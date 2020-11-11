Повышая акцизы на ТИЭН сразу в 4 раза, народные депутаты провоцируют опасный конфликт с крупнейшими налогоплательщиками страны, - Забловский

Об этом в своей колонке пишет руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.



По его словам, в зоне риска 50 млрд грн налогов и 50 тыс. рабочих мест.



"Четыре крупнейшие табачные компании Украины входят в ТОП-12 налогоплательщиков Украины. За прошлый год они уплатили суммарно около 50 млрд грн налогов. Всего на отрасль работает (фабрики, компании-партнеры) около 50 тыс. украинцев. Можно создавать головную боль крупнейшим работодателям и налогоплательщикам, но это усиливает риск дополнительного безработицы и бюджетных потерь - и это при полномасштабном экономическом кризисе ", - заявляет Забловский.



По его мнению, повышение налога сразу в 4 раза независимо от отрасли - это очень негативный сигнал для любого инвестора.

"В ближайшие годы производство ТИЭН будет расти. И компании-производители будут решать, в каких странах открывать новые центры производства, новые экспортные хабы для ТИЭН. В Украине уже есть и потенциальная основа для производственной базы (в частности, в Харьковской, Черниговской областях), и потенциально большой рынок потребителей - курильщиков, которые хотят переходить на ТИЭН. Но закон №466 ставит эти перспективы под риск ", - считает эксперт.

По словам специалиста, закон №466 добавил проблем для многих отраслей - IT-сектора, экспортеров, металлургов и создал дополнительные коррупционные риски.



"В условиях кризиса и уже имеющихся тяжелых потерь украинского бизнеса любое усиление налогового или административного давления на бизнес может привести к крайне опасным и необратимым последствиям - для всей украинской экономики и целом Украины", - предостерегает Забловский.



Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также уже официально высказалось против резкого повышения акциза на ТИЭН, указав, что более правильным является постепенное повышение с запланированным графиком повышения на несколько лет, как это сделано в отношении традиционных сигарет.

Похожую позицию высказали и в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины, считая, что постепенное повышение акцизов принесет госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, чем резкое одномоментное повышение.