Правительство выделило дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек в больницах
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Кабинет Министров выделил дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Еще в августе ОГА дал поручение обеспечить кислородом 80% койкомест. В прошлом месяце на эти цели мы направили 572 млн грн. Правительство постоянно на контакте с руководителями регионов и руководителями департаментов здравоохранения. Четко всем сказано: отсутствие результата по обеспечению больниц, когда для этого выделяются все финансовые ресурсы, - это недопустимо. Поэтому будут приниматься кадровые решения", - говорится в сообщении.
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Гораздо выгоднее баллоны, заправляемые на заводе. Заводы есть! Осталось их сертифицировать. Оборудование очистки у большинства еще совковое. Проще за пол-милииона купить систему очистки для завода.
Кабинет министров потратил 40 миллиардов гривен КОВИД-фонда на дороги, МВД, видосики и прочую хрень. Когда "прижало", решили 2% от умыкнутых денег вернуть. И, чтобы показать свое благородство и свою заботу о народе, приврать, что это дополнительные деньги, переведенные из дорожного фонда в коронавирусный.
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
"з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 млрд грн"
"З них на охорону здоров'я використано 6,6 млрд грн"
Дальше расписывается куда пошли эти 6,6 млрд:
- 42 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ;
- 709,7 млн грн на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я;
- 571 млн грн На субвенцію місцевим бюджетам;
- 3,2 млрд грн на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам.
Итого - 4,5227 млрд грн.
Так "где деньги, Зин?" (с) Высоцкий