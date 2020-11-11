Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные"

Правительство компенсирует все больничные за самоизоляцию в случае обнаружения COVID-19 у близких людей.

Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Если заболел кто-то из членов вашей семьи, оставайтесь на самоизоляции - государство платит за такую самоизоляцию больничные. Мы возместим все больничные", - сказал Премьер.

По его словам, если в семье заболел кто-то, нужно оставаться на самоизоляции во избежание распространения коронавируса.

Добавим, в Украине количество оплачиваемых больничных за месяц выросло на около 49%.

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Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, выделение средств для подведения кислорода к кроватям в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом.