел мокша нах ! І мовчки
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11.11.2020 14:00 Ответить
 
 