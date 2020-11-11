Правительство выделило дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек в больницах

Кабинет Министров выделил дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в августе ОГА дал поручение обеспечить кислородом 80% койкомест. В прошлом месяце на эти цели мы направили 572 млн грн. Правительство постоянно на контакте с руководителями регионов и руководителями департаментов здравоохранения. Четко всем сказано: отсутствие результата по обеспечению больниц, когда для этого выделяются все финансовые ресурсы, - это недопустимо. Поэтому будут приниматься кадровые решения", - говорится в сообщении.

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