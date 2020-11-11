Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины
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В Сумской области задержали женщину-кассира, которая из кассы похитила 273 тыс. 817 грн наличными для погашения своего кредита.
Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как установило следствие, женщина работала кассиром в компании по оказанию услуг экспресс-доставки. Имея доступ к наличности клиентов, полученной для дальнейшего ее перевода, зачисления на счета получателей и т.п., женщина присвоила 273 тыс. 817 грн. С полученными таким путем средствами подозреваемая совершала финансовые операции, в частности - использовала для погашения своих кредитных займов.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 209, (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное следствие проведено Тростянецким отделением полиции Ахтырского ОП ГУ ЧП в Сумской области под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры.
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в суде всё развалится,а еще окажется,что она мать-одиночка,больная-хромая,с матерью иждивенкой,ветераном КПСС и т.д...
плюс плохое документирование на этапе служебного расследования,плюс поменяет слегонца показания..
максимум - условный срок и выплата по 5 гривен в месяц в течение 100 лет..
хотя,дурачья у нас немеряно..
доводят до самоубийств лохов то. так шо ее мона тупо так подзае...ть шо она просто останется в одних носках, но довольная шо еще пока не.... ну, кадыровцы знают
на днях,читал,в Дарницком районе,не у той бабули чето просить приехали,сына у неё тренер по кику оказался,быренько с тренировки с пацанами подъехали,от3,14здили убёков так,что двое до сих пор в БСП в реанимации отдыхают..
и на ножички,и на картечь нарывались - всего не учтёшь,так что флаг им в руки..
Ну реально - почитал как дёйствуют эти ублюдки, это же чистый криминал. плюс - сына Мосийчука терроризировали, дозванивались даже до далеких родственников, которые вообще не тут живут то. Хотя, в пранках они вроде бы культурно общются, пока пранкер Вольнов их не выведет на уг.розы то.
в прямом смысле слова,мир это уже проходил..
у нас = толкнул быка, тот те врезал, ты его уложил - "наминянапале". Ну так же видится, или нет?
Грамотный закон сперва, ...(на который всем будет наср.), потом - защита, адекватная жилья, а ношение я х.з., хотя, мусоров из бюджета спонсируем - огого как, ну и пусть, пусть трупы убирать будут с улиц то.
Не знаю, братан, но тут "короткоствол" вводить как наверное чукчам миниганы раздать.
а так,конечно,нашему населению это категорически противопоказано..
хотел написать "пока" противопоказано,но понимаю,что "вообще"..
Постепенно, грамотно, можно и вводить это, но когда бухое быдло носит и знает "все, разрешили", то как-то напряжно.
Культура - главное, чего не особо наблюдаем то. Ну и щас реально дико шо имея разрешенный гладкоствол, бандита в своей хате можно пристрелить только написав завещение и собрав сухари на зону.
не знаю, но страна дураков, уж прости.те
что это? эт не укр. слово, вроде?
кривляються тут мне
(С) .М. Горький .