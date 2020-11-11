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Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль

Правительство планирует ввести карантин выходного сроком на три недели. Начнет действовать карантин уже с этих выходных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После принятия постановления оно начнет действовать. С этих выходных и предварительно будет действовать до 30 ноября", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов

"Нам нужно три таких выходных подряд. Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Степанов.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника, пишет РБК-Украина.

В этот период будет запрещено:

  • проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;
  • прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью торговли на вынос;
  • прием посетителей в торговых центрах, заведениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли.

Также правительство предлагает ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов и установить приоритетное время с 10:00 до 11:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг, ведь они находятся в зоне риска.

В то же время свою деятельность продолжат учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, услуги инкассации, услуги почтовой связи, а также медицинские услуги.
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Топ комментарии
+20
По мнению даунов из Кабмина, в рабочие дни короновирус не активен а вот в выходные дни он лютует Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1457
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11.11.2020 15:31
+16
Спасибо что ковид предупредили,теперь он будет знать что в выходные обламается,будет нагонять в буднии 5 дней
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11.11.2020 15:29
+15
А "велюр" будет работать?
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11.11.2020 16:13
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11.11.2020 15:25 Ответить
Зато в пятн., пнд.,и втр. праздничная ковидная давка...
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11.11.2020 15:31 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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11.11.2020 17:40 Ответить
Спасибо что ковид предупредили,теперь он будет знать что в выходные обламается,будет нагонять в буднии 5 дней
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11.11.2020 15:29 Ответить
Ниачом
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11.11.2020 15:31 Ответить
По мнению даунов из Кабмина, в рабочие дни короновирус не активен а вот в выходные дни он лютует Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1457
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11.11.2020 15:31 Ответить
а ночью короновирус спит
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11.11.2020 15:35 Ответить
Нет, ночью тоже лютует, даже сильнее, чем в выходные.
Некоторые уже комендантские часы устраивают всякие. Неясно токо, чо наши идиоты не повторяют.
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11.11.2020 15:51 Ответить
Пришлось с 22 августа по 5 сентября скушать эту дрянь конфетку вирус в инфекционной больнице----в 67 лет. Описывал тут не раз---но позволю в такой манере. Я желаю всем идиотам и кретинам что поют песню про то что это не болезнь, а способ чип вставить в одно место----так вот как словите эту дрянь и пройдёте те ощущения на себе что пришлось самому и тех кого рядом лежало покотом, и тех 2 что на глазах всей палаты задохнулись за 10--15 мин, не успели до реанимации дотащить к кислороду! Хоть и крепко старые были.
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11.11.2020 21:22 Ответить
в выходные быдло лютует,по забегаловкам всяким,с тесным телесным контактом,неважно,эротическим или мордобойным Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9030.
а вот в понедельник ему на работу...вот и остается только вечер пятницы
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11.11.2020 15:39 Ответить
"в выходные быдло лютует,по забегаловкам всяким,с тесным телесным"
Вы ошибаетесь в терминах.
Правильно говорить - "в выходные работает сфера услуг - основной критерий успешности постиндустриальной экономики".
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11.11.2020 16:07 Ответить
поддерживаю
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11.11.2020 15:36 Ответить
та да, вибори скінчилися. тепер лошариків можна і в хвіст і в гриву Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3034
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11.11.2020 15:37 Ответить
Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1863
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11.11.2020 15:40 Ответить
С 10 до11 всех впускать и никого не выпускать!Дауны рулят,пля...
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11.11.2020 15:44 Ответить
Правильно, ладно на работу - это необходимость, а то по выходным торговые центры забиты людьми, в кофейнях сидят без масок, правильно, только на вынос, пришёл-купил-ушёл, некуй "тырловаться и облабзаца"
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11.11.2020 15:45 Ответить
А нахер тогда их вообще посещать?
Не, ну я в принципе кофе дома пью. Но просто понимаю, что это решение критически снизит их посещаемость.
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11.11.2020 16:08 Ответить
Ничему мать природа его не учит.. "Политик" заниматься должен политикой, а медициной - медики, придурок
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11.11.2020 15:47 Ответить
Прощай часный бизнес
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11.11.2020 15:48 Ответить
Частный бизнес уже год имеет возможность переориентироваться на доставку на дом.

