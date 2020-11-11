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Новости Общество
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налоги (3182) табак (284) электронные сигареты (44)

Повышая акцизы на ТИЭН сразу в 4 раза, народные депутаты провоцируют опасный конфликт с крупнейшими налогоплательщиками страны, - Забловский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Повышая акцизы на ТИЭН сразу в 4 раза, народные депутаты провоцируют опасный конфликт с крупнейшими налогоплательщиками страны, - Забловский

Об этом в своей колонке пишет руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.


По его словам, в зоне риска 50 млрд грн налогов и 50 тыс. рабочих мест.


"Четыре крупнейшие табачные компании Украины входят в ТОП-12 налогоплательщиков Украины. За прошлый год они уплатили суммарно около 50 млрд грн налогов. Всего на отрасль работает (фабрики, компании-партнеры) около 50 тыс. украинцев. Можно создавать головную боль крупнейшим работодателям и налогоплательщикам, но это усиливает риск дополнительного безработицы и бюджетных потерь - и это при полномасштабном экономическом кризисе ", - заявляет Забловский.


По его мнению, повышение налога сразу в 4 раза независимо от отрасли - это очень негативный сигнал для любого инвестора.
"В ближайшие годы производство ТИЭН будет расти. И компании-производители будут решать, в каких странах открывать новые центры производства, новые экспортные хабы для ТИЭН. В Украине уже есть и потенциальная основа для производственной базы (в частности, в Харьковской, Черниговской областях), и потенциально большой рынок потребителей - курильщиков, которые хотят переходить на ТИЭН. Но закон №466 ставит эти перспективы под риск ", - считает эксперт.
По словам специалиста, закон №466 добавил проблем для многих отраслей - IT-сектора, экспортеров, металлургов и создал дополнительные коррупционные риски.


"В условиях кризиса и уже имеющихся тяжелых потерь украинского бизнеса любое усиление налогового или административного давления на бизнес может привести к крайне опасным и необратимым последствиям - для всей украинской экономики и целом Украины", - предостерегает Забловский.


Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также уже официально высказалось против резкого повышения акциза на ТИЭН, указав, что более правильным является постепенное повышение с запланированным графиком  повышения на несколько лет, как это сделано в отношении традиционных сигарет.
Похожую позицию высказали и в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины, считая, что постепенное повышение акцизов принесет госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, чем резкое одномоментное повышение.
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Топ комментарии
+7
Снова пургу несешь. Повышая акцизы на ТИЭН сразу в 4 раза, народные депутаты провоцируют опасный конфликт с крупнейшими налогоплательщиками страны, - Забловский - Цензор.НЕТ 2451 Никто не будет производить сигареты при таком акцизе. А курить будут, будет процветать контрабас.
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11.11.2020 14:08
+6
Скільки ще наламають дров ці недоумки до кінця своєї каденції?
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11.11.2020 14:03
+5
И деньги нужны сейчас, так как скоро будет шухер и придется сваливать с бабками из разграбленной страны)
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11.11.2020 14:10
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Виробники цигарок не створюють ці прибутки, а лише збирають гроші у споживачів і передають акциз в кишеню держави, тому менше гонору, бо цигарки можна робити і без провідних міжнародних компаній.
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11.11.2020 14:00 Ответить
Снова пургу несешь. Повышая акцизы на ТИЭН сразу в 4 раза, народные депутаты провоцируют опасный конфликт с крупнейшими налогоплательщиками страны, - Забловский - Цензор.НЕТ 2451 Никто не будет производить сигареты при таком акцизе. А курить будут, будет процветать контрабас.
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11.11.2020 14:08 Ответить
Може саме така мета у блаЗЄнськи? Можна буде запитувати у блаЗЄня: ...скільки вам заносять за кожен блок контрабандних цигарок?... Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 3052
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11.11.2020 14:13 Ответить
Он благодаря акцизам уже процветает. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 2814 И будет только увеличиваться. Потому как выгоден. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 2814
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11.11.2020 14:23 Ответить
Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 7300
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11.11.2020 14:13 Ответить
Скільки ще наламають дров ці недоумки до кінця своєї каденції?
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11.11.2020 14:03 Ответить
"Та панимаеш,деньги очень нужны..." (с)
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11.11.2020 14:07 Ответить
И деньги нужны сейчас, так как скоро будет шухер и придется сваливать с бабками из разграбленной страны)
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11.11.2020 14:10 Ответить
Я не курю,так что с меня они могут получить бесплатно только материал для анализа кала
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11.11.2020 14:11 Ответить
Опосередковано Ви палите також. Ось схема: я -- затятий курець. Мені підняли ціну на цигарки. Я компенсую це підняттям ціни на хліб, який я виготовляю. Ви приходите купити хліба та доплачуєте мені на цигарки Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 3431
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11.11.2020 14:16 Ответить
Напрямую не плачу.
Я ваще всеми силами стараюсь не платить этой власти.
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11.11.2020 14:18 Ответить
А какой платил? Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 1406
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11.11.2020 14:40 Ответить
Раньше я платил прямые налоги. Сейчас - нет
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11.11.2020 14:42 Ответить
И Януковичу? Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 3033
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11.11.2020 14:48 Ответить
Яныку платил, брехать не буду. Но с тех пор много воды утекло.
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11.11.2020 14:50 Ответить
Понятно. Вопросов больше не имею. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 1027
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11.11.2020 14:56 Ответить
А вааще,когда риский император Калигула профараонил бабки страны, он открыл лупанарий (публичный дом) где в роли проституток выступали жены сенаторов.
Слуги ж народа или как?
Пусть попробуют. Пусть не только они но и их половины послужат народу. Даже ниче криминального,их просто легализуют
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11.11.2020 14:10 Ответить
Угу.И с "анала" снять табу. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 7737
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11.11.2020 14:14 Ответить
в разі якщо це відбудеться, бордель буде для геїв.
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11.11.2020 16:00 Ответить
Это что же получается?И бубочкины айкосы подорожают?Слуги,вы там хоть сображаете за что голосуете? Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 8558
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11.11.2020 14:11 Ответить
..........эмммм расшифруйте пожалуста что ето есть ТИЭН - электронное курево или китайская
TIENS........ ???
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11.11.2020 14:26 Ответить
ТИЭН - Тайно Изготовленый Электрический Наркотик. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 4196
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11.11.2020 16:59 Ответить
а я то думал Тибе Ишо Энто Нуно?............
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12.11.2020 06:00 Ответить
В стране бандитов и воров... ... Продажных шлюх и депутатов... . Забытых властью стариков... . . И разжиревших бюрократов... . . Дорог разбитых... . . И дворцов, растущих, как грибы с откатов... . . Очередной закон готов-----БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ И МАТОМ!
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11.11.2020 15:41 Ответить
Рак легенів - лише за це треба боротися з тютюнопалінням та тютюновими фабриками. Ті гроші, які йдуть в казну не покривають тих збитків які наносяться державі та народу України.
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11.11.2020 15:59 Ответить
Які такі збитки? Суцільний прибуток! Середній вік сменрті чоловіків в Україні 68 років. Це ж прекрасно для пенсійного фонду - лише три роки пенсії. Де ж тут збитки? А якщо враховувати що "медицина" в Україні тепер платна то взагалі рак пацієнта це "джек пот" для "медиків" та трунарів. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 3191
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11.11.2020 17:06 Ответить
Бачите, - коментар про "жителів іорданської долини" хутко зник. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 5635
Здєсь вам нє тут... во ізбєжаніє, так сказать... ібо чрєвато. )))
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11.11.2020 17:55 Ответить
хрен завёрнутый в газету заменяет сигарету
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11.11.2020 16:51 Ответить
Армєйскій юмар. А ше казали, - "курі бамбук". )))
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11.11.2020 17:01 Ответить
курить должно быть очень дорого, вредно и постыдно.
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11.11.2020 19:34 Ответить
 
 