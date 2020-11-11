Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Правительство компенсирует все больничные за самоизоляцию в случае обнаружения COVID-19 у близких людей.
Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Если заболел кто-то из членов вашей семьи, оставайтесь на самоизоляции - государство платит за такую самоизоляцию больничные. Мы возместим все больничные", - сказал Премьер.
По его словам, если в семье заболел кто-то, нужно оставаться на самоизоляции во избежание распространения коронавируса.
Добавим, в Украине количество оплачиваемых больничных за месяц выросло на около 49%.
Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, выделение средств для подведения кислорода к кроватям в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
- стали безработными за время карантина 503 600 чел.;
- Трудоустроено безработных 291 300 чел; (за январь-сентябрь 2020г)
https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/diyalnist_dsz_09_2020.xlsx
Т.е. за 9 месяцев трудоустроено безработных всего 291 тысяча человек.
Как в том анекдоте:
- Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
- Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
вы, лядь медикам уже заплатили и обеспечили их всем необходимым..
ну может, конечно, кое кто из депутатской-прокуроской-министерской семьи и получит выплаты по такому "больничному"