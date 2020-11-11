Больных COVID-19 из "красной" зоны на Прикарпатье будут отправлять в больницы "оранжевой", - представитель ОГА Кобельская

Из-за сложной ситуации в прикарпатских больницах, которые относятся к "красной" карантинной зоне, пациентов с COVID-19 или подозрением будут госпитализировать в другие медицинские учреждения.

Об этом Суспільному сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Ирина Кобельская, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольшая нагрузка ложится на те заведения, которые находятся в красных зонах. Там наихудшая ситуация с загруженностью коек. Поэтому будут менять маршруты пациентов - госпитализировать в те заведения, где меньше больных", - говорит Ирина Кобельская.

29 ноября в Ивано-Франковской области дополнительно развернули 556 коек для лечения больных COVID-19.

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"Еще два заведения мощностью 220 коек дополнительно будем подавать на контракты с Национальной службой здоровья Украины. Есть в резерве еще три больницы, которые планируем привлекать для оказания помощи", - добавила Кобельская.

Издание отмечает, что на прошлой неделе до 10% медработников, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, находились на больничном.

На данный момент четыре города и пять районов Прикарпатья - в "красной" зоне.

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