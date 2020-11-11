Украина готовится к развертыванию временных госпиталей в Киеве, Одесской и Донецкой областях, - Ляшко
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Временные госпитали для лечения коронавируса могут появиться уже в ближайшее время. Для развертывания дополнительных мест рассматривают Киев, Донецкую и Одесскую области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санитарный врачи Виктор Ляшко.
"Как врач я бы не хотел, чтобы у нас были развернуты временные госпитали и в них оказывалась медицинская помощь. Я хотел бы, чтобы вся медицинская помощь оказывалась в пределах учреждений здравоохранения. И желательно, чтобы мы даже 50% не задействовали, а оставались в тех 30%, которые есть", - сказал Ляшко.
Но по словам главного санврача, Украина приближается к развертыванию временных госпиталей.
"Сегодня рассматриваются три области: Одесская, Донецкая и Киев. Определены локации, определенна смета и на ближайшем заседании правительства эти деньги будут перераспределены в субвенции на областные государственные администрации, чтобы они начали развертывание и подготовку к развертыванию" , - объяснил Ляшко.
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Наложить временный арест на гостиницы,расположенных вблизи с больницами , с доплатой персоналу ... Например в Киеве гостиница "Киев"- управления делами ВС, гостиница "Национальная"...
Кроме того задействовать ведомственные больницы Укрзализныци,.. Феофанию - для слуг народа... десятки центральных и областных госпиталей силовых ведомств и не надо разворачивать, неприспособленные для жилья дворцы спорта и пр.