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Украина готовится к развертыванию временных госпиталей в Киеве, Одесской и Донецкой областях, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина готовится к развертыванию временных госпиталей в Киеве, Одесской и Донецкой областях, - Ляшко
Фото: tsn.ua

Временные госпитали для лечения коронавируса могут появиться уже в ближайшее время. Для развертывания дополнительных мест рассматривают Киев, Донецкую и Одесскую области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санитарный врачи Виктор Ляшко.

"Как врач я бы не хотел, чтобы у нас были развернуты временные госпитали и в них оказывалась медицинская помощь. Я хотел бы, чтобы вся медицинская помощь оказывалась в пределах учреждений здравоохранения. И желательно, чтобы мы даже 50% не задействовали, а оставались в тех 30%, которые есть", - сказал Ляшко.

Но по словам главного санврача, Украина приближается к развертыванию временных госпиталей.

"Сегодня рассматриваются три области: Одесская, Донецкая и Киев. Определены локации, определенна смета и на ближайшем заседании правительства эти деньги будут перераспределены в субвенции на областные государственные администрации, чтобы они начали развертывание и подготовку к развертыванию" , - объяснил Ляшко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вже потрібно нові великі морги побудувати, щоб не валялись трупи під парканом! Бо неефективна робота Кабміну та Офісу Президента не дасть жодних результатів в зменшенні захворюваності. Тому потрібно думати ще на крок вперед і будувати нові великі морги та крематорії.
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11.11.2020 13:58 Ответить
тебя дурака давно нужно заморозить, день и ночть строчишь тут всякую уйню!
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11.11.2020 14:22 Ответить
Ну вы максимально сказал уже, нам ракеты надо, а не морги, Пашинян поп.робовал, но обосрался, давайте вы, но на Марсе или где там вас бы знали как оперуполномоченного Адмирала Галактического флота имени Трампа, оу, Маккейна, ой, Байлена, ну впрочем кого-то там
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11.11.2020 15:04 Ответить
Ввести особое положения !!!

Наложить временный арест на гостиницы,расположенных вблизи с больницами , с доплатой персоналу ... Например в Киеве гостиница "Киев"- управления делами ВС, гостиница "Национальная"...

Кроме того задействовать ведомственные больницы Укрзализныци,.. Феофанию - для слуг народа... десятки центральных и областных госпиталей силовых ведомств и не надо разворачивать, неприспособленные для жилья дворцы спорта и пр.
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11.11.2020 14:08 Ответить
- И я глубоко уверен, товарищи, что в нашем городе с каждым годом будет появляться всё больше и больше новых столовых для нищих… и стариков.(c)
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11.11.2020 14:11 Ответить
вы только не обкакайтесь как во всех других начинаниях
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11.11.2020 14:56 Ответить
По примеру главного зеленого клоуна вся его шантрапа тоже стала засчитывать в качестве работы пустопорожний ТРЁП. Он всю жизнь, якобы, "РАБОТАЛ" языком со сцены, теперь все они - точно также... Расстояние от зеленых обещаний до их выполнения - от 1-3 месяцев до бесконечности........
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11.11.2020 15:18 Ответить
Сколько можно готовится? Давно пора уже развернуть.
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11.11.2020 15:58 Ответить
 
 