Не можете прийти в ресторан? Не беда - заказывайте на сайте и мы доставим все к Вам домой.
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12.11.2020 08:46 Ответить
А "велюр" будет работать?
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11.11.2020 16:13 Ответить
Правильно. На выходные все в велюр!!!
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11.11.2020 21:29 Ответить
жиди починають Голодомор в Україні
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11.11.2020 16:22 Ответить
в секонд хенд или бутик в будни можно заскочить,кофе можно и дома попить, а продуктовые будут работать в штатном режиме, какой нах голодомор
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11.11.2020 16:41 Ответить
ломбарды работают. разливайки мусорские работают круглосуточно при полной антисанитарии бухайте торчите несите скарб за гроши сдавайте ! а вот в спотрзал **** нельзя .твари и мерзавцы
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11.11.2020 16:29 Ответить
дома гантельку можно потягать, а побегать не на беговой дорожке, а в лесопарке на свежем воздухе.
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11.11.2020 16:43 Ответить
Видно не хочеться топ чиновникам виголошувати промови до дня обох революцій 21 листопада, тому і "карантин". Бояться щоб не спортити "мир" з хлом.
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11.11.2020 16:44 Ответить
"..кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли.." - это что за фокус?
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11.11.2020 17:09 Ответить
олигархам принадлежат эти сети магазинов и все должны ходить покупать только к ним и обогащать их, а весь остальной бизнес людей убить нахрен. Это власть тварей - олигархов!
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11.11.2020 17:30 Ответить
Дыбилы! Это ничем не поможет, только вреда нанесут экономике и людям итак бедным и терпящим убытки. Они только за себя думают уроды. Это вредительское правительство!
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11.11.2020 17:28 Ответить
рынки будут работать??? рынки должны работать, потому что там площадь проветрюется, чем в олигархических супермаркетах. Лучше эти супермаркеты душные и тесные олигархов прикрыть и людям разрешить на рынки ходить!
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11.11.2020 17:32 Ответить
абсолютно безрезультатний карантин буде! інфа 146%
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11.11.2020 17:36 Ответить
мені цікаво коли буде 20 000 хворих в день, що заспівають ці так звані "урядовці"
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11.11.2020 19:08 Ответить
коли буде двадцять (не дай Господь), то всім буде не до співів, і точно вже не до сміху.
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11.11.2020 20:51 Ответить
оставят за бизнесом только среду
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11.11.2020 22:40 Ответить
Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1196 . Якого року Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7389 Може цей світоч й ночі заборонить Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7389
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11.11.2020 19:12 Ответить
Хочеш отримати задоволення .Бовдуре, Заплати Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3262 Немаєш грошей . - вий під парканом... Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6241
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11.11.2020 19:14 Ответить
Воно,вважає,що,хтось звертатиме увагу на його 'хотєлкі'
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11.11.2020 19:15 Ответить


