Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объясняет, что карантин выходного дня планируют ввести из-за того, что украинская экономика не выдержит полного локдауна.

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль заметил, что в последний месяц в Украине фиксируется экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19.

"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия - все они идут на усиление карантинных мероприятий, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому Правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине "карантина выходного дня", - сказал премьер.

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