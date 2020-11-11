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Новости Политика Украины
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Кабмин принял решение о старте пилотного проекта Единой информационной системы социальной сферы, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин принял решение о старте пилотного проекта Единой информационной системы социальной сферы, - Шмыгаль

Правительство с доработкой приняло решение о старте пилотного проекта Единой информационной системы социальной сферы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Проект предусматривает:

- создание единой централизованной базы социальной сферы путем интеграции всех реестров. Это будет некий единый реестр получателей социальных услуг государства;
- устранение дублирования процессов и функций в социальной сфере;
- переход институтов социальной сферы на электронный документооборот.

Все это должно повысить эффективность социальной сферы и поможет увеличить поддержку тех, кто в ней действительно нуждается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния медучреждений, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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