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Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объясняет, что карантин выходного дня планируют ввести из-за того, что украинская экономика не выдержит полного локдауна.

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль заметил, что в последний месяц в Украине фиксируется экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19.

"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия - все они идут на усиление карантинных мероприятий, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому Правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине "карантина выходного дня", - сказал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин будет поддерживать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+8
никакая экономика не выдержит популистов и непрофессионалов...
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11.11.2020 14:35
+7
В итоге будет как в анекдоте - и зайцев не спас и перед ребятами неудобно... И от вируса не защитяться и экономику убьют.
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11.11.2020 14:35
+6
Весенний карантин, когда работал только бизнес олигархов, а малый и средний бизнес сидел по домам, показал, что налоги в нашей стране платит как раз только малый и средний бизнес. Поэтому он и хочет, чтобы рабы пахали
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11.11.2020 14:38
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В итоге будет как в анекдоте - и зайцев не спас и перед ребятами неудобно... И от вируса не защитяться и экономику убьют.
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11.11.2020 14:35 Ответить
никакая экономика не выдержит популистов и непрофессионалов...
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11.11.2020 14:35 Ответить
Если не поможет,введем карантин рабочего дня.
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11.11.2020 14:36 Ответить
Економіка України не витримала клоунів при владі. Але кого це турбує?
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11.11.2020 14:36 Ответить
Весенний карантин, когда работал только бизнес олигархов, а малый и средний бизнес сидел по домам, показал, что налоги в нашей стране платит как раз только малый и средний бизнес. Поэтому он и хочет, чтобы рабы пахали
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11.11.2020 14:38 Ответить
Ми вже бачили як весною одні сиділи на карантині, а інші, зі зв'язками при владі, працювали.
Цього разу буде так само.
Захворюваність не зменшиться, а бізнес втратить.
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11.11.2020 14:39 Ответить
Павка Корчагин с тифом работал! Вот на кого начать нужно. Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 499
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11.11.2020 14:40 Ответить
"Пропал калабуховский дом"©
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11.11.2020 14:40 Ответить
Дурак имеет великое преимущество перед человеком образованным: он всегда доволен собой.Наполеон
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11.11.2020 14:44 Ответить
А в выходные по дуроскопу - Квартал... Лепота!
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11.11.2020 14:44 Ответить
Бесполезный карантин. ТРЦ и так полупустые в Киеве, то же и с транспортом. Соответственно никакой передачи вируса в выходной день нет и быть не может. Зато теперь в будние будет бум. Все будут пытаться сделать в будние то что могли бы сделать в выходные и заболевших станет еще больше. Это будет доказано цифрами. Потом скажут извините ошиблись, вводим двухнедельный карантин. А сделано для того чтобы сказать ну мы же пытались не вводить жесткий карантин но не вышло. Обычная попытка снять с себя ответственность. Кому нужно такое правительство?
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11.11.2020 14:44 Ответить
Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3220
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11.11.2020 14:49 Ответить
Слишком широко начинали весной-ловили людей в парках, речках,метро закрыли(все страны переплюнули).Шиканули,а теперь денег не хватило.
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11.11.2020 16:37 Ответить
 
 