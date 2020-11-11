РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5990 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
6 368 19
карантин (16730) больничный (54) Шмыгаль Денис (2321) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) самоизоляция (61)

Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи:

Правительство компенсирует все больничные за самоизоляцию в случае обнаружения COVID-19 у близких людей.

Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Если заболел кто-то из членов вашей семьи, оставайтесь на самоизоляции - государство платит за такую самоизоляцию больничные. Мы возместим все больничные", - сказал Премьер.

По его словам, если в семье заболел кто-то, нужно оставаться на самоизоляции во избежание распространения коронавируса.

Добавим, в Украине количество оплачиваемых больничных за месяц выросло на около 49%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, при каких условиях можно прекратить самоизоляцию после COVID-19: Есть три критерия

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, выделение средств для подведения кислорода к кроватям в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные" - Цензор.НЕТ 1558
показать весь комментарий
11.11.2020 14:47
+13
ой...капец...сказочник-обещун ...
вы, лядь медикам уже заплатили и обеспечили их всем необходимым..
ну может, конечно, кое кто из депутатской-прокуроской-министерской семьи и получит выплаты по такому "больничному"
показать весь комментарий
11.11.2020 14:49
+9
Ага..Заплатять 600 грн за два тижні.
показать весь комментарий
11.11.2020 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага..Заплатять 600 грн за два тижні.
показать весь комментарий
11.11.2020 14:43 Ответить
Смішний Шмигаль, думає що люди отримують ту зарплату яку бухгалтерія показує податковій! За ті копійки ніхто працювати не буде! А багато взагалі не оформлених на роботу! Що буде повертати Шмигаль? Чому не визначена державна допомога хворим на коронавірус і взагалі всім українцям на перідо карантину? США під час карантину платило кожному громадянину США по 1200 доларів, на їжу та засоби першої необхідності. А Україна взагалі нічого не давала, всі гроші витратили на дороги і там їх вкрали олігархи!
показать весь комментарий
11.11.2020 14:46 Ответить
ну да, легальной работы мало,вот и платить не придется,
показать весь комментарий
11.11.2020 14:44 Ответить
500 тыс рабочих мест уже создал... теперь больничные компенсирует... кого вы выбрали
показать весь комментарий
11.11.2020 14:45 Ответить
Он просто цифры перепутал. Согласно официальной статистике примерно столько потеряло работу:
- стали безработными за время карантина 503 600 чел.;
- Трудоустроено безработных 291 300 чел; (за январь-сентябрь 2020г)
https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/diyalnist_dsz_09_2020.xlsx

Т.е. за 9 месяцев трудоустроено безработных всего 291 тысяча человек.
Как в том анекдоте:
- Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
- Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
показать весь комментарий
11.11.2020 18:53 Ответить
Благодетель ты наш, 50% в неизвестном будущем, может быть когда-то выплатим Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные" - Цензор.НЕТ 1775
показать весь комментарий
11.11.2020 14:47 Ответить
Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные" - Цензор.НЕТ 1558
показать весь комментарий
11.11.2020 14:47 Ответить
ой...капец...сказочник-обещун ...
вы, лядь медикам уже заплатили и обеспечили их всем необходимым..
ну может, конечно, кое кто из депутатской-прокуроской-министерской семьи и получит выплаты по такому "больничному"
показать весь комментарий
11.11.2020 14:49 Ответить
А хто випише лікарняний здоровому, що хоче сидіти на самоізоляції? Сказочник!
показать весь комментарий
11.11.2020 14:53 Ответить
Так нихто. И, заметте, тут степаша ничего не соврал - все которые выпишут будут оплачены Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні" - Цензор.НЕТ 2556
показать весь комментарий
11.11.2020 15:03 Ответить
да да)возместите -тем что вы с ЕС возьмете за выкуп евроблях
показать весь комментарий
11.11.2020 14:56 Ответить
"мы возместим все больничные",както не понятненько,но креативненько,пля...
показать весь комментарий
11.11.2020 14:57 Ответить
А этот товарищ знает, сколько максимум дней больничного таки оплачивается?))
показать весь комментарий
11.11.2020 15:03 Ответить
Тарифы снизим в 2..нет, в 10 раз, учителям 4000$, медикам +300%. Но нарид продолжает верить. Шо за долбодятлы?
показать весь комментарий
11.11.2020 15:03 Ответить
Уявляю, скільки спишуть під усе це. Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні" - Цензор.НЕТ 8978
показать весь комментарий
11.11.2020 15:19 Ответить
они просто глумятся
показать весь комментарий
11.11.2020 15:21 Ответить
Зебилы хавают, проверено.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:27 Ответить
пенсионера ноги кормят, пенсам тоже давай больничный
показать весь комментарий
11.11.2020 15:49 Ответить
 
 