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Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины

В Сумской области задержали женщину-кассира, которая из кассы похитила 273 тыс. 817 грн наличными для погашения своего кредита.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как установило следствие, женщина работала кассиром в компании по оказанию услуг экспресс-доставки. Имея доступ к наличности клиентов, полученной для дальнейшего ее перевода, зачисления на счета получателей и т.п., женщина присвоила 273 тыс. 817 грн. С полученными таким путем средствами подозреваемая совершала финансовые операции, в частности - использовала для погашения своих кредитных займов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 209, (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудница столичного банка похитила у клиентов 12,3 млн грн, - прокуратура

Досудебное следствие проведено Тростянецким отделением полиции Ахтырского ОП ГУ ЧП в Сумской области под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры.
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Топ комментарии
+2
и не будет ей - НИ-ЧЕ-ГО..
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11.11.2020 13:49
+2
Нихрена себе у этой кобылы кредитные займы
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11.11.2020 13:52
+2
Жіночка таки сяде, бо ні на одного суддю ій грошей не вистачить, там трохи більші гроші бігають!
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11.11.2020 14:37
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и не будет ей - НИ-ЧЕ-ГО..
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11.11.2020 13:49 Ответить
Ну если поделится деньгами с судьей,то может еще и наградят. Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины - Цензор.НЕТ 4991
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11.11.2020 14:01 Ответить
Ахаха, ну даааа. Сперва она будет сидеть... не на зоне, а потом вопить шоб ее посадили. И это круто. Ибо хозяин тут прав - всякое говно не должно делать то шо Хозяин делает. Ты бы как ей сказал то? "выговор"? всего лишь? - сомневаюсь
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11.11.2020 15:07 Ответить
не будет она сидеть
в суде всё развалится,а еще окажется,что она мать-одиночка,больная-хромая,с матерью иждивенкой,ветераном КПСС и т.д...
плюс плохое документирование на этапе служебного расследования,плюс поменяет слегонца показания..
максимум - условный срок и выплата по 5 гривен в месяц в течение 100 лет..
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11.11.2020 15:16 Ответить
Аль Капоне бы поспори. Захотят - вые*ут. просто кому оно нажо то. сказала шо ой! - пошла на свои лет, а еси вые... то тут и варианты есть.
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11.11.2020 16:59 Ответить
стрёмные варианты,как за 200 к..
хотя,дурачья у нас немеряно..
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11.11.2020 17:22 Ответить
ммм, позавчера читал статью про т.н. "коллекторов" - ипут граждан так шо, даже слушая срачи Вольнова с ними - то срачи просто легкая помесь сказки и таксы.
доводят до самоубийств лохов то. так шо ее мона тупо так подзае...ть шо она просто останется в одних носках, но довольная шо еще пока не.... ну, кадыровцы знают
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12.11.2020 08:48 Ответить
тут как повезёт -немало этих дегенератов "коллекторов" здоровье потеряли на фронтах вымогательства..
на днях,читал,в Дарницком районе,не у той бабули чето просить приехали,сына у неё тренер по кику оказался,быренько с тренировки с пацанами подъехали,от3,14здили убёков так,что двое до сих пор в БСП в реанимации отдыхают..
и на ножички,и на картечь нарывались - всего не учтёшь,так что флаг им в руки.. Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины - Цензор.НЕТ 9576
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12.11.2020 09:27 Ответить
Я только за, но ёсть закон, которому рочёму-то наср. на граждан.
Ну реально - почитал как дёйствуют эти ублюдки, это же чистый криминал. плюс - сына Мосийчука терроризировали, дозванивались даже до далеких родственников, которые вообще не тут живут то. Хотя, в пранках они вроде бы культурно общются, пока пранкер Вольнов их не выведет на уг.розы то.
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12.11.2020 09:34 Ответить
при принятом законе о короткостволе эта профессия быстро вымрет..
в прямом смысле слова,мир это уже проходил..
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12.11.2020 09:47 Ответить
та ну. что дает "короткоствол"?
у нас = толкнул быка, тот те врезал, ты его уложил - "наминянапале". Ну так же видится, или нет?
Грамотный закон сперва, ...(на который всем будет наср.), потом - защита, адекватная жилья, а ношение я х.з., хотя, мусоров из бюджета спонсируем - огого как, ну и пусть, пусть трупы убирать будут с улиц то.
Не знаю, братан, но тут "короткоствол" вводить как наверное чукчам миниганы раздать.
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12.11.2020 10:08 Ответить
я про него вспомнил в контексте альтернативы борзым коллекторам..
а так,конечно,нашему населению это категорически противопоказано..
хотел написать "пока" противопоказано,но понимаю,что "вообще"..
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12.11.2020 11:27 Ответить
Ну ага, "Порох" сказал - "не на часі" в ответ на петицию, это еще мягко, но он имел ввиду - холопам не положено таскать волыны бо у судей и так яиц нету, а так - еще и отстрелят Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины - Цензор.НЕТ 8560

Постепенно, грамотно, можно и вводить это, но когда бухое быдло носит и знает "все, разрешили", то как-то напряжно.
Культура - главное, чего не особо наблюдаем то. Ну и щас реально дико шо имея разрешенный гладкоствол, бандита в своей хате можно пристрелить только написав завещение и собрав сухари на зону.
не знаю, но страна дураков, уж прости.те Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины - Цензор.НЕТ 1084
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12.11.2020 11:38 Ответить
Нихрена себе у этой кобылы кредитные займы
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11.11.2020 13:52 Ответить
кандидат в слуги народа! Тим паче є місце в Воловецькій ОТГ, там лох від слуг взяв всього 80 тищ )))
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11.11.2020 14:18 Ответить
паче\\\\\\\

что это? эт не укр. слово, вроде?
кривляються тут мне Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины - Цензор.НЕТ 6123
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11.11.2020 15:09 Ответить
Жіночка таки сяде, бо ні на одного суддю ій грошей не вистачить, там трохи більші гроші бігають!
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11.11.2020 14:37 Ответить
Навіть не вистачить, щоб викупити рятівну клітчасту ковдру.
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11.11.2020 14:42 Ответить
Если отт многого украсть немножко , это не кража , а только делёжка .
(С) .М. Горький .
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11.11.2020 16:08 Ответить
 
 