Ли-Си-Цын @lysytsyn7410 3 ч

Карантин судного дня.
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11.11.2020 19:23 Ответить
А ще можна будівлю Верховної раджи в зелений колір пофарбувати, ефект напевно буде більший навіть ніж від цього "карантину"...
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11.11.2020 19:46 Ответить
Просто экономика убита. а они что бы снять с себя вину .потом на короновирус хотят все списать.
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11.11.2020 20:28 Ответить
2 тур мерських виборів не відбудеться?
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11.11.2020 20:29 Ответить
этот шведский междусобойчик на хелло уин, они надолго запомнят )
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11.11.2020 20:36 Ответить
ну ***, какой то бред. детишки , миллионы, собирают и разносят эту херню по стране, а эти дебилы вместо жостких правил и строгого контроля что то закрывают. посчитайте..... класс 26 детей + общаются с другими на переменах и идя в школу и обратно. равно 52 а то и больше. дома минимум 4 чел итого 200+ домашние на работе, еще умножить на минимум 10.. итого 2000. у меня одна внучка в школе одна в садике и я не выходя из дома нюхаю бацилы от четырех тысяч человек. какой нахрен карантин??????? жосткие правила, энеукаснительное исполнение и заоблачные штрафы. иначе нихрена не выйдет
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11.11.2020 20:40 Ответить
а дорослі ізольовані хіба? Так само йдуть в суспільство - транспорт, робота, магазини. Але, в анабіоз впасти всією нацією не вийде. Тож, обмежують хоч тимчасово, коли всі пхаються на дні народження, зустрічі з однокласниками, друзями і інші вилазки, без яких деякий час можна і обійтись.
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11.11.2020 20:57 Ответить
а я про що? тому і порахував що з одного класу не меньше тисячі контактуючих виходить а може й в кілька раз більше. а в кабаках менти мають ...издити як тих негрів що в церкву пішли. десь пару місяців тому бачив в неті. смішне відео, але дмаю що це самий дієвіший спосіб. ГАРНОГО ВЕЧОРА.
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11.11.2020 21:49 Ответить
на 4-5 грудня на ляконцерт запрошують. рокопера моцарт. пара тисяч людей бде в палаці Україна. ще ніхто не відмінив.
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11.11.2020 21:54 Ответить
ну то, хай влада готує нові лікарні та ліжкомісця, як не здатна регулювати такі порушення. Тільки лікарів шкода, вони за що страждають, за що на них таке навантаження !! Лише тому, що влада блазнів не може ладу дати а ні тому карантину, а ні економіці.
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11.11.2020 23:40 Ответить
чого стільки верещань? Посидіть вдома, з родиною, прогуляйтесь пішки біля місця де ви живете. Що за істерика? Наче все ваше життя складається лише з відвідувань забігайлівок у вихідні. Є інші, значно цікавіші варіанти як провести час.
Підтримую карантин вихідного дня. Краще так, ніж закрити знову на місяць підприємства, зупинити транспорт та довести до сказу людей.
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11.11.2020 20:54 Ответить
Ничего страшного что многие разорятся и останутся в долгах, главное что вы дома посидите. Вам ведь все равно что кто-то пострадает, главное что не вы.
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11.11.2020 22:46 Ответить
ті "многіє" скоріше "разорятся" коли половина країни помре, от тоді вони точно "разорятся". А за три вихідних не "разорятся". Мені важливіше, що такі як ти "дома посидите", бо вештаєтеся без масок, своїми писками в обличчя іншим людям дихаєте, кашляєте та чхаєте. Вас таких тре на прив'язку тримати, тоді гарантовано подолаємо епідемію.
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11.11.2020 23:29 Ответить
Зате гроби повезуть по новим дорогам, це так сказати символічний надгробок жертвам розікраденого ковід-фонду.
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12.11.2020 09:28 Ответить
як в твоєму запаленому мізку перетинаються карантин вихідного дня з розікраденими коштами з фонду боротьби з ковідом? Вважаєш, якби витратили мільони мільярдів долярів на боротьбу з пандемією, це б врятувало дебілів, які вештаються по автобусах/магазинах/ресторанах без ЗІЗ?? Ну ти тоді примітивний, аж занадто. Зрозуміло чого твій "панельний" бізнес накрився мідним тазом.
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12.11.2020 23:04 Ответить
У тебе синдром Дартаньяна з зеленуватим відтінком, це як пліснява на шоколаді.
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12.11.2020 23:16 Ответить
про плісняву на сирах знаю. А про плісняву на шоколаді - ні. Запам'ятай - їсти треба сир з пліснявою, а шоколад має бути без неї.
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13.11.2020 00:17 Ответить
такі дії можна робіти при нормальних свідомих людях. з бидлом таке не пройде. а лікарів дійсно жалко та й зарплата у них як водія або токаря і навіть меньша чим у хорошого будівельника
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12.11.2020 00:18 Ответить
ви праві.
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12.11.2020 00:23 Ответить
В этот период будет запрещено:проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;Источник: https://censor.net/ru/n3230428
15 воскресенье- выборы мэра Одессы )))) Выборы незаконны? ******** где ты там? Кина не будет - карантин выходного дня....
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11.11.2020 21:38 Ответить
Переповнені супермаркети по вихідних - це факт. Дуже багато з дітьми, замість того, щоб гуляти у парку чи лісі, вони гуляють по відділам та сидять у кафешках без масок.
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11.11.2020 21:58 Ответить
та ще й стають в касі прямо впритул до покупця, який перед ними. Таке поняття як соціальна дистанція тим поцоватим камікадзе не знайоме.
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11.11.2020 23:48 Ответить
Так, на мою думку великі супермаркети взагалі треба зачиняти. Залишати маленькі продовольчі магазини, біля яких можна постояти на вулиці у черзі хвилин 10, а потім зайти та купити необхідні продукти. В таких магазинах ніколи не буває скупчення людей, а продукти завжди свіжі, навідміну від великих маркетів, де від жадібності володарі навіть переклеюють на прострочених продуктах дату розфасовки та виготовлення.
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12.11.2020 00:00 Ответить
в маленьких магазинчиках вибір значно менший, і доводиться бігати по різних магазинах, хоча особисто я і так бігаю між супермаркетами)), м'ясо/рибу люблю брати в одному, випічку в іншому, лаваші та молочку в третьому. Благо, вони не дуже далеко один від одного. )). А взагалі то, життя зараз дуже змінилось, тож, доводиться пристосовуватись до нових умов. Виявляється, ще рік тому, ми всі були щасливі, мені так часто ця думка в голову приходить останнім часом ((
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12.11.2020 00:28 Ответить
Можна було б зробити фінт вухами: не закривати кафе/ресторани, а дійсно вимагати щоб 1 людина на у радіусі 3 метрів (ну і маски на вході та антисептики - видаються), але щоб ціни підняли! у 5 - 20 разів (це дозволить і працювати і не сильно впливати на розповсюдження - бо дорого).
Мінімальну ціну послуг контролює уряд та динамічно її корегує (можна ще й податок узяти у фонд боротьби з вірусом).
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11.11.2020 22:45 Ответить
таке вже запроваджували. Чим закінчилось, пам'ятаєте? Ніхто маски не вдягає, а ні відвідувачі, а ні співробітники. Безвідповідальність - наше фсьо.
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11.11.2020 23:46 Ответить
У решту днів коронавірус у школи не заглядує?
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11.11.2020 22:45 Ответить
Торгуем 5 дней в неделю, платим налоги за 7. При этом 80% дохода были как раз за выходные. Вот так прикрыли бизнес чтобы не платить компенсацию.
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11.11.2020 22:50 Ответить
а що ж це в тебе за такий "бізнес вихідного дня"? Притон? Чи що?
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11.11.2020 23:44 Ответить
Мендель це ти, привіт. Як там зелене?
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12.11.2020 09:24 Ответить
"мендель" це твій діагноз. Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7850
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12.11.2020 22:59 Ответить
ЗЕдэбылы себя разом снова зробылы. )))
***** ********* власть.
Если бы этой страной управляло шимпанзе, у него получилось бы лучше.
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12.11.2020 08:22 Ответить
 